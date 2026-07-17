بعد غيابه طوال المونديال .. البيت الأبيض يكشف موقف ترامب من حضور نهائي كأس العالم

تربط ترامب علاقة موثقة جيدًا بإنفانتينو، الذي منحه جائزة السلام الأولى التي تمنحها الفيفا في ديسمبر 2025.

ومع ذلك، أصبحت تلك الروابط الوثيقة محور جدل مؤخرًا بعد طرد فولارين بالوجون ببطاقة حمراء مثيرة للجدل في المباراة ضد البوسنة والهرسك.

ورغم أن الفيفا تطبق قاعدة عدم جواز الاستئناف على البطاقات الحمراء الصادرة خلال مباريات كأس العالم، فقد علقت الهيئة الإدارية عقوبة إيقاف المهاجم الأمريكي لمدة عام.

وفي نفس يوم صدور القرار، كشف ترامب أنه طلب من الفيفا إعادة النظر في القرار. وعلى الرغم من تعليقاته، تصر الفيفا على أن قرارها بتعليق البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوجون كان نزيهًا، وأنه ليس أمرًا غير مألوف في عالم الرياضة.

ولم يحضر ترامب أي مباراة في كأس العالم الحالي، على الرغم من ظهور العديد من أعضاء إدارته خلال البطولة. ومن المقرر أيضًا أن يحضر حفل استقبال تنظمه الفيفا في برج ترامب يوم الجمعة قبل التوجه إلى المباراة النهائية في استاد نيويورك/نيوجيرسي بعد يومين.



