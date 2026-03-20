Nike x Jordan x BrazilGOAL
Krishan Davis

البرازيل و«نايكي» يلعبان لعبة مختلفة تمامًا! لماذا تعتبر الشراكة التاريخية بين «السيليساو» و«جوردان» حدثًا هائلًا في عام كأس العالم

كنا نعلم بالفعل أن شركة نايكي قد حققت إنجازًا مميزًا من خلال تعاونها مع علامة «جوردان براند» ونادي باريس سان جيرمان، حيث حل شعار «جامبمان» محل شعار «سووش» على قمصان العملاق الفرنسي على مدار السنوات الثماني الماضية — لكنها وصلت إلى آفاق جديدة تمامًا بعد تعاونها مع الاتحاد البرازيلي.

هذا الصيف، سترتدي أشهر منتخبات كرة القدم على مستوى العالم شعار «جامبمان» الأيقوني الخاص بمايكل جوردان على صدور لاعبيها خلال بطولة كأس العالم، في لحظة تبدو وكأنها نقطة تحول جذرية في العلاقة بين «نايكي» و«جوردان»، وفي مسيرة نمو العلامة التجارية المتخصصة في كرة السلة داخل عالم كرة القدم.

أطلقت نايكي القميص الجديد والمبتكر للمنتخب البرازيلي x جوردان، إلى جانب مجموعة واسعة من ملابس الشارع التي تجلب أجواء "جوغا بونيتو" القوية مع التقاء عالمي كرة القدم وكرة السلة. هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تتعاون فيها علامة جوردان مع منتخب وطني لكرة القدم، بعد النجاح المربح لعملها مع باريس سان جيرمان، وفي عام كأس العالم يبدو الأمر وكأنه لحظة فاصلة.

    شراكة مربحة

    كان التعاون مع خط منتجات كرة السلة التابع لشركة نايكي مثمراً بشكل خاص بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان. وقد بدأت هذه الشراكة، التي تتسم بالربحية والابتكار في آن واحد، في عام 2018 بتوقيع اتفاقية لإطلاق مجموعة متنوعة من الملابس والأحذية التي تحمل العلامتين التجاريتين معاً.

    وقد ظهر شعار "Jumpman" الخاص بجوردان على ملابس باريس سان جيرمان الخارجية والثالثة والرابعة بدلاً من شعار "Swoosh" الخاص بـ Nike في السنوات التي تلت ذلك، حتى أنه ظهر على قميصهم الرئيسي في موسم 2021-22 عندما كان النجوم ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار يمارسون مهنتهم في بارك دي برانس - وهو حلم مطلق من منظور التسويق.

    وبالطبع، امتد التعاون إلى ما هو أبعد من الملعب، في إشارة إلى شعبية كرة السلة في فرنسا من خلال أحذية رياضية تحمل العلامتين التجاريتين معًا مخصصة للملعب، واستفاد من ازدهار ملابس الشارع من خلال سترات و بنطلونات رياضية.

    كانت مجموعة الملابس الرياضية الفاخرة Jordan Wings x PSG لعام 2025 أيقونية بشكل خاص، حيث تم إطلاقها في العام الذي أنهى فيه النادي نحسه في دوري أبطال أوروبا.

    قال جيسون مايدن، رئيس قسم التصميم في نايكي، في ذلك الوقت: "بينما نحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسنا، تواصل جوردان براند تخطي حدود العظمة. من خلال تعاوننا المستمر مع باريس سان جيرمان، نرتقي بالرياضة والأناقة والثقافة."

    تزخر بالهيبة

    كان العمل مع باريس سان جيرمان أمراً مختلفاً، حيث تطور هذا العملاق الفرنسي المدعوم من قطر من فريق متتويج متكرر بدوري الدرجة الأولى الفرنسي في بداية التعاون إلى بطل أوروبا عام 2025. لكن التعاون مع المنتخب البرازيلي؟ حسناً، هذه قصة أخرى تماماً

    لا يوجد فريق في العالم يحظى بمثل هذا التبجيل في رياضة كرة القدم للرجال، حيث تتمتع "السيليساو" دائمًا بوقار معين بغض النظر عن تشكيلة الفريق في أي وقت. يُعتبر الفائز خمس مرات بكأس العالم على نطاق واسع أنه البلد الذي أخذ اللعبة وجعلها جميلة.

    بيليه، غارينشا، آر 9، رونالدينيو، كاكا، تياجو سيلفا، نيمار؛ أنتجت البلاد قائمة لا حصر لها من العظماء، ونتيجة لذلك، ستظل أنظار العالم موجهة إليهم دائمًا في البطولات الكبرى. في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيحمل الجيل القادم شعار "Jumpman" على صدورهم.

    وصلت مجموعة Nike x Jordan x Brazil

    لم يسبق للأردن أن احتل مركز الصدارة في تعاونه مع "نايكي فوتبول"، حيث عادةً ما يظهر شعار "جامبمان" على الملابس البديلة لفريق باريس سان جيرمان، ويستمر هذا الاتجاه مع إطلاق العلامتين التجاريتين لزي خارجي جديد تمامًا للمنتخب البرازيلي، والذي أصبح أيقونة على الفور.

    في تغيير عن الألوان الزرقاء المعتادة للمنتخب البرازيلي خارج أرضه، يتميز القميص - المصنوع من نفايات نسيجية بنسبة 100% - بنمط مذهل من خطوط عمودية ثنائية اللون مستوحى من الحيوانات المفترسة في البرازيل، مع طبعة الفيل الخاصة بـ"جوردان" من حذاء "إير جوردان 3" الشهير، في إشارة إلى التعاون مع عالم كرة السلة. يظهر شعار "Jumpman" باللون الأصفر، بينما تظهر ألوان الفريق الرئيسية، الأصفر والأخضر، كزخرفة على الجوانب. تم تصميم المظهر لإثارة الرعب في قلوب خصومهم، ولن يكون من المفاجئ أن يترك هذا المظهر منافسيهم في حالة من الذهول.

    صُنع هذا الزي باستخدام تقنية التبريد Aero-FIT المصممة خصيصًا، والتي ستكون مفيدة للغاية في الحرارة الشديدة لبطولة كأس العالم هذا الصيف في أمريكا الشمالية.

    "شيء ضخم"

    وليس من المستغرب أن يكون نجم ريال مدريد والرياضي التابع لشركة نايكي، فينيسيوس جونيور، أحد الوجوه الإعلانية للحملة، وقد أدرك تمامًا أهمية هذا التعاون.

    وقال: "بالنسبة لكل طفل في البرازيل يحلم بالكرة بين قدميه، فإن هذه الشراكة تعني شيئاً هائلاً". "إن التقاء جوردان براند ومنتخبنا الوطني هو أكثر من مجرد كرة قدم - إنه اتحاد بين الثقافة والفرح والعظمة. عندما يقف شعار جامبمان بجانب ألواننا، فإنه يظهر للعالم الإبداع والشغف والطاقة التي تجعل البرازيل مميزة.

    "هذا يلهمنا، نحن الجيل الجديد، للعب بروح إبداعية وحرية وفخر في كل مرة نخطو فيها على أرض الملعب."

    خارج الملعب

    لكن «نايكي» و«جوردان» لم يكتفيا بذلك، حيث امتدت هذه المجموعة إلى ما هو أبعد من الملعب لتكمل ما سيُذكر لاحقًا باعتباره إصدارًا أيقونيًا. فقد استحضرتا أجواءً كلاسيكية قوية من خلال التقاء «جامبمان» مع «جوغا بونيتو» - الخط الأيقوني لـ«نايكي فوتبول» من العقد الأول من القرن الحالي - في مجموعة واسعة من ملابس الشارع ذات الطابع الرجعي.

    هناك ما يصل إلى 35 قطعة للاختيار من بينها، بما في ذلك السترات ذات القلنسوة، والبدلات الرياضية ذات المقاس الكبير، والقمصان، والإكسسوارات، تكريماً لواحدة من أكثر قواعد المشجعين شغفاً على وجه الأرض.

    وبالطبع، هناك إشارات إلى جوردان وعالم كرة السلة أيضًا، في شكل قميص يجمع بين كرة القدم وكرة السلة، وشورتات على طراز كرة السلة، وحذاء Air Jordan 1 Low، وحذاء Jordan Brand Ultra، وحذاء Jordan Brand Trunner، وحذاء كرة الصالات Nike Tiempo Gato ذو المظهر الجديد.

    كما أطلقت Nike حذاء كرة القدم Tiempo Maestro باللون الأحمر الفاتح المذهل الذي يتميز بشعار "Jumpman" - وهو أمر آخر يحدث لأول مرة - لإكمال المجموعة.

    "استثنائي حقًا"

    "اليوم، تطلق جوردان مبادرة استثنائية حقًا. إن الشراكة مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم هي أكثر من مجرد تعاون؛ إنها احتفال بالعظمة والإبداع والطاقة المثيرة لكرة القدم العالمية، مع البرازيل في قلبها النابض بالحياة"، قالت سارة مينساه، رئيسة علامة جوردان التجارية.

    "أينما وجدت العظمة والثقة ونبض المنافسة، تزدهر جوردان. هذا ليس مجرد لقاء بين عوالم مختلفة، بل هو اندماج ديناميكي حيث يدفع الأداء والتعبير بعضهما البعض إلى الأمام. معًا، نعيد تعريف معنى أن تكون راسخًا في العظمة التنافسية، ونصغي باهتمام إلى الرياضيين والثقافة، ونسمح لروحهم بأن تغذي رحلتنا. العالم يراقبنا، ونحن ما زلنا في البداية."

    من الواضح أن جوردان براند جادة في مجال كرة القدم، حيث من المقرر أن يظهر شعار "Jumpman" على أكبر المسارح. قد تكون المجموعة البرازيلية الجديدة لمحة واضحة عما سيأتي.

