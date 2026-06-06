قنبلة موقوتة في البرتغال: الراية تكرس لعنة رونالدو أمام تشيلي .. وبرونو يورطه في سؤال "اللعب أساسي أم بديل"!

اختبار جديد لإثبات وجود البرتغال كقوة عظمى "منتظرة" في نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه على تشيلي بنتيجة (2-1)، في مباراة ودية أقيمت على ملعب ناسيونال دو جامور في مدينة لشبونة.

وسط مشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، جاءت ثنائية البرتغال عن طريق جونسالو جيديش وبرونو فيرنانديش، في الدقيقتين 58 و75، بينما وقع كيبيدا، على هدف رائع للضيوف في الدقيقة 90+2.

وبسبب اشتباكات بين الطرفين، تقرر استكمال المباراة من كل فريق بعشرة لاعبين، بعد طرد رافائيل لياو وإيفان رومان في الدقيقة 45+2.

ويستعد المنتخب البرتغالي للمشاركة في المجموعة الحادية عشرة من كأس العالم 2026، حيث يواجه الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط من ودية البرتغال وتشيلي..