التفسير: لماذا غيّر نجم برشلونة لامين يامال صورة ملفه الشخصي على إنستغرام إلى صورة ليبرون جيمس
يستلهم «يامال» من «ليبرون»
أطلق يامال رسالة رقمية جريئة قبيل مباراة الإياب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. استبدل المراهق صورته على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لجيمس وهو يحمل كأس لاري أوبراين بعد أن أصبح فريق كليفلاند كافالييرز أول فريق في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) يقلب تأخره 3-1 في السلسلة. من خلال ربط نفسه بهذا اللحظة المحددة، يبعث الجناح برسالة واضحة مفادها أن المباراة لم تنته بعد على الرغم من النتيجة الحالية، مستمدًا إلهامًا هائلاً من واحدة من أعظم حالات الانتفاضة في تاريخ الرياضة الحديث.
وقال يامال يوم الاثنين عندما سُئل عن التغيير: "إنه أحد النماذج التي يمكن أن تلهمني لمباراة الغد. آمل أن ألعب بنفس المستوى الذي يلعب به. لدينا الكثير من اللاعبين المخضرمين والشباب... لست الوحيد".
السعي وراء المجد الأوروبي
بالنسبة لنادٍ بهذه المكانة العظيمة، تظل دوري أبطال أوروبا المعيار النهائي للنجاح. وسيُعتبر الخروج من الدور ربع النهائي فشلاً ذريعاً لفريق يسعى إلى استعادة هيمنته على القارة. ويقع الضغط بشكل كبير على عاتق اللاعبين المخضرمين والنجوم الصاعدين على حد سواء لتقديم أداء يعكس العزيمة التي أظهرها «الفرسان» قبل ما يقرب من 10 سنوات. برز يامال كنقطة مضيئة نادرة في موسم متقلب، ويبدو أن إيمانه المعدي يحشد قاعدة المشجعين بينما يستعد الفريق لرحلته إلى ملعب ميتروبوليتانو.
برشلونة يسعى للعودة إلى دوري أبطال أوروبا في مواجهة أتلتيكو
يجد البلوغرانا أنفسهم في موقف حرج بعد مباراة الذهاب المخيبة للآمال على أرضهم. فقد حقق أتلتيكو مدريد فوزًا حاسمًا بنتيجة 2-0 الأسبوع الماضي، تاركًا برشلونة أمام مهمة شاقة للغاية عندما يسافر إلى العاصمة الإسبانية. ومن المعروف أن رجال دييغو سيميوني يصعب اختراق دفاعاتهم، خاصةً عندما يدافعون عن تقدمهم. ومع ذلك، فإن يامال ليس مستعدًا للاستسلام بعد. إلى جانب تحديث ملفه الشخصي، أعرب المهاجم الشاب صراحةً عن التزامه بالقضية، حيث توجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جماهير كامب نو مباشرةً قائلاً: "الأمر لم ينتهِ بعد، يا جماهير برشلونة".
ماذا سيحدث بعد ذلك في مدريد
تنطلق مباراة الإياب مساء الثلاثاء في مدريد. وسيحتاج برشلونة إلى ما هو أكثر بكثير من مجرد لفتات على مواقع التواصل الاجتماعي ليتجاوز الحاجز الدفاعي الصلب الذي يقوده سيميوني. ومع ذلك، فإن استلهام روح «اللاعب الأقل حظاً» قد يوفر الدافع اللازم للاعبين.