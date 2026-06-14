سوار رئيس الوزراء.. تكريم مؤثر للراحل ديوجو جوتا في معسكر البرتغال بكأس العالم

قبل أيام قليلة من انطلاق مباريات دور المجموعات، يخوض المنتخب البرتغالي تدريباته في معسكره بحديقة جاردنز نورث كاونتي ديستريكت في بالم بيتش جاردنز بولاية فلوريدا. وخلال هذه الحصص، ظهر جميع لاعبي الفريق، بدءاً من الأسطورة كريستيانو رونالدو، وهم يرتدون السوار الخاص الذي قدمه مونتينيجرو كهدية.

تحدث فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، خلال مؤتمر صحفي قبيل المباراة الافتتاحية لمنتخب البرتغال في كأس العالم أمام جمهورية الكونجو الديمقراطية، كاشفاً عن تفاصيل التكريم الخاص الذي تلقاه أفراد قائمة المنتخب من قِبل القيادات الحكومية في البلاد، وقال: "في الواقع، قصة السوار تتلخص في الآتي: عندما ذهبنا للقاء رئيس الوزراء، قدم لنا هذا السوار. لقد حرصوا على أن يكون سوارًا يمكننا ارتداؤه على أرض الملعب. إنه يحتوي على كافة المعلومات التقنية اللازمة للسماح لنا بدخول أرضية الميدان، إلى جانب أسماء جميع اللاعبين، بالإضافة إلى الاسم الاستثنائي لديوجو جوتا. لقد ترك لنا حرية الاختيار في مسألة ارتدائه من عدمه، وكيفية استخدامه، سواء خلال يومنا العادي أو أثناء المباريات. لقد تقبلنا هذه الهدية بعاطفة كبيرة وقررنا جميعًا ارتداءه".



