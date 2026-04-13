التفسير: لماذا غيّر نجم برشلونة لامين يامال صورة ملفه الشخصي على إنستغرام إلى صورة ليبرون جيمس

أطلق يامال رسالة رقمية جريئة قبيل مباراة الإياب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. استبدل المراهق صورته على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لجيمس وهو يحمل كأس لاري أوبراين بعد أن أصبح فريق كليفلاند كافالييرز أول فريق في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) يقلب تأخره 3-1 في السلسلة. من خلال ربط نفسه بهذا اللحظة المحددة، يبعث الجناح برسالة واضحة مفادها أن المباراة لم تنته بعد على الرغم من النتيجة الحالية، مستمدًا إلهامًا هائلاً من واحدة من أعظم حالات الانتفاضة في تاريخ الرياضة الحديث.

وقال يامال يوم الاثنين عندما سُئل عن التغيير: "إنه أحد النماذج التي يمكن أن تلهمني لمباراة الغد. آمل أن ألعب بنفس المستوى الذي يلعب به. لدينا الكثير من اللاعبين المخضرمين والشباب... لست الوحيد".