التفسير: لماذا تم تأجيل مباراة ليفربول مع برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

أكد نادي برايتون هذا التأخير عبر منصة "إكس" قبل أقل من 40 دقيقة من موعد انطلاق المباراة المقرر أصلاً في الساعة 12:30 ظهراً. ونشر النادي تغريدة جاء فيها: "تم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة بسبب حادث مروري على الطريق السريع A27"، ليتم تحديد موعد الانطلاق الجديد في الساعة 12:45 ظهراً.

وكان لاعبو ليفربول وطاقمه قد وصلوا بالفعل إلى الملعب قبل المباراة، لذا كان التأخير مجرد إجراء احترازي لضمان وجود المشجعين في مقاعدهم قبل بدء المباراة. وتعد الطريق A27 الطريق الرئيسي المؤدي إلى الملعب والطريق الرئيسي للمشجعين القادمين من كلا الاتجاهين.