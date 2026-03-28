Bilino Polje stadium ZenicaGetty
البوسنة وإيطاليا: لماذا ستُقام المباراة في زينيتسا في ملعب سعته 9000 متفرج فقط

إيطاليا
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك ضد إيطاليا
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا

يؤدي قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى تخفيض سعة ملعب بيلينو بولي مرة أخرى

لن تكون مباراة البوسنة وإيطاليا سهلة المنال بالنسبة لمنتخب «الأزوري» بقيادة جينارو غاتوزو. المباراة المقررة مساء الثلاثاء الساعة 20:45 هي مباراة لا مجال فيها للخطأ، حيث إن الفائز في نهائي هذه التصفيات سيحصل على بطاقة التأهل إلى كأس العالم القادمة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.


ستقام المباراة على أرض "التنين"، حيث اختار الاتحاد البوسني ملعب بيلينو بولي في زينيكا لاستضافة المباراة. لم يكن هذا اختياراً عشوائياً، حيث أن الملعب، الذي يتسع لأقل من 16 ألف متفرج، قادر على التحول إلى جحيم حقيقي.

ومع ذلك، بالنسبة للمباراة ضد إيطاليا، سيتم تخفيض سعة الملعب بشكل أكبر لتصل إلى 9000 مقعد كحد أقصى.

  • حوض من نار

    تم تشييد الملعب وافتتاحه في عام 1972، وتبلغ سعته الرسمية 15600 مقعد، لكن تصميمه يجعله، على حد تعبير لاعب الوسط البوسني ألايبيغوفيتش: «ملعبًا صاخبًا للغاية. إنه أحد أكثر الملاعب صخبًا بالنسبة للمنتخبات الوطنية». ففي الواقع، لا يوجد مضمار للجري، وبالتالي تقع المدرجات على مسافة قريبة جدًا من أرض الملعب.

  • سعة محدودة

    ولن يكون الملعب ممتلئاً بالكامل، حيث سيتم إغلاق العديد من القطاعات رسمياً. ويرجع السبب في ذلك إلى المباراة الأخيرة التي خاضتها البوسنة على أرضها، والتي شهدت توترات شديدة ضد رومانيا.


    في 15 نوفمبر الماضي، فرضت الفيفا على الاتحاد عقوبة مالية وتقليص عدد المقاعد في المباراة التالية التي ستقام على أرضه، وذلك بسبب "السلوك غير اللائق للفريق، والتمييز، والعنصرية، واستخدام الألعاب النارية، والإزعاج أثناء عزف النشيد الوطني، وانعدام النظام والانضباط داخل وخارج الملعب".

  • 9000 مقعد فقط

    بعد حساب كل شيء، ومع الأخذ في الاعتبار المساحات التي يجب تركها خالية لأسباب أمنية فيما يتعلق بقطاع الضيوف، ستبلغ السعة النهائية ما يقل قليلاً عن 9000 مقعد.


    وأكد الاتحاد البوسني لكرة القدم إغلاق جزءين من الملعب على وجه التحديد: "عقب قرار اللجنة التأديبية التابعة للفيفا بإغلاق جزء من الملعب خلال المباراة التأهيلية الأولى المقررة، بسبب الأحداث المرتبطة بمباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بين البوسنة والهرسك ورومانيا، سيتم إغلاق المدرج الجنوبي (القطاعات ب، ج، د) وجزء من المدرج الغربي (الصفوف الثلاثة الأولى)".

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
البوسنة والهرسك crest
البوسنة والهرسك
البوسنة
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا