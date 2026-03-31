البرازيل في مأزق كبير: منتخب كارلو أنشيلوتي لا يزال يعاني قبل ما يزيد قليلاً عن شهرين من انطلاق كأس العالم

بالنسبة لبلد كان قادراً في يوم من الأيام على ضم روبرتو كارلوس وكافو في نفس التشكيلة، تعاني البرازيل اليوم من نقص صادم في اللاعبين ذوي المستوى العالمي في مركز الظهير. وبالفعل، فإن انسحاب ويسلي من مباراة الثلاثاء الودية أمام كرواتيا بسبب الإصابة يعني أنه لم يعد هناك أي ظهير أيمن تقليدي في التشكيلة، مما يترك المدافع المتعدد الاستخدامات دانيلو ليملأ على الأرجح الفراغ الذي خلفه لاعب روما.

في خط الوسط، قد يشعر أنشيلوتي أن قراره بإعادة كاسيميرو إلى التشكيلة كان صائباً، لكن مجرد حقيقة أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً لا يزال يبدأ المباريات مع "السيليساو" هي إدانة قاسية لجودة الخيارات الأخرى.

في الوقت نفسه، يمكن تلخيص كل ما تحتاج معرفته عن المرشحين لقيادة الهجوم في أمريكا الشمالية بإحصائية مذهلة إلى حد ما: سجل مدافعو البرازيل أهدافاً أكثر (ستة) منذ كأس العالم الأخيرة من جميع مهاجميهم مجتمعين (خمسة). ليس من الصعب إذن فهم سبب مطالبة العديد من المشجعين والمحللين واللاعبين السابقين بعودة مهاجم سجل 79 هدفاً في 129 مباراة دولية.

"من الأفضل أن يكون لديك لاعب نجم مثل نيمار، حتى لو لم يكن في كامل لياقته، بدلاً من استدعاء أي لاعب آخر"، كما قال روماريو، الفائز بكأس العالم 1994، في مقابلة مع صحيفة "جورنال أو ديا". "لا يجب إهدار الموهبة. ولا يمكن للمدرب أبداً الاستغناء عنها. ما زلت أمل في أن أرى نيمار يثبت على أرض الملعب، في الدوري البرازيلي، أنه يستحق أن يكون في القائمة النهائية ويحقق اللقب العالمي السادس".

لكن في الوضع الحالي، لم يفعل نيمار شيئاً يذكر منذ كأس العالم الأخيرة ليكسب الحق في اللعب في نسخة 2026 - والمشكلة الأكبر بالنسبة لأنشيلوتي هي أن الأمر نفسه ينطبق على العديد من الخلفاء المحتملين لنجم سانتوس كرمز للمنتخب الوطني.

لا يزال هناك متسع من الوقت أمامه ليفعل ذلك بالضبط، حيث من غير المتوقع أن يعلن أنشيلوتي عن تشكيلة منتخب كأس العالم حتى نهاية مايو، ومن الجدير بالذكر وسط كل الجدل الدائر أن المدرب كان واضحاً للغاية بشأن أمله في أن يستعيد نيمار لياقته البدنية الكاملة في الأسابيع المقبلة.