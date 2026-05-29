"سيطرة على جواهر البلقان وإنهاء معارك غرفة الملابس".. ريال مدريد ينتظر "سحر" لوكا مودريتش الإداري

بينما يترقب العالم أجمع، الفصل الأخير من حكاية الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ يُطبخ في العاصمة الإسبانية مخطط آخر، قد يُعيد رسم خارطة مستقبل نادي ريال مدريد.

نعم.. الحديث زاد في الساعات القليلة الماضية، عن إمكانية اعتزال مودريتش كرة القدم نهائيًا، بعد بطولة كأس العالم 2026؛ بينما أكدت صحيفة "آس" أن ريال مدريد وعده بـ"منصب إداري"، إذا أراد هو ذلك.

مودريتش مثّل العملاق الإسباني كـ"لاعب"، في الفترة من 2012 إلى 2025؛ قبل الانتقال إلى نادي ميلان الإيطالي.

وفي أروقة "سانتياجو برنابيو"، لا ينظرون إلى اعتزال الأسطورة الكرواتية كخسارة فنية؛ بل البداية الحقيقة لتنفيذ "استراتيجية إدارية"، تعيد الانضباط الغائب عن قلعة المرينجي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف يُمكن أن يستفيد نادي ريال مدريد من لوكا مودريتش، بعد الاعتزال..