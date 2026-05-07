من قلب البرازيل .. شاكيرا تطرح الإعلان التشويقي لأغنية كأس العالم الرسمية "داي داي"

ظهرت شاكيرا في الإعلان التشويقي وهي تتوسط مجموعة من الراقصين الذين ارتدوا قمصاناً زاهية بألوان المنتخبات الكروية المختلفة، في إشارة واضحة لوحدة الشعوب تحت راية كرة القدم.
الاستعراض الذي قدمته في قلب الماراكانا نال إعجاب الملايين فور نشره، حيث تجاوز عدد المشاهدات أكثر من مليون مشاهدة في أقل من ساعة بعد طرحه، وبدا واضحًا أن شاكيرا استعادت الحيوية والروح القتالية التي تميز أعمالها المونديالية.
ووفقًا للتقارير، فإن اختيار ملعب ماراكانا لم يكن عشوائيًا، بل جاء تكريمًا لتاريخ كرة القدم في أمريكا الجنوبية، وربطًا بين الماضي العريق للبطولة والمستقبل المتمثل في نسخة 2026.
الأغنية التي تم إنتاجها بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تأتي لتضع حداً للتكهنات حول من سيتولى الهوية الصوتية للبطولة القادمة.