البافاري بطلًا لكأس ألمانيا | حضور مورينيو يربك حسابات بايرن ميونخ.. وهاري كين "يصرخ" فخرًا قبل المونديال!

قدم هاري كين درساً في المرونة الذهنية وكيفية تحويل الإحباط إلى انفجار هجومي. في الشوط الأول كان الإنجليزي معزولاً تماماً بـ 23 لمسة فقط، وبلا أي تسديدة على المرمى، حيث نجحت دفاعات شتوتجارت في تهميش دوره كمحطة هجومية.
لكن في الشوط الثاني، تحول كين إلى "وحش كاسر" داخل الصندوق، لينهي المباراة كأفضل لاعب في اللقاء. من 21 لمسة إضافية فقط في الشوط الثاني (الإجمالي 44)، سجل ثلاثة أهداف (55'، 80'، 90+2')، مسدداً 5 كرات (3 على المرمى وواحدة في العارضة). لم يكتفِ بالتسجيل فقط، بل تحسن دوره في صناعة اللعب وقدم تمريرتين مفتاحيتين في الشوط الثاني بعد غياب تام في الأول.
وفي الدقيقة (90+2)، حين سكنت كرته الشباك معلنة عن "الهاتريك" وختام الموسم الكروي تماماً، أطلق هاري كين صرخة هائلة دوت في أرجاء الملعب الأولمبي. لم تكن مجرد صرخة احتفال باقتناص الكأس، بل كانت إعلاناً صريحاً ومجلجلاً: "أنا أفضل لاعب في العالم هذا الموسم".
كين، الذي أنهى موسمه الأسطوري مسجلاً 61 هدفاً في 51 مباراة بقميص بايرن ميونخ، لم يكتفِ بحسم الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، بل تُوج عن جدارة بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى. لغة الأرقام التي يتحدث بها الإنجليزي لا تقبل الجدل؛ فقد أعاد كتابة التاريخ ليصبح أول لاعب إنجليزي يسجل 61 هدفاً في موسم واحد مع نادٍ في الدوريات الخمسة الكبرى منذ الأسطورة ديكسي دين عام 1928.
بهذه الحصيلة المرعبة، التي تصل إلى 66 هدفاً في 56 مباراة (على صعيد النادي والمنتخب)، ومع معانقته رابع ألقابه الرسمية في مسيرته، وجه كين رسالته للجميع بأنه يستحق "الكرة الذهبية" بلا منازع.
صرخة الفخر التي أطلقها نجم البافاري في ليلة برلين لم تكن سوى تتويج لموسم استثنائي، وإشارة واضحة تنذر جميع الخصوم باستعداده التام، ووصوله لقمة النضج الكروي والتهديفي، قبل خوض غمار كأس العالم المقبلة.