"التعليم أولاً" - واين روني ينصح نجم أرسنال الصاعد ماكس داومان بالتركيز على دراسته رغم أدائه البطولي في الدوري الإنجليزي الممتاز

ورغم أن سجل الأهداف احتل العناوين الرئيسية، إلا أن روني أعجب أكثر بروح الشاب على أرض الملعب. فلم يُظهر لاعب منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا أي علامات للتوتر خلال المرحلة الحاسمة من السباق على اللقب، وهي سمة اشتهر بها روني نفسه عندما كان مراهقًا في جوديسون بارك وأولد ترافورد.

وقال روني: "يبدو، من المباريات التي شاهدتها، أنه لا يدع هذا الضغط يؤثر عليه. يحصل على الكرة، ويحتفظ بها، ويجذب المدافعين، ويذهب لمواجهتهم، لذا يبدو بالتأكيد أنه يتمتع بثقة كبيرة".

وأضاف روني أنه ينبغي السماح للنجم الشاب بالاستمتاع باللحظة: "أحيانًا يعتقد الناس أن الاستمتاع بالنجاح هو نوع من الغرور، وأعتقد أن هذا يحدث في الولايات المتحدة فقط. فهم يستمتعون به ويحتفلون به. لذا، عندما يظهر شاب مثله في سن السادسة عشرة، فمن الواضح أنه يتمتع بقدرات كبيرة، ولا يسعك إلا أن تأمل أن يتمكن من تحقيق تلك الإمكانات. دعه يستمتع بذلك ويعبر عن نفسه"."