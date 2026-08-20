البريميرليج 2026-27 | آرسنال سيفوز باللقب ماشيًا .. والسر فيما يملك المدفعجية ويفتقده سيتي وليفربول والبقية

يبدأ الثلاثي ليفربول، مانشستر سيتي، وتشيلسي عهدًا جديدًا بتعيين أندوني إيراولا، إنزو ماريسكا، وتشابي ألونسو على التوالي.

في ليفربول، رحل أخيرًا أرني سلوت وحل محله مدرب رايو فايكانو وبورنموث السابق، رجل بفكر عصري أثبت نفسه بقوة مع "التشيريز" ولكن الحديث عن قيادة فريق "أنفيلد" يختلف، وهو الذي يعيش مرحلة انتقالية عقب تراجع كبير مع سابقه الهولندي، سواء على سبيل النتائج أو الأداء، ومع رحيل أبرز نجومه في الأعوام الماضية محمد صلاح دون ضم معوض واضح حتى الآن.

حتى مع وصول برادلي باركولا المرتقب، ودخول أسماء مثل رونالد أراوخو وجيريمي جاكيه وفيكتور مونوز لضخ دماء شابة، وتعافي هوجو إيكيتيكي وجيوفاني ليوني من الإصابات الطويلة، يبدو ليفربول كصاحب التشكيل الأكثر هشاشة ضمن الكبار، ومع مدرب جديد ونجوم باحثون عن نفسهم بعد مثل أليكساندر إيساك وفلوريان فيرتس، لا يبدو بأنه سيكون قادرًا على مجابهة آرسنال.





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الوضع في سيتي يختلف، رحل بيب جوارديولا بعد عشرة أعوام من الإنجازات وأخذ معه القائد رودري، ليتركا فراغًا كبيرًا سيكون على ماريسكا تقديم الكثير لسده، وستكون مهمة لأعوام وليس لموسم وحيد.

سيتي يدخل الموسم المقبل تحت شعار عصر جديد عقب انتهاء حقبة بيب، والإدارة إذا كانت تقرأ المشهد بذكاء لن تطلب الكثير من المدرب الإيطالي وفريقه، خصوصًا مع قلة التدعيمات بضم فقط إليوت أندرسون حتى الآن، والأوقع هو التركيز على تثبيت السفينة بالتواجد في زمرة المنافسة محليًا وقاريًا حتى الشهور الأخيرة من الموسم وتفادي انهيار الفريق، خصوصًا مع اقتراب صدور الحكم في ال115 قضية الخاصة باللعب النظيف بحسب التقارير، وما قد يتسبب فيه ذلك من تبعات سلبية.

وبالانتقال إلى تشيلسي، وصل تشابي ألونسو ومعه ماكسينس لاكروا، فالنتين باركو، بيب إتشفاريا، ماركو باليسترا، مورجان رودجرز، جيوفاني كويندا، داني ويلبك، وجوردان هندرسون في محاولة جديدة من إدارة البلوز لتقديم مشروع "مستقر" عقب الانقلاب على ماريسكا رغم فوزه بالألقاب.

ألونسو نفسه قادم من تجربة غير ناجحة من ريال مدريد وقرار اختياره بيئة تشيلسي غير المستقرة أثار علامات التعجب بين الإعلام والجماهير سواء، ومع فريق يغير جلده ومعظم تشكيله الأساسي كما يفعل منذ وصول تود بولي سيكون صعبًا أن ينطلق مع عامه الأول إلى اللقب مباشرة، قد ينافس ويساعده الغياب القاري بعد المركز العاشر الموسم الفائت، ولكن الفوز يبدو مستبعدًا.



