رغم نكسة البرازيل المونديالية.. نيمار يمنح نفسه "هدية فاخرة" على طريقة كريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام

وفي هذا السياق.. انضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور بشكلٍ رسمي، إلى صفوف أكثر مالكي القوارب "إسرافًا" في عالم كرة القدم؛ وذلك بعد إتمام شراء يخت فاخر بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني.

شراء نيمار الذي ينشط في صفوف نادي سانتوس البرازيلي، لهذا اليخت الفاخر الذي أطلق عليه اسم "إينيجوتا" - وهي تلاعب لفظي على النطق البرتغالي لحروف اسمه الأولى "NJ" -؛ جاء بعد فترة وجيزة من توديع منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بطولة كأس العالم 2026.

ورغم ضخامة سعر اليخت؛ إلا أنه يضاهي الاستثمارات التي قام بها عدد من أساطير اللعبة، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي ديفيد بيكهام.

رونالدو أنفق سابقًا 5.5 مليون جنيه إسترليني، على يخت فاخر خاص به عام 2020، احتفالًا بفوزه بلقب الدوري الإيطالي مع نادي يوفنتوس؛ بينما يُعرف بيكهام أيضًا، بشغفه بهذا النوع من اليخوت.