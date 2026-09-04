من أجل 2030 .. أنشيلوتي يكشف السبب وراء زيارته ريال مدريد

واغتنم المدرب الإيطالي المخضرم الفرصة خلال زيارته للاطمئنان عن قرب على المجموعة البرازيلية في ريال مدريد.

وقد أمضى بعض الوقت في تقييم الحالة البدنية الراهنة ومسارات التعافي لنجوم مثل فينيسيوس جونيور، وإندريك، وإيدر ميليتاو، ورودريجو.

وبالنسبة لأنشيلوتي، فقد شكّل التوفيق بين مسؤولياته المزدوجة كمدرب للمنتخب الوطني وكمدرب سابق يكنّ المودة صباحًا مميزًا في العاصمة الإسبانية.