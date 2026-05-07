من قلب البرازيل .. شاكيرا تطرح الإعلان التشويقي لأغنية كأس العالم الرسمية "داي داي"

عودة النجمة الكولومبية إلى مسرح المونديال

طرحت المطربة العالمية شاكيرا، الإعلان التشويقي لأغنيتها الجديدة المخصصة لبطولة كأس العالم 2026، المنتظر إقامتها خلال الصيف المقبل في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.

النجمة الكولومبية التي ارتبط اسمها بأنجح الإصدارات الموسيقية في تاريخ بطولات كأس العالم، كشفت عن التفاصيل الأولى لعملها الفني القادم الذي يحمل عنوان "داي داي".

  • شاكيرا تبهر الجمهور من البرازيل

    عادت شاكيرا إلى عالم كرة القدم من الباب الكبير، حيث كشفت الستار عن الإعلان التشويقي لأغنيتها الجديدة "DAI DAI" المخصصة لبطولة كأس العالم 2026. ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من المونديال بتنظيم مشترك بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، في حدث تاريخي يشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

    وقد شاركت النجمة الكولومبية جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ترويجي للأغنية، تم تصويره في موقع رمزي للغاية لعشاق الساحرة المستديرة.

    واختارت شاكيرا ملعب "ماراكانا" الشهير في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ليكون مسرحًا لتصوير الفيديو كليب، وهو الملعب الذي يحمل ذكريات لا تُنسى كان آخرها استضافة نهائي مونديال 2014 بين ألمانيا والأرجنتين.



    كواليس التصوير في قلب البرازيل

    ظهرت شاكيرا في الإعلان التشويقي وهي تتوسط مجموعة من الراقصين الذين ارتدوا قمصاناً زاهية بألوان المنتخبات الكروية المختلفة، في إشارة واضحة لوحدة الشعوب تحت راية كرة القدم.

    الاستعراض الذي قدمته في قلب الماراكانا نال إعجاب الملايين فور نشره، حيث تجاوز عدد المشاهدات أكثر من مليون مشاهدة في أقل من ساعة بعد طرحه، وبدا واضحًا أن شاكيرا استعادت الحيوية والروح القتالية التي تميز أعمالها المونديالية.

    ووفقًا للتقارير، فإن اختيار ملعب ماراكانا لم يكن عشوائيًا، بل جاء تكريمًا لتاريخ كرة القدم في أمريكا الجنوبية، وربطًا بين الماضي العريق للبطولة والمستقبل المتمثل في نسخة 2026.

    الأغنية التي تم إنتاجها بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تأتي لتضع حداً للتكهنات حول من سيتولى الهوية الصوتية للبطولة القادمة.

  • تعاون مرتقب مع بيرنا بوي وتفاصيل الإصدار

    لم تكتفِ شاكيرا بالعودة وحدها، بل أعلنت عن تعاون فني مميز يجمعها مع المغني والمنتج النيجيري الشهير بيرنا بوي. هذا المزيج بين الإيقاعات اللاتينية والأفريقية يهدف إلى تقديم عمل يعكس التنوع الثقافي والروحي للبطولة العالمية، تمامًا كما فعلت شاكيرا في إصداراتها السابقة التي لا تزال تتردد في الملاعب حتى يومنا هذا.

    وبحسب ما أعلنته الفنانة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إنستجرام"، فإن الأغنية ستكون متاحة للجمهور على كافة المنصات الموسيقية في تاريخ 14 مايو المقبل.

    وقد كتبت شاكيرا في تدوينتها: "من ملعب ماراكانا، إليكم أغنية داي داي، الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026. قادمة في 14/5. نحن مستعدون!".

    وتطمح "فيفا" من خلال هذا التعاون إلى تكرار النجاح الساحق الذي حققته أغنية "واكا واكا" في مونديال جنوب أفريقيا 2010.

  • على خطى "واكا واكا"

    بعد طرح الإعلان التشويقي مباشرة، انفجرت التعليقات حول الأغنية المنتظرة ودار النقاش حول إمكانية أن تحقق أغنية "داي داي" نجاحًا يُضاهي نجاح أغنية "واكا واكا"؟ تلك الأغنية التي أصبحت بمثابة "نشيد غير رسمي" للدورات المونديالية، وما زالت تحقق أرقام مشاهدات خيالية رغم مرور أكثر من عقد من الزمان على إطلاقها.

    ومع اقتراب موعد الإصدار الرسمي، يترقب المشجعون بشغف سماع النسخة الكاملة للأغنية، خاصة في ظل وجود لمسات بيرنا بوي الذي أضاف طابعًا عصريًا للعمل.

    جدير بالذكر أن شاكيرا أصبحت ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببطولات كأس العالم، حيث شاركت في نسخ 2006 و2010 و2014، مما يجعلها الفنانة الأكثر حضوراً في تاريخ الحدث الكروي الأبرز.