من أجل 2030 .. أنشيلوتي يكشف السبب وراء زيارته ريال مدريد

قام كارلو أنشيلوتي بزيارة مفاجئة إلى مدينة ريال مدريد الرياضية للاطمئنان على لاعبيه وطاقمه السابقين.
كما تحدث مدرب البرازيل بصراحة عن خططه لبناء جيل جديد من المواهب للمنتخب البرازيلي استعدادًا لكأس العالم 2030.
قام كارلو أنشيلوتي بزيارة مفاجئة إلى مدينة ريال مدريد الرياضية للاطمئنان على لاعبيه وطاقمه السابقين.
كما تحدث مدرب البرازيل بصراحة عن خططه لبناء جيل جديد من المواهب للمنتخب البرازيلي استعدادًا لكأس العالم 2030.
عاد كارلو أنشيلوتي إلى أجواء مألوفة بزيارته إلى مجمع مدينة ريال مدريد الرياضي في بالديبيباس
. وحرص المدرب السابق لريال مدريد والمدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل على تحية اللاعبين والجهاز الفني قبل حصتهم التدريبية.
وفي حديثه عن هذه الزيارة، اعترف أنشيلوتي بسعادته الغامرة لعودته إلى مكان قضى فيه سنوات ناجحة عديدة.
واغتنم المدرب الإيطالي المخضرم الفرصة خلال زيارته للاطمئنان عن قرب على المجموعة البرازيلية في ريال مدريد.
وقد أمضى بعض الوقت في تقييم الحالة البدنية الراهنة ومسارات التعافي لنجوم مثل فينيسيوس جونيور، وإندريك، وإيدر ميليتاو، ورودريجو.
وبالنسبة لأنشيلوتي، فقد شكّل التوفيق بين مسؤولياته المزدوجة كمدرب للمنتخب الوطني وكمدرب سابق يكنّ المودة صباحًا مميزًا في العاصمة الإسبانية.
وبالنظر إلى الساحة العالمية، تحدث أنشيلوتي عن خطته طويلة المدى لمنتخب البرازيل عقب انتهاء دورة كأس العالم السابقة. وأشار إلى أن البطولة الأخيرة كانت بمثابة نهاية حقبة لمجموعة من اللاعبين الأسطوريين، مما يستوجب الانتقال نحو مواهب جديدة.
وأوضح أنشيلوتي: «نحن نقيّم اللاعبين البرازيليين الشباب المنتشرين في جميع أنحاء العالم، في البرازيل وفي أوروبا، للبدء في تجهيز جيل جديد قادر على الوصول إلى كأس العالم 2030 بطموح وجودة وجاهزية».
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وسلّط مدرب المنتخب البرازيلي الضوء على الجودة الخام الاستثنائية التي تظهر حالياً بين المواهب البرازيلية الشابة في سن العشرين والحادية والعشرين.
ومع بدء وضع الأسس، يعتزم الجهاز الفني الاستفادة من المباريات الودية المقبلة، ابتداءً بمواجهتين أمام أستراليا في تاونسفيل يوم 25 سبتمبر وبريسبان يوم 29 سبتمبر، تليهما رحلة إلى كولكاتا لمواجهة الهند يوم 3 أكتوبر، باعتبارها ساحات اختبار حيوية. وبينما يشرف أنشيلوتي على هذا التقييم الوطني للمواهب، يظل الهدف النهائي هو بناء تشكيلة تنافسية قادرة على منافسة أي خصم في العالم بحلول عام 2030.