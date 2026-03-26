تحتل المواجهات بين فرنسا والبرازيل مكانة خاصة في تاريخ كرة القدم. تحتفظ كلّ الأجيال في ذاكرتها بملاحم بارزة، منذ كأس العالم 1958 وحتى نسخة 2006. بيليه، زين الدين زيدان، جوست فونتين، سقراط، رونالدو الظاهرة وكذلك رونالدينيو، ساهموا جميعًا في تغذية هذه المنافسة المرموقة.

بعد أكثر من عقد على آخر مواجهة بينهما، تلتقي الدولتان أخيرًا من جديد. يعود آخر لقاء بينهما إلى مارس 2015، في مباراة ودية على ملعب فرنسا، انتهت بفوز السيليساو 3-1.

وهذه المرة، يُقام الموعد في الولايات المتحدة، على ملعب جيليت في فوكسبورو، جنوب بوسطن، وهو ملعب تستخدمه عادةً فرق نيو إنجلاند باتريوتس في دوري الـNFL لكرة القدم الأمريكية.

قبل شهرين ونصف من انطلاق كأس العالم 2026، يتيح هذا الاختبار الواقعي للفريقين قياس مدى جاهزيتهما. وقد بات الحدث يستقطب الاهتمام بالفعل، سواء لما سيُقدَّم على أرض الملعب أو لاختياراتهما من حيث الزي.