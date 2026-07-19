رغم نكسة البرازيل المونديالية.. نيمار يمنح نفسه "هدية فاخرة" على طريقة كريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام

لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. فوفقًا لتقارير صادرة عن «ناوتيكا»؛ فإن يخت «إينيجوتا» الذي قام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور بشرائه، ليست مجرد قارب ترفيهي عادي.
نعم.. هذا اليخت هو في الواقع "سفينة شحن" تم تجديدها بدقة فائقة، وقد تم بناؤها في البرازيل بطول أكثر من 46 مترًا؛ حيث رست مؤخرًا في أنغرا دوس ريس بولاية ريو دي جانيرو.
ويتميز اليخت بـ"مساحة ضخمة قابلة للاستخدام"، تبلغ 800 متر مربع تقريبًا؛ مما يوفر فرصة لنيمار وضيوفه، من أجل الاسترخاء.
وعلى صعيد الأداء؛ يعمل اليخت بأربعة محركات متخصصة من طراز "كاتربيلر"، كل منها قادر على توليد قوة تبلغ 1,450 حصانًا.
وتضمن هذه القوة الهائلة؛ قدرة السفينة على الإبحار بسلاسة كبيرة للغاية على طول الساحل البرازيلي، وبالتالي هروب نيمار من المراقبة الإعلامية التي لازمته طوال مسيرته المهنية.