AFP
ترجمه
التفسير: لماذا احتسب مايكل أوليفر ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح أرسنال ضد بورنموث بعد لمسة يد من رايان كريستي، مع آخر المستجدات من الدوري الإنجليزي الممتاز
لمسة يد مثيرة للجدل تثير نقاشًا واسعًا
تعرض أرسنال لضغط مبكر في ملعب الإمارات بعد أن افتتح بورنموث التسجيل عن طريق جونيور كروبي في الدقيقة 17، مما أذهل جماهير الفريق المضيف وأجبر فريق ميكيل أرتيتا على الرد سريعًا. جاءت اللحظة الحاسمة في منتصف الشوط الأول عندما منح الحكم أوليفر ركلة جزاء لأرسنال. ورأى الحكم أن لاعب وسط بورنموث كريستي لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، مما أثار احتجاجات فورية من لاعبي الفريق الضيف وطاقمه الفني. راجع نظام الفيديو المساعد (VAR) الحادثة لكنه أيد قرار أوليفر في النهاية.
الدوري الإنجليزي الممتاز يشرح عملية التحقق بواسطة تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)
وأصدر حساب "مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز" لاحقًا بيانًا على منصة "إكس" يوضح أسباب تثبيت القرار بعد مراجعة الفيديو. ووفقًا لتفسير الدوري، لعب وضع ذراع كريستي دورًا رئيسيًا في اتخاذ القرار. ونظرًا لأن الذراع اعتُبرت في وضع غير طبيعي، قرر الحكام أن التلامس مع الكرة استوفى الحد الأدنى المطلوب لاعتبارها مخالفة لمس الكرة باليد.
وجاء في البيان: "تمت مراجعة قرار الحكم بركلة جزاء بسبب لمسة يد وتأكيده بواسطة تقنية الفيديو المساعد (VAR) – حيث اعتُبر أن ذراع كريستي كانت مرفوعة بعيدًا عن جسده".
أرسنال يخسر على أرضه
تقدم فيكتور جيوكيريس لتنفيذ ركلة الجزاء وسجلها بهدوء ليعدل النتيجة إلى 1-1. لكن «المدفعجية» أهدروا عدة فرص في الشوط الثاني، وتلقوا ضربة قاضية من أليكس سكوت في الدقيقة 74، الذي سجل هدفاً بتمريرة من إيفانيلسون ليستعيد الضيوف تقدمهم. ولم يتمكن أرسنال من تعديل النتيجة في الوقت المتبقي، وتلقى هزيمة بنتيجة 2-1 أمام جماهيره.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
هذا الفوز يرفع بورنموث إلى النصف العلوي من الترتيب ويعزز آماله في التأهل إلى البطولات الأوروبية، محققاً رقماً قياسياً للنادي بـ 12 مباراة دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي الوقت نفسه، أصبحت آمال أرسنال في الفوز باللقب مهددة، حيث لا يزال الفريق يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يمتلك الآن 70 نقطة من 32 مباراة، بفارق تسع نقاط فقط عن مانشستر سيتي، الذي خاض 30 مباراة فقط وسيواجه «المدفعجية» في نهاية الأسبوع المقبل.