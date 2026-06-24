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زهيرة عادل

الأفراح في البوسنة بتخطي إنجاز كيليان مبابي والأحزان قطرية .. أكرم عفيف لم يفِ بوعده وحسن الهيدوس لا يعرف "أيلوم لوبيتيجي أم يشكره!"

فقرات ومقالات
البوسنة والهرسك ضد قطر
البوسنة والهرسك
قطر
كأس العالم
أكرم عفيف
حسن الهيدوس
جولين لوبيتيجي
كيليان مبابي
كريم ألايبجوفيتش
فرنسا

ماذا حدث في مواجهة قطر والبوسنة؟

وداعًا قطر.. الليلة يفارق العنابي بشكل رسمي كأس العالم 2026 بالهزيمة أمام منتخب البوسنة والهرسك بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

المنتخب البوسني وصل للمرمى القطري بهدفين في الشوط الأول؛ عن طريق الموهبة الشابة كريم ألايبيجوفيتش من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29، قبل أن يضيف حارس الأدعم الهدف الثاني للخصم بالخطأ في مرماه بالدقيقة 34.

قبل نهاية الشوط، قلص النجم المخضرم حسن الهيدوس الفارق محرزًا هدف قطر الوحيد في الدقيقة 42، لكن عاد إرمين ماهميتش وأحرز الهدف الثالث للبوسنة في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، ينتظر المنتخب البوسني نتائج بقية المجموعات لمعرفة مصيره من التأهل ضمن أفضل ثوالث، إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن كندا "الوصيف"، فيما تتصدر سويسرا الترتيب بسبع نقاط.

وللتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة قطر أمام البوسنة والهرسك، دعونا نستطرد في السطور التالية..


  • قطر إلى قائمة سيئة تضم منتخبين فقط

    العنابي لا يدري أيجدها من أهداف الخصوم أم من النيران الصديقة للاعبيه في كأس العالم 2026!

    عشرة أهداف استقبلها المنتخب القطري في النسخة الحالية من الحدث العالمي، منها هدفين بالنيران الصديقة، فبعدما أحرز محمد مناعي هدفًا لكندا في الجولة الثانية، حضر الحارس محمد أبو ندى الليلة ليسجل هدفًا للبوسنة والهرسك.

    بثنائية مناعي والبريك، أصبح الأدعم ثالث منتخب في تاريخ كأس العالم يستقبل هدفين عكسيين في نسخة واحدة من الحدث العالمي، فقد فعلها من قبل منتخبي بلغاريا 1966 وروسيا 2018.




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  • أكرم عفيف .. من لم يفِ بوعده

    "حان وقت أن نكون أو لا نكون، فالوعود يجب أن تُنفذ" .. عبارة نشرها أكرم عفيف؛ نجم المنتخب القطري، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" قبل أيام قليلة بعد الهزيمة الثقيلة أمام كندا (0-6)، وقبل مواجهة البوسنة والهرسك، لكنه كتبها ولم يعمل بها!



    لنتفق في البداية أن نجم الأدعم قدم أداءً أفضل مما كان عليه خلال مواجهتي سويسرا وكندا في الجولتين الأولى والثانية من المونديال، إذ وصل تحرك في مختلف المراكز الهجومية بين الجانب الأيمن والأيسر وأحيانًا كرأس حربة صريح.

    لكن مشكلة عفيف أنه تولى في المقام الأول إهدار الفرص، التي كان منها ما هو محقق وانفراد صريح بمرمى الخصم بغرابة شديدة.

    أكثر فرصة سيعض أكرم أصابع الندم كثيرًا عليها، سنحت له في النصف ساعة الأولى من المباراة، إذ انطلق بالكرة من وسط الملعب، لكنه لم يستعن بسرعته وتباطأ في الانطلاق بالكرة وسط عدم قدرة كاملة على السيطرة عليها، ليتدخل الدفاع البوسني في الوقت المناسب ويستخلص الكرة من تحت أقدامه.



    كذلك تعامل عفيف ببعض الأنانية في فرصٍ أخرى، مفضلًا التسديد على تمرير الكرة لمن هو أقرب منه للمرمى، فسدد مرتين وكلتاهما حتى بعيد عن المرمى أو في الشباك الخارجية.


  • حسن الهيدوس .. الكرة تكافئ من يستحق

    صحيح أن النهاية الجماعية للمنتخب القطري في كأس العالم 2026 كانت سيئة بالوداع من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي بعد نسخة 2022، لكنها على المستوى الفردي رائعة لقائده حسن الهيدوس..

    قصة صاحب الـ35 عامًا مع كأس العالم 2026 بدأت منتصف العام الماضي تقريبًا، حينما قرر اعتزال اللعب الدولي في 2024، لكن بطلب من المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي تراجع عن قراره وعاد للساحة الدولية من جديد.

    لكن مشكلة الهيدوس كانت في التفكير الدفاعي الذي دخل به لوبيتيجي كأس العالم 2026، لذا لم يحصل على فرصته كاملة.

    الهيدوس شارك في الدقيقة 88 من عمر مواجهة سويسرا بالجولة الأولى، ما ساهم في تحسين الجانب الهجومي للفريق ومن ثم إدراك التعادل بهدف عكسي في الدقيقة 8+90.

    ورغم ذلك، أعاده المدرب الإسباني لمقاعد البدلاء في الجولة الثانية أمام كندا، حيث الخسارة 0-6، لكن رد الهيدوس كان في الملعب خلال مواجهة البوسنة والهرسك الليلة، إذ كان صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 42، قبل أن يخرج في الدقيقة 45 وينزل عبدالعزيز حاتم بدلًا منه، على إثر الإصابة.



    حتى بعيدًا عن الهدف، قدم الهيدوس محاولات هجومية مميزة في كل مرة وصلت له الكرة، رغم التحفظ الدفاعي للوبيتيجي، لكنه يلام على فرصة محققة أهدرها كان شأنها أن تغير نتيجة اللقاء.

    على كلٍ، أصبح الهيدوس ثاني لاعب يسجل هدفًا للمنتخب القطري في كأس العالم بعد زميله محمد مونتاري الذي فعلها في نسخة 2022.


  • ماذا كان يدور في رأس لوبيتيجي؟!

    إن كنت مُقبل على هذه السطور باحثًا عن إجابة على هذا السؤال، فنحن مثلك تمامًا نتساءل باستياء..

    المدرب الإسباني حرم المنتخب القطري في كأس العالم 2026 من جهود نجومه القادرين على إحداث الفارق داخل المستطيل الأخضر كحسن الهيدوس – الذي تحدثنا عن وضعه في السطور السابقة – كذلك لم يدفع نهائيًا بالمهاجم محمد مونتاري؛ صاحب هدف العنابي الوحيد في مونديال 2022، أيضًا هناك النجم المعز علي الذي لم يظهر في أول مباراتين، واكتفى لوبيتيجي بالدفع به في الدقيقة 71 من مواجهة البوسنة والهرسك الليلة.

    قرارات لوبيتيجي بتجميد هذا الثلاثي ظل متمسكًا بها، رغم أن القاصي والداني كان يشاهد كي تتغير الصورة الباهتة للمنتخب القطري في كل مرة يتحرر ويهاجم الخصوم الثلاثة سواء سويسرا أو كندا أو البوسنة والهرسك.

    الحقيقة أننا لا نجد أي مبرر واضح لـ"خوف" لوبيتيجي المبالغ به من الحدث العالمي، أما عن الإجابة عن السؤال أعلاه فتعود للفكر الدفاعي العقيم لا غيره.

    كما لا يعرف حسن الهيدوس أيشكر لوبيتيجي على إعادته من الاعتزال ومنحه فرصة إحراز هدف شرفي في المونديال أم يلومه على تجميده على الدكة!


  • ألايبيجوفيتش يتخطى إنجاز مبابي

    بالانتقال للحديث عن البوسنة والهرسك، فالنسخة الحالية من كأس العالم مليئة باللاعبين الشباب الذين يخطفون الأنظار، بفضل مهاراتهم التي تتغلب على هيبة الحدث العالمي، وأحدهم البوسني كريم ألايبيجوفيتش..

    الجناح الأيسر البوسني هو من افتتح التهديف في لقاء الليلة بفضل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس القطري محمود أبو ندى.



    وبفضل هذه التسديدة، أصبح ألايبيجوفيتش (18 عامًا و276 يومًا) أصغر لاعب يسجل هدفًا من خارج منطقة الجزاء، منذ بدء رصد الإحصائيات عام 1966، إذ تخطى النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي فعلها في نسخة روسيا 2018 بينما كان عمره 19 عامًا و207 أيام.

    هذا الهدف هو الأول للموهبة الشابة في الحدث العالمي، ومواجهة قطر هي أول مباراة يُظهر بها إمكاناته بشكل كبير على الساحة العالمية بعدما اكتفى باللعب 16 دقيقة فقط أمام كندا، ولم تسعفه أحداث مواجهة سويسرا في الظهور بشكل جيد، حتى فرض نفسه أمام العنابي، وكان قريبًا أيضًا في وضع بصمته على تمريرة حاسمة في اللقاء لولا تصدي القائم لتسديدة زميله إدين دجيكو.

    الآن بدأ مونديال ألايبيجوفيتش، لكن عليه انتظار نتائج الخصوم لمعرفة مصيره من التأهل لدور الـ32 من كأس العالم.