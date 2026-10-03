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Vini Jr Brazil HIC 2-1GOAL
محمود خالد

انتصار خادع للبرازيل: فينيسيوس فخ أسقط الهند بـ"لعبة تنس" .. ولا تنازل عن "حل إندريك" يا إستيفاو!

فقرات ومقالات
فينيسيوس جونيور
كارلو أنشيلوتي
البرازيل
الهند
المباريات الودية
إستيفاو ويليان

بديل نجم الريال أحرجه .. ماذا بك يا فيني؟

مباراة "ودية" مليئة بالمكاسب ورسائل الإنذار لكارلو أنشيلوتي، خرج منها منتخب البرازيل فائزًا ضد الهند بنتيجة (4-0)، في غياب مهاجم برشلونة "الفتّاك" رافينيا، الذي أصيب أمام أستراليا، إلا أن العيون باتت منصبّة على فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، الذي اعترف بأنه يعاني من أزمة ثقة.

المنتخب البرازيلي لم يستغرق وقتًا طويلًا في كسر عناد أصحاب الأرض، بعدما دكّ شباك الهنود برباعية إستيفاو وبيدرو جوليرمي وصامويل لينو (هدفين)، في الدقائق 28 و42 و58 و90+5.

وبينما بدت علامات الاستياء على وجه فينيسيوس، بدا نجم ريال مدريد، وكأنه لعب دورًا مختلفًا مع أنشيلوتي في مباراة الهند، في الوقت الذي خرج منه المدرب الإيطالي، بمكاسب يمكن البناء عليها للمستقبل. كيف ذلك؟ لنعرف معًا في السطور التالية..

  • Vinicius JuniorGetty

    أنشيلوتي "لاعب تنس" .. واحذر يا مورينيو من تفاقم أزمة فيني!

    إذا ما كنت متابعًا لمباريات التنس، عزيزي القارئ، تجد أن أبسط فرص تسجيل نقطة، هو ارتكاز اللاعب على ضرب الكرة في منطقة واحدة، أكثر من مرة، حتى يباغت خصمه، الذي اعتاد على الذهاب إلى تلك الجهة، بأن يرسل الكرة إلى الجهة الأخرى.

    هكذا بات الحال مع فينيسيوس جونيور، والذي كان أداء منتخب البرازيل، مرتكزًا على إرسال الكرات الطويلة إليه من أجل بناء الهجمات، خاصة دوجلاس سانتوس، الذي اعتمد مبدأ الاستفادة من انطلاقات فينيسيوس، وتوجيه كرات من الطرف إليه، فيما كان فيني يواجه مراقبة شديدة من تيكشام سينج.

    هنا، قرر أنشيلوتي أن يرسل الكرة إلى الجهة الأخرى، فتحوّلت نقاط القوة من الجبهة اليسرى إلى اليمني، اعتمادًا على تقدم ماثيوزينيو وكراته العرضية، ومن ثم الإنهاء الرائع من إستيفاو، أحد نجوم المباراة بلا منازع، والذي سجل هدفًا بطريقة رائعة، ثم صنع الهدف الثاني.

    في المقابل، بات فينيسيوس، الذي شارك لمدة 45 دقيقة، وكأنه غير قادر على الهروب من الرقابة، رغم مراوغاته، وتدخله للعمق، فضلًا عن اعتماد مدرب الهند، خالد جميل، على إيقاع نجم الريال باستمرار في مصيدة التسلل.

    المؤشرات تقول إن معاناة فينيسيوس بالافتقاد إلى الثقة، قد تستمر معه، لاسيما مع أنباء اتجاه جوزيه مورينيو نحو إبقائه على مقاعد البدلاء في مباراة فياريال، بعود عودته إلى الريال، ورغم أن نية "سبيشال وان" هي تجهيز جونيور لمباراة الكلاسيكو، إلا أن الخوف من أن يؤثر الأمر بشكل إضافي، على معاناة اللاعب الذي لا يبدو في أفضل حالاته منذ العودة من كأس العالم.

  • Estevao Chelsea 2026-27 Carabao CupGetty

    احذر يا ألونسو .. إستيفاو لن يبقى في تشيلسي بتلك الطريقة

    في الوقت الذي لا يزال تشابي ألونسو، المدير الفني لتشيلسي، يواجه صعوبة في اختيار مكان لإستيفاو في تشكيل البلوز، أثبت الجناح صاحب الـ19 عامًا، بأنه لن يقبل بفكرة البقاء على الدكة، ولعل الحل الأمثل في إعارته في يناير، رغم أن النادي الإنجليزي أكد أنه لا مساس باللاعب، في ظل مطاردة الأندية له.

    إستيفاو قدم مباراة أكثر من رائعة، بعيدًا عن هوية المنافس، الذي لم يعرّض الحارس بيدرو موريسكو، لاختبار حقيقي، (ربما إلا في الدقيقة 54 عن طريق مانفير)، فبخلاف الهدف الذي سجله بطريقة مميزة، ثم تمريرته البينية التي منحت بيدرو هدفًا على طبق من فضة، ناهيك عن قدرته على الهروب خلف الأظهرة والتوغل إلى منطقة الحارس.

    من حق تشيلسي بالطبع أن يتمسك ببقاء إستيفاو، وأن يضع عليه الأمل ليصبح له دور محوري في المرحلة المُقبلة، إلا أن اعتماد ألونسو على خطة لعب 3-4-3، وقلة دقائق مشاركة الجناح البرازيلي، فربما بات الأنسب له هو سلك نهج إندريك في الموسم الماضي، الذي قرر الريال أن يعيره إلى ليون، فاستعاد تألقه، وقد يتكرر السيناريو مع روما الذي يطارده أيضًا، أما عن إستيفاو، فما قدمه في ميدان الهند، يكون أن موهبة حرام أن تبقى على الدكة ولا تنال الفرصة كاملة.


  • ancelotti(C)Getty Images

    رغم مكاسبه .. أخطاء البرازيل مكلفة يا أنشيلوتي

    إذا ما سألنا بشأن أبرز مكاسب البرازيل، فإن ودية الهند انتصرت لفكرة "المحليين" بامتياز، سواءً بمشاركة بيدرو جيليرمي، مهاجم فلامنجو، الذي حلّ بديلًا لرافينيا، وأثبت بأن هجوم السليساو في أمان، بعدما لعب دور مهاجم "المحطة"، وساهم بهدف وتمريرة حاسمة، وكذلك ظهير كورينثيانز، ماثيوزينيو الذي كان أحد نجوم المباراة، بانطلاقاته على الطرف الأيمن، ومشاركته في بناء جبهة هجومية مميزة مع السماح بتوغل إستيفاو إلى العمق.

    وجاء صامويل لينو، لاعب فلامنجو، الذي شارك بديلًا لفينيسيوس ليعلن عن نفسه بهدفين ثالث ورابع، ويزيد من أوجاع جناح الريال، ولكن تبقى أزمة البرازيل في التقدم الدفاعي "المبالغ"، والذي سمح للمنتخب الهندي، وخاصة جناحه ريان ويليامز، بالانطلاق لشن مرتدّات سريعة، فيما كان عمل دفاع البرازيل على التراجع سريعًا بمثابة "مجازفة" كبيرة من أنشيلوتي، ولو تكررت تلك الأخطاء مع منتخب آخر يجيد الوصول إلى المرمى، لربما كانت نتيجة المباراة مختلفة.

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