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زهيرة عادل

نجم الإمارات أهدى اللقب للمنتخب السعودي، بطولة غير معترف بها ونداء حكومي .. ردود فعل نهائي خليجي 27

فقرات ومقالات
السعودية ضد الإمارات العربية المتحدة
السعودية
الإمارات العربية المتحدة
كأس الخليج
خالد عيسى

ماذا قال الجمهور عن قمة السعودية والإمارات؟

تفاعل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي مع أحداث نهائي كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، حيث قمة المنتخبين السعودي والإماراتي.

الصقور الخضر حققوا الفوز يوم الثلاثاء، بثنائية نظيفة، أمام المنتخب الإماراتي، على استاد الإنماء في جدة، بنهائي خليجي 27.

الثنائية سجلها همام الهمامي وفراس البريكان في الدقيقتين 11 و14 من عمر الشوط الأول، ومعها لم يفلح الأبيض الإماراتي في العودة للمباراة من جديد.

هذا التتويج هو الأول للمنتخب السعودي منذ عام 2003، حيث توج حينها بالبطولة الخليجية كذلك، بخلاف نسختي 1994 و2002.

وفي السطور التالية دعونا نستعرض سويًا "ماذا كتب الجمهور حول نهائي خليجي 27 عبر منصة "إكس"؟"..


  • لا تعطوا خليجي أكبر من حجمها



  • الإمارات حمل وديع



  • بطولة غير معترف بها من فيفا



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