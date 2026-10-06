"غروره يلتهمه حيًا" .. أسطورة فرنسا يهاجم رونالدو بسبب أزمته الأخيرة مع جيسوس

وصل الوضع المحيط بمستقبل رونالدو الدولي إلى نقطة الغليان، ما دفع مهاجم فرنسا السابق دو[اري إلى التعبير عن خيبة أمله العميقة. وخلال حديثه في البرنامج الإذاعي الفرنسي Rothen s'enflamme، لم يتوانَ دوجاري في انتقاده للفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، الذي ابتعد مؤخرًا عن منتخب البرتغال في أعقاب سلسلة من الخلافات مع المدير الفني جابرييل جيسوس.

وقال دوجاري خلال ظهوره على RMC Sport: «لقد أتعبني هذا الأمر. من الفظيع أن تكون قليل الاحترام إلى هذا الحد تجاه مواطنيك، تجاه أمتك». وأشار مهاجم ميلان وبرشلونة السابق إلى أن تصرفات رونالدو الحالية تمثل ابتعادًا حادًا عن الصورة الاحترافية الجماعية التي أمضى عقدين في بنائها.

وتساءل دوجاري: «إنه أمر فظيع لأنه ليس الصورة التي كان يقدمها. كان يقدم صورة الشاب السليم، لاعب الفريق، الشخص العظيم والكريم. والآن، لدي انطباع بأنه تحوّل، وأن غروره يلتهمه حيًا خلال هذه الأشهر الأخيرة. في حين كان بإمكانه أن يخرج من الباب الكبير، أما الآن فقد انتهى الأمر، لقد تدمّر كل شيء. كيف تريدون منه أن يعود؟ ليفعل ماذا؟».