البوسنة، ألايبيغوفيتش يتحدى إيطاليا: "سنفوز. الأجواء ستكون جحيمية داخل الملعب وخارجه، وستكون مباراة قاسية"

كان هدفه من ركلة الجزاء هو الذي حسم المباراة النهائية بين ويلز والبوسنة، مما أدى إلى تأهل «التنانين» إلى نهائي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. كيريم ألايبيغوفيتش، البالغ من العمر 18 عامًا والمنتمي إلى باير ليفركوزن الذي أكد للتو إعادة شرائه من سالزبورغ في نهاية الموسم، هو الوجه الجديد لمنتخب يحلم الآن بإسقاط إيطاليا التي فازت بدورها 2-0 على أرضها أمام أيرلندا الشمالية.





ستكون الأجواء في زينيكا، داخل ملعب بيلينو بولي، صاخبة للغاية، وقد أكد الجناح المهاجم المولود عام 2007، في حديثه لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، أن فريقه واثق من تأهله إلى الدور التالي.



