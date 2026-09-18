ZUMA Press Wire
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قرار حاسم من فليك: هذا هو موقفي من ديربي مدريد.. وهذا هو الشيء الأهم!
مدرب برشلونة يرفض عوامل التشتيت
رفض المدير الفني لبرشلونة أن ينشغل بالمواجهة النارية التي تجمع بين أتلتيكو وريال مدريد نهاية هذا الأسبوع. وقبل رحلة فريقه إلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان، شدّد على أهمية الحفاظ على مستوى الأداء الخاص بهم بدلًا من القلق بشأن النتائج في مكان آخر. وتستند هذه الثقة الهادئة إلى بداية مهيبة في الموسم، حيث فاز البلوجرانا في جميع مبارياته الست الأولى في الدوري مع تسجيله حصيلة تاريخية بلغت 28 هدفًا.
- Getty Images Sport
المدرب الألماني يطالب بالتركيز
وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أكد المدرب أن الأولوية الوحيدة لفريقه يجب أن تبقى منصبّة على المعايير الداخلية. وفي معرض تجاهله للضجيج المحيط بديربي العاصمة، قال فليك: "أهم شيء هو التركيز على أنفسنا".
وفي تطرقه إلى تحدي إدارة الأحمال البدنية خلال سلسلة متتالية ومرهقة من المباريات، أضاف: "نعمل على الحفاظ على مستوانا. الاستشفاء مهم جداً، ونحن ندير الأحمال البدنية بشكل جيد للغاية. هناك مباريات كثيرة، وعلينا أن نضع الاستشفاء في الحسبان".
مطاردون من العاصمة يلاحقون المتصدرين
تجمع المواجهة على ملعب "متروبوليتانو" بين ملاحقين شرسين، إذ يسعى كلاهما للبقاء على مقربة من القمة. ويأتي ريال مدريد بعد أن حقق الفوز في ست مباريات من أصل سبع خاضها في مختلف المسابقات هذا الموسم، وكان آخرها هدف الفوز الدرامي الذي سجله كارلوس إسبي في الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه الانتصار 3-2 على إلتشي.
وفي المقابل، استعاد رجال دييجو سيميوني نجاعتهم التهديفية، حيث سجل المهاجم الكندي جوناثان ديفيد في فوزين متتاليين بالدوري، ليبقى أصحاب الأرض متأخرين عن غريمهم في المدينة بفارق نقطتين فقط.
- AFP
أفضلية تمنحها المباراة المبكرة
سيؤدي تحقيق الفوز في إشبيلية يوم السبت إلى توسيع الفارق بين برشلونة والفرق المطاردة قبل انطلاق ديربي مدريد. وبما أن غريميه على اللقب سيلتقيان يوم الأحد، فمن المؤكد أن يفقد أحدهما أو كلاهما نقاطًا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وهذا ما يمنح العملاق الكتالوني الأرضية المثالية للحفاظ على سجله الخالي من العثرات دون أي ضغوط خارجية.
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