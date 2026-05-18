البوسنة والهرسك | حرب ومذبحة بسبب زفاف .. رفاق دجيكو والبحث عن تكرار معجزة إيطاليا

في الأول من مارس 1992 كان ميلان جاردوفيتش وديانا تامبور، ثنائي بوسني من أصل صربي ومسيحيان، يحتفلان بزفافهما في سراييفو، العاصمة البوسنية، وفي نفس التوقيت كانت البلاد تعيش على وقع استفتاء هام للانفصال عن الاتحاد اليوغوسلافي.

احتفل الثنائي وأهلهما على التقاليد الصربية برفع العلم الصربي، متناسين أو متجاهلين بحسب روايات الأجواء المتوترة المصاحبة للاستفتاء في حي أغلبيته مسلمة ينتظر بفارق الصبر الانفصال، ليفسر البعض من المارة تلك الاحتفالات على أنها استفزاز متعمد، ويقع إطلاق نار، ويسقط والد العريس صريعًا ويصاب كاهن الكنيسة حيث سيقام الزفاف.





رصاصة مسلمة قتلت شخصًا مسيحيًا كانت الشرارة التي أشعلت الحرب في بلد على صفيح ساخن لمدة ثلاثة أعوام بين 1992 و1995 وشهدت واحدة من أبشع جرائم الإبادة في تاريخ الإنسانية في سربرنيتسا بمقتل ما يزيد عن 25 آلاف شخص من البوسنيين والكروات، والآلاف الأخرى من الجرحى والمهجرين وحالات الاعتداء والاغتصاب.





بعد ثلاثين عامًا من تلك الأحداث، أصبحت البوسنة دولة مستقلة، وها هي تطل مجددًا على كأس العالم عقب تجربة أولى في 2014 بالبرازيل خسرت فيها من الأرجنتين ونيجيريا، وحققت انتصارًا تاريخيًا على إيران، والآن هي تعود بعد أن خطفت العناوين الأولى مارس الماضي بإقصاء إيطاليا بركلات الترجيح في نهائي الملحق الأوروبي.







