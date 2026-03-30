كل هذا في معسكر FK سراييفو في بوتمير، حيث يستعد دزيكو وزملاؤه للمباراة: بالأمس، وبسبب تساقط الثلوج، تدربوا في المركز الرياضي، بينما نزلوا اليوم إلى الملعب، ولاحظت وسائل الإعلام المحلية الموجودة في الملعب على الفور أن التدريب يتم تصويره من قبل جندي من قوات الاتحاد الأوروبي (EUFOR)، التي تقع قاعدتها بجوار الملعب مباشرةً. يُقال إن الجندي الإيطالي المذكور بقي بالقرب من الملعب حتى بعد انتهاء أول 15 دقيقة من التدريب التي كانت مفتوحة للجمهور: تقع بوتمير على الحدود مباشرة مع مقر قيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي يستضيف الكتيبة المتعددة الجنسيات (MNBN)، وأفراد الشرطة العسكرية، بما في ذلك الكارابينيري الإيطاليون، ويدعم التعاون المدني-العسكري (CIMIC) في البلاد.







