البرازيل في مأزق كبير: منتخب كارلو أنشيلوتي لا يزال يعاني قبل ما يزيد قليلاً عن شهرين من انطلاق كأس العالم

سجل ماتيوس كونها هدفاً واحداً فقط في 20 مباراة مع المنتخب البرازيلي، ولم يسجل جواو بيدرو أي هدف حتى الآن، في حين لا يزال فينيسيوس ورافينيا يتعرضان لانتقادات بسبب عدم تقديمهما مع منتخبيهما نفس المستوى الذي يقدمانه مع أنديتهما.
تعد معاناة فينيسيوس مقلقة بشكل خاص، حيث كان من المفترض أن يخرج تعيين أنشيلوتي أفضل ما لدى جناح ريال مدريد - ومع ذلك، لا يزال الوريث الأكثر وضوحاً لنيمار يخيب الآمال. أما بالنسبة لرافينيا، فمن المتوقع أن تبعده الإصابة في أوتار الركبة التي أجبرته على الخروج في الشوط الأول من مباراة فرنسا عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع - وينبغي أن تكون جاهزية مهاجم برشلونة مصدر قلق أكبر لمشجعي السيليساو، نظراً لأنه أحد اللاعبين القلائل في التشكيلة الذين يتمتعون بالمستوى والشخصية المطلوبين للتألق في كأس العالم هذا الصيف.
وبالطبع، سيظل التركيز بلا شك على نيمار، مما يثير غضب أنشيلوتي بشكل واضح، الذي قرر، حسب ما ورد، رفض الإجابة على الأسئلة المتعلقة باللاعبين غير الموجودين في تشكيلته. لكن لا توجد أي فرصة لتهدأ الجدل حول نيمار، حتى لو كان من المنطقي أكثر أن تركز وسائل الإعلام والمشجعين على مستوى أداء ولياقة إندريك في ليون، وإستيفاو في تشيلسي.
بل إن لاعب الوسط السابق فيليبي ميلو ذهب إلى حد الادعاء بأن نيمار، حتى لو كان على ساق واحدة، سيظل خياراً أفضل في مركز رقم 10 من أي لاعب آخر - وهو ما لن يساعد كثيراً في بث الثقة في نفوس المهاجمين البرازيليين الذين يعانون من ضعف في التسجيل.
لكن الحقيقة هي أن العديد من أعضاء المنتخب البرازيلي يرغبون في رؤية نيمار ضمن تشكيلة كأس العالم - بما في ذلك جواو بيدرو وفابينيو وكاسيميرو - لذا سيكون هناك بلا شك إغراء لأنشيلوتي لإدراج نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق لمجرد إرضاء الصحافة والمشجعين وحتى لاعبيه.
ومع ذلك، لم يتمكن نيمار من قيادة البرازيل إلى المجد في كأس العالم قبل أربع سنوات، لذا لا يوجد أي سبب للاعتقاد بأنه قادر على فعل الشيء نفسه هذا الصيف. هذا منتخب أضعف من الذي اصطحبه تيتي إلى قطر، كما أنه يعاني من انخفاض مقلق في الثقة.
كان من المفترض أن يؤدي تعيين أنشيلوتي إلى رفع المعنويات وتحسين النتائج، لكنه لم يتمكن سوى من الفوز بأربع مباريات فقط من أصل تسع مباريات أشرف عليها حتى الآن، وانتهى الأمر بالبرازيل في المركز الخامس في تصفيات الكونميبول، على الرغم من أنها كانت في المركز الرابع عندما تولى المهمة.
لذا، انسوا حقيقة أن نيمار غير موجود في تشكيلة أنشيلوتي. ما يثير القلق حقاً هو أن البرازيل تفتقر إلى الزخم والثقة والاستقرار أيضاً.