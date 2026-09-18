التصعيد الأكبر ضد إنفانتينو.. مطالبات بمبالغ تصل إلى ملياري دولار!

بلغ التوتر بين الهيئات الحاكمة لكرة القدم مستوى غير مسبوق عقب انهيار مقترح إنفانتينو المثير للجدل بشأن الاستثمار الخاص. وفي تحدٍّ مباشر لقيادة رئيس الفيفا، وقّع رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) ألكسندر تشيفيرين ونظيره في الاتحاد الأمريكي الشمالي (كونكاكاف) فيكتور مونتاليياني على رسالة مشتركة تدعو إلى إعادة توزيع ضخمة للثروة.

ويتمحور المطلب حول الوضع المالي المتوقع للفيفا، حيث يشير الاتحادان إلى أن الهيئة العالمية تجلس حاليًا على جبل من السيولة النقدية يفوق بكثير احتياجاتها التشغيلية للسنوات المقبلة.