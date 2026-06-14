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Vinicius Junior Raphinha Brazil (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

شفرة الريال ولعنة برشلونة: رسالة فينيسيوس لبيريز أمام المغرب .. غياب نيمار "فائدة" ورافينيا يبحث عن ترياق فليك!

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البرازيل
المغرب
كأس العالم
فينيسيوس جونيور
رافينيا

البرازيل تتعادل مع المغرب في كأس العالم..

من التنافس إلى التناقض، حال متبدلة بين فينيسيوس ورافينيا دياز، أحدهما صنع الثورة أمام المغرب، والآخر بدا تائهًا في قلب الملعب.

مباراة مثيرة بكل المقاييس، تعادل فيها المغرب والبرازيل، بهدف لمثله، على ملعب ميتلايف، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2026.

وتمكن إسماعيل صيباري من منح التقدم لأسود الأطلس، بصناعة براهيم دياز، في الدقيقة 21، قبل أن يرد فينيسيوس جونيور بهدف التعادل في الدقيقة 32.

قمة درامية لثنائي ريال مدريد وبرشلونة، ورسائل من قلب المباراة، نستخلصها عبر النسخة العربية من موقع GOAL، بأبرز النقاط حول أداء فينيسيوس جونيور ورافينيا، في لقاء المغرب..

  • شفرة الريال .. ولدغة فينيسيوس "نجم أنشيلوتي الأول"

    "اللعب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي يعطيني أكبر قدر من الطمأنينة"، هكذا تحدث فينيسيوس عن مدربه الإيطالي، الذي امتاز دائمًا بأنه نفّض الغبار عنه في ريال مدريد، وبات يسير معه بثقة وطمأنينة في البرازيل.

    حرية أنشيلوتي أعادت إرساء تلك القاعدة التي تم تحذير المغاربة منها، ولكن هفوة واحدة تكفي لقلب الأمور، "لا تتركوا فينيسيوس"!

    لوهلة شاهدنا فيني خارج رقابة أشرف حكيمي، ورغم محاولة نائل العيناوي للتغطية، إلا أن لدغة نجم الميرينجي ربما صنعت لنا واحدًا من أجمل أهداف البطولة، بسرعة بلغت 101 كم/ الساعة.

    أنشيلوتي بدا وكأنه يملك مفاتيح فينيسيوس، التحرك بحرية من الطرف إلى العمق، الجناح الذي يتحول إلى مهاجم صريح، عند تراجع المنتخب البرازيلي للدفاع، وكذلك تراجع فيني إلى منطقة البرازيل للمساندة في الخلف، كلها أدوار شاهدناها، تثبت بأن المدرب الذي عرف كيف ينفض الغبار عن موهبة نجمه في الريال، لن يجد معاناة في تحويله إلى أحد نجوم البطولة، حتى وإن كان في وجود "المُلهم" نيمار جونيور الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.

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  • Bolivia v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    لعنة برشلونة .. رافينيا يبحث عن فليك

    في ودية بنما، تحدثت في مقال، عن رافينيا الذي قد يصبح ضحية كارلو أنشيلوتي، لتظهر بوادر هذا الأمر في لقاء المغرب.

    إذا كان فينيسيوس قد وجد الترياق للتألق مع أنشيلوتي، فإن رافينيا - على النقيض - بدا وكأنه يبحث عن ترياقه الخاص مع هانزي فليك، في ثوب البرازيل.

    الأزمة مستمرة، معاناة رافينيا في العمق، وهو الجناح الذي يجد حريته في الانطلاقات من الطرف، الأمر الذي استلزم من أنشيلوتي، البحث عن "الصيغة المناسبة" لوجود دياز في أرض الملعب.

    بين تواجده كصانع لعب في الشوط الأول، ثم الدفع به على الطرف الأيمن، في الشوط الثاني، ثم العودة للعب في العمق، كمهاجم وهمي مع الدفع بلويز هنريكي وماتيوس كونيا، كلها دوافع لأنشيلوتي للحث عن المكان الأنسب له مع وجود فينيسيوس في المركز الذي كان شاهدًا على تألقه مع فليك في برشلونة.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2022AFP

    الكرة الذهبية .. أمل "التائه" رافينيا وفرصة فيني أفضل

    إذا أجزمنا بأن كأس العالم ستلعب دورًا كبيرًا في سباق الكرة الذهبية لعام 2026، وبات السؤال هو "من في البرازيل بإمكانه اقتحام هذا السباق؟"، فمن المؤكد أنها ستعبر عن استمرار صراع الزميلين، فينيسيوس ورافينيا، اللذين يمثلان قطبي كلاسيكو الأرض، ريال مدريد وبرشلونة.

    ورغم أن الحديث لا يزال مبكرًا، خاصة وأننا ندور حول المنتخب الذي يحلم بالنجمة السادسة، إلا أن كتيبة أنشيلوتي إذا واصلت السير على هذا المنوال، فإن مرشحها في سباق البالون دور، سيكون محسومًا.

    فينيسيوس انعكاس لمرتدّات البرازيل السريعة، بلدغاته المعهودة، وعرضياته ذات الخطورة، قابلها حالة من التيه، من قِبل رافينيا، والذي أفسد "هدية" محققة من زميله المدريدي في الدقيقة 78، بكرة عرضية قابلها بتسديدة برعونة، انتهت بين أحضان ياسين بونو.

  • Real Madrid PerezGetty Images

    شكرًا أنشيلوتي .. هلا انتبهت يا بيريز؟

    تشير تقارير إلى أن فينيسيوس يصر على استغلال كأس العالم، من أجل تعزيز موقفه حول مفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد، حيث أن البرازيلي مقتنع بأن تألقه في المونديال، سيعد مبررًا لتحسين شروط عقده، في ظل تردد إدارة الريال في تلبية طلباته، بعد موسمين مخيبين للآمال.

    فينيسيوس بات وكأنه يجد دواءه في اعتباره "النجم الأول" في الفريق، وهو الأمر الذي اتضحت معالمه في لقاء المغرب، وما قبله من مرحلة الإعداد لكأس العالم، ما يبرر معاناته مع وجود كيليان مبابي في ريال مدريد، وغياب نيمار الذي يصبّ في صالحه.

    ورغم أن فينيسيوس لم يسدد سوى كرة واحدة على مرمى الحارس ياسين بونو، إلا أن قيمة هذا الهدف، تكمن في أنه عودة للبرازيل التي كانت تائهة بين هجمات المغاربة.

    ربما ما يقدمه فيني مع البرازيل، من أهداف أو صنع لفرص حاسمة، مع تقديم تمريرتين مفتاحيتين، والركض بالكرة لمسافة 233.3 متر، يعد رسالة صريحة إلى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بأنه يملك "جوهرة" يحتاج إلى اعتبار ذاته نجمًا أول في الفريق، وأن الأمر ليس مجرد تحسين في شروط عقده.

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