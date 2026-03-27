البرازيل، نيمار حالة استثنائية: المشجعون يريدونه في كأس العالم، وأنشيلوتي يفتقر إلى مهاجمين قادرين على التسجيل

لم يكن نيمار موجودًا في البرازيل، حيث استبعده أنشيلوتي من التشكيلة، لكن الجماهير هتفت له بصوت عالٍ: قبل أقل من نصف ساعة من نهاية المباراة، سجل إيكيتيكي هدف التعادل الثاني لفرنسا بعد هدف مبابي في الشوط الأول، وفي تلك اللحظة انطلقت هتافات من مدرجات ملعب جيليت في فوكسبورو (ماساتشوستس، موطن فريق نيو إنجلاند ريفولوشن) دعماً لمهاجم سانتوس. في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، سأل الصحفيون أنشيلوتي عما إذا كان لدى نيمار أي فرصة للذهاب إلى كأس العالم، فرد قائلاً: "علينا أن نتحدث عن اللاعبين الموجودين هنا، الذين بذلوا قصارى جهدهم، وأظهروا شجاعتهم وعملوا بجد".



