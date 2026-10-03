انتصار خادع للبرازيل: فينيسيوس فخ أسقط الهند بـ"لعبة تنس" .. ولا تنازل عن "حل إندريك" يا إستيفاو!

إذا ما كنت متابعًا لمباريات التنس، عزيزي القارئ، تجد أن أبسط فرص تسجيل نقطة، هو ارتكاز اللاعب على ضرب الكرة في منطقة واحدة، أكثر من مرة، حتى يباغت خصمه، الذي اعتاد على الذهاب إلى تلك الجهة، بأن يرسل الكرة إلى الجهة الأخرى.

هكذا بات الحال مع فينيسيوس جونيور، والذي كان أداء منتخب البرازيل، مرتكزًا على إرسال الكرات الطويلة إليه من أجل بناء الهجمات، خاصة دوجلاس سانتوس، الذي اعتمد مبدأ الاستفادة من انطلاقات فينيسيوس، وتوجيه كرات من الطرف إليه، فيما كان فيني يواجه مراقبة شديدة من تيكشام سينج.

هنا، قرر أنشيلوتي أن يرسل الكرة إلى الجهة الأخرى، فتحوّلت نقاط القوة من الجبهة اليسرى إلى اليمني، اعتمادًا على تقدم ماثيوزينيو وكراته العرضية، ومن ثم الإنهاء الرائع من إستيفاو، أحد نجوم المباراة بلا منازع، والذي سجل هدفًا بطريقة رائعة، ثم صنع الهدف الثاني.

في المقابل، بات فينيسيوس، الذي شارك لمدة 45 دقيقة، وكأنه غير قادر على الهروب من الرقابة، رغم مراوغاته، وتدخله للعمق، فضلًا عن اعتماد مدرب الهند، خالد جميل، على إيقاع نجم الريال باستمرار في مصيدة التسلل.

المؤشرات تقول إن معاناة فينيسيوس بالافتقاد إلى الثقة، قد تستمر معه، لاسيما مع أنباء اتجاه جوزيه مورينيو نحو إبقائه على مقاعد البدلاء في مباراة فياريال، بعود عودته إلى الريال، ورغم أن نية "سبيشال وان" هي تجهيز جونيور لمباراة الكلاسيكو، إلا أن الخوف من أن يؤثر الأمر بشكل إضافي، على معاناة اللاعب الذي لا يبدو في أفضل حالاته منذ العودة من كأس العالم.