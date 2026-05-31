التأكيد "التاريخي" وصل .. البرازيل تؤكد حضور نيمار في كأس العالم رغم الإصابة

النجم نيمار ليس في كامل لياقته البدنية، ولا يزال مشاركته في المباراة الافتتاحية للمنتخب البرازيلي محل شك بسبب إصابة في ربلة الساق، لكنه سيتولى ارتداء هذا القميص ذي الأهمية البالغة.

كانت هناك مخاوف من أن يؤدي قلة مشاركاته في المباريات مؤخرًا ومشاكله البدنية المزمنة إلى اختيار لاعب آخر لارتداء القميص الشهير بالرقم 10، لكن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اختار الاستمرارية. يعاني نيمار حاليًا من إصابة في ربلة الساق من الدرجة الثانية، الأمر الذي أثار قلق البرازيل قبل كأس العالم، لكنه أكمل مؤخرًا أول حصة تدريبية له على أرض الملعب، مما عزز الآمال في تعافيه. ويعد هذا دليلًا قويًا على الثقة في نجم سانتوس، الذي لا يزال القائد الروحي للبرازيل على الرغم من الاستعدادات المضطربة للبطولة في أمريكا الشمالية.