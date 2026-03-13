البرازيل تتعاون مع الأردن في إطار إطلاق نايكي لزيّ خارجي جديد ومبتكر قبل انطلاق كأس العالم

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) عن شراكة تاريخية مع علامة «جوردان براند». وقد تم الكشف عن الزي الجديد للعب خارج أرض الفريق خلال حفل حضره نجوم كبار في ساو باولو، ويشكل هذا الزي خروجاً عن التقاليد حيث تم استبدال شعار «سووش» من «نايكي» بشعار «جامبمان» الأيقوني الخاص بمايكل جوردان، في مزج يجمع بين تراث كرة القدم الرفيع المستوى ورموز أزياء الشارع العالمية.

يحتفظ القميص بالألوان الكلاسيكية الأزرق والأصفر، لكنه يدمج طبعة الفيل الأسطورية - وهي نسيج مرادف لحذاء Air Jordan 3 لعام 1988. صُمم الزي باستخدام تقنية Aero-FIT المبتكرة ليكون أخف بنسبة 11% وأكثر تهوية بشكل ملحوظ، مع استخدام نفايات نسيجية معاد تدويرها بنسبة 100% لدمج الأداء المتميز مع الاستدامة البيئية.