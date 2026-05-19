علي رفعت

البرازيل | هوس القوام المثالي تحت مشرط الجراح.. ومنتخب يبحث عن استعادة هيبة غابت لعقود!

غرائب البرازيل لا تقف عند كرة القدم!

إذا استمعت إلى أحاديث طب التجميل في أي مكان حول العالم فلا بد أن يطرق أذنيك مصطلح "brazilian butt" الشهير لنحت الجسم والذي أصبح علامة مسجلة باسم هذه الدولة اللاتينية.

الحكاية لا تقتصر على مجرد عملية جراحية عابرة بل تعبر عن ثقافة شعب بأكمله ارتبط اسمه بالبحث عن الكمال الجسدي. 

تعود الجذور إلى ستينيات القرن الماضي عندما ظهر طبيب جراح شهير يدعى إيفو بيتانجوي ونجح في إقناع الحكومة البرازيلية بأن الحق في الجمال هو حق إنساني أساسي لا يقل أهمية عن العلاج والتعليم. 

وبسبب هذه الفلسفة الغريبة أصبحت عمليات التجميل مدعومة من الدولة وتقدم أحيانًأ بالمجان أو بأسعار رمزية في المستشفيات الحكومية مما خلق حالة من الهوس الوطني بالقوام المثالي وجعل البرازيل عاصمة عالمية لسياحة التجميل حيث يمتزج هوس المظهر بهوية شعب يرى في الجسد لوحة فنية يجب صقلها باستمرار.

حصلنا على انتباهك عزيزي القارئ أم أنك لا تفضل حكايا هوس الجمال وعمليات تجميل المؤخرات وتتساءل متى ينتهي الكاتب من رصد هذه التفاصيل الغريبة وينتقل إلى عالم كرة القدم حيث نجتمع كالعادة؟! دعنا نترك قاعات الجراحة وهوس القوام المثالي خلفنا وننطلق بسرعة نحو المستطيل الأخضر لنستكشف حكاية منتخب البرازيل.


  • البلد.. الفن فوق الرمال وتحت الأضواء


    بعيداً عن الحقائق الجغرافية التقليدية المحفوظة في كتب المدارس عن كونها أكبر دولة في أمريكا الجنوبية وعن مساحات غابات الأمازون الشاسعة التي تصيب من يقرأها بالملل فإن الرابط الحقيقي بين ثقافة التجميل وكرة القدم في البرازيل هو الاستعراض.

    الشعب البرازيلي يتعامل مع رمال شواطئ كوباكابانا وعشب ملعب ماراكانا بنفس المنطق وهو تقديم أقصى درجات المتعة البصرية والاهتمام بالمظهر الجميل.

    الكرة هناك يجب أن تكون جميلة وجذابة مثل القوام المثالي بشكل كامل ولذلك لم يكن من الغريب أن ترتبط الدولة في أذهان العالم بأكمله بمعايير تجميلية خاصة وصارمة تعكس رغبتهم الدائمة في لفت الأنظار ونيل الإعجاب.


  • المنتخب.. السعي خلف النجمة السادسة الغائبة


    يستند المنتخب البرازيلي إلى إرث كروي هو الأثقل على وجه الأرض فهو الفريق الوحيد الذي لم يغب عن أي نسخة من نهائيات كأس العالم عبر التاريخ.

    السيليساو يتصدر المشهد في كل الأوقات بخمسة ألقاب مونديالية ولكن هذا التاريخ الكبير تحول إلى ضغط رهيب على الجيل الحالي.

    البرازيل لم تذق طعم الذهب المونديالي منذ عام 2002 وتجرعت مرارة الإخفاق في النسخ المتتالية مما يجعل مشاركتهم في عام 2026 بمثابة معركة حياة أو موت لاستعادة الهيبة المفقودة وإثبات أن مدرسة اللعب الجميل لا تزال قادرة على حكم العالم.


  • Raphinha Brazil 2025Getty Images

    من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في البرازيل؟


    في الظروف الحالية يجب أن يكون الاهتمام منصب على نيمار وهو بالتأكيد سيكون كذلك، كما يتصدر المشهد في القائمة الحالية النجم فينيسيوس جونيور بكل تأكيد لكننا سنذهب في اختيارنا لجناح آخر هو رافينيا لاعب برشلونة الإسباني، والذي تحمل هذه البطولة أهمية قصوى وخاصة جدًا لمسيرته الاحترافية.

    يدرك رافينيا جيدًا أن طريقه نحو التتويج بجائزة الكرة الذهبية والاعتراف العالمي كلاعب رقم واحد يمر حتميًا عبر قيادة بلاده للمجد المونديالي، خاصة وأنه في صفوف فريقه الكتالوني سيبقى دائمًا في المرتبة الثانية ومستظلًا بنجومية زميله الشاب لامين يامال.

    يمتلك رافينيا من الخبرة والنضج ما يجعله القائد الفعلي لكتيبة السيليساو في الملاعب الهجومية، ويعول عليه الجمهور البرازيلي كثيرًا لتقديم الحلول الحاسمة وصناعة الفارق في المواجهات الكبرى والحرجة.


  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    موهبة تستحق المتابعة


    تسلط الأضواء في هذه النسخة على الجناح الشاب الصاعد رايان فيتور، لاعب نادي بورنموث الإنجليزي، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يقدم عروضًا لافتة في الملاعب الأوروبية جعلت قيمته السوقية تقفز لتصل إلى 40 مليون يورو في أسابيع.

    يمتاز رايان بقدرته الفائقة على اللعب في مركز الجناح الأيمن بالإضافة إلى إجادته اللعب كمهاجم صريح وجناح أيسر، مما يمنح المنظومة الهجومية تنوعًـا تكتيكيًـا كبيرًا.

    وقد نجح الشاب الذي وجد فيه بورنموث ضالته في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين في 12 مباراة بالدوري الإنجليزي خلال أقل من نصف موسم.


  • حظوظ البرازيل في البطولة


    تدخل البرازيل المسابقة وهي مرشحة فوق العادة لحمل الكأس بحكم التاريخ والأسماء الرنانة التي تزين القائمة.

    نعم ستكون الجولة الافتتاحية اختبارًا صعبًا للفريق أمام المنتخب المغربي، لكن نظام البطولة الحالي وتوزيع المجموعات يمنح الفريق فرصة لتطوير المستوى وتجربة الحلول التكتيكية في الأدوار الأولى ولكن الاختبار الحقيقي للسيليساو سيكون في القدرة على تحمل الضغوط الذهنية وتفادي الأخطاء الدفاعية القاتلة التي تسببت في خروجهم المبكر خلال النسخ السابقة أمام المدارس الأوروبية المنظمة.

    يمكن القول إن الأدوار الإقصائية ومدى تطور أداء الفريق فيها ستمثل ركن الزاوية في مشوار المنتخب البرازيلي في البطولة والأهم من كل ذلك هو وجود كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني للسليساو.


