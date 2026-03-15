على الرغم من خسارة النقاط في دوري MLS، لا يخفي إنتر ميامي رغبته في الفوز بكأس أبطال الكونكاكاف. توفر هذه البطولة طريقاً نحو الشهرة العالمية، وقد أشار ماسكيرانو سابقاً إلى أهمية هذا اللقب في تعزيز الإرث المتنامي للنادي. ومع ذلك، فإنه لا يزال حريصاً على ألا يؤدي السعي وراء لقب واحد إلى تشتيت الانتباه عن أهداف الموسم بشكل عام.

"نحن لسنا فريقًا يختار البطولات التي يشارك فيها؛ نحن ملزمون بالمنافسة في جميعها"، صرح المدرب في وقت سابق من هذا الأسبوع. "من الواضح أن دوري أبطال أوروبا هو البطولة الوحيدة التي يشارك فيها النادي عادةً والتي نفتقدها، وهذا يولد الكثير من الحماس لنا جميعًا. الآن، ما لا يمكننا السماح به هو أن يصبح هذا الأمر هوسًا. فالحماس شيء، والهوس شيء آخر."