البورصة تنتعش! .. طرابزون سبور يجني أول أرباحه بعد إعلان صفقة محمد صلاح

وفي أول تعليق رسمي له بعد وصول اللاعب، كشف أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، عن كواليس المفاوضات التي لم تكن سهلة على الإطلاق نظراً لحجم النجومية التي يتمتع بها صلاح.
وقال دوغان في تصريحاته: "عقدت اجتماعًا مع صلاح، كما التقيت بوكيله. كان اجتماعًا احترافيًا للغاية وسادته أجواء من الاحترام المتبادل، حيث تفاهم الطرفان ولم تكن هناك أي صعوبات. التقينا قبل نحو 10 أيام، ومنذ أمس بات كل شيء واضحًا. لا حاجة للحديث كثيرًا عن صلاح، فهو نجم عالمي، وكنا بحاجة إلى لاعب مثله. أعتقد أن الأمر سيكون رائعًا، وآمل أن يعود بالنفع على نادينا".
ولم يكتفِ دوغان بالحديث عن الجوانب الفنية، بل وجه رسالة تحدٍ واضحة لمنافسي النادي التقليديين في الدوري التركي، مؤكدًا أن طرابزون سيعود بقوة لمنصات التتويج.
وأضاف رئيس النادي في رسالة قوية: "نريد أن نبعث برسالة للجميع مفادها أن طرابزون سبور قادر على التعاقد مع أي لاعب يريده"، مشددًا على أن النجاحات التي حققها النادي مؤخرًا جعلته وجهة مفضلة حتى للاعبين الشباب والنجوم العالميين، مشيرًا إلى أنه سيبدأ في طرق أبواب رجال الأعمال لتعزيز الرعاية، حيث يثق تمامًا في دعم مجتمع طرابزون لهذا المشروع الطموح الذي يتصدره صلاح.