علي رفعت

الإكوادور | رقص الشياطين ورؤوس الأعداء المنكمشة .. ومنتخب مدجج بالأسلحة البدنية!

المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
الإكوادور
كأس العالم

قصص عجيبة من التراث الإكوادوري!

إذا تعمقت في التراث الشعبي لجمهورية الإكوادور ستجد نفسك أمام مزيج مذهل يجمع بين الرعب الأنثروبولوجي والكوميديا السوداء في آن واحد.

تبدأ الغرابة في الأيام الستة الأولى من شهر يناير من كل عام في مدينة بيلارو، حيث يرتدي آلاف السكان أقنعة شياطين مرعبة مصنوعة يدويًا من الطين والورق وينزلون للرقص في حشود ضخمة، وهو طقس بدأ قديمًا كنوع من التمرد الشعبي الساخر ضد المستعمرين الإسبان والطبقات الإقطاعية. 

ولا تتوقف الإثارة هنا، بل تتجلى في ليلة 31 ديسمبر، حيث يقوم السكان بحرق دمى ضخمة من القش والورق تمثل السياسيين أو شخصيات يكرهونها لطرد الطاقة السلبية، بينما ينزل الرجال إلى الشوارع بفساتين سوداء وشعر مستعار متقمصين دور "أرامل العام القديم" لقطع الطرق على السيارات والرقص طلبًا للأموال في مشهد كوميدي فريد.


لكن الوجه الأكثر رعبًا في تاريخ البلاد يرجع إلى قبائل الشوار في غابات الأمازون، والتي كانت تمارس طقس حرب مروع يدعى "تسانتسا"، حيث يقوم المحاربون بقطع رؤوس أعدائهم وسحب الجمجمة والعظام، ثم غلي الجلد في أعشاب سرية وحشوه بالرمل الساخن حتى ينكمش الرأس تمامًا ويصبح في حجم قبضة اليد، لاعتقادهم أن هذه العملية تحبس روح العدو وتمنعها من الانتقام، ورغم منع هذا التقليد قانونيًا منذ عقود، إلا أنه يظل شاهدًا على هوية بلد لا يشبه أي مكان آخر في العالم.
تحذير: صور صادمة في الفيديو المرفق أدناه


هل نجحنا في جذب انتباهك عزيزي القارئ أم أنك لا تفضل حكايا القبائل والطقوس الغريبة وتتساءل متى ينتهي الكاتب من رصد هذه التفاصيل الغريبة والمخيفة وينتقل إلى عالم كرة القدم الذي نلتقي هنا من أجله عادة؟  دعنا نترك الرؤوس المنكمشة وأرامل العام القديم خلفنا وننطلق سريعًا نحو المستطيل الأخضر لنستكشف حكاية منتخب الإكوادور.


  • البلد .. اسم محايد يجمع المتناقضات


    بعيدًا عن الحقائق الجغرافية التقليدية المحفوظة في كتب المدارس والمكررة التي تصيب من يقرأها بالملل فإن لفظ إكوادور في أصل اللغوي الإسباني يعني خط الاستواء الصريح، ونالت البلاد هذا الاسم لأن هذا الخط الوهمي يمر بمنتصف أراضيها تمامًا إثر بعثة علمية فرنسية عام 1736 لقياس محيط الأرض.

    لكن اختيار هذا الاسم لم يكن مجرد وصف جغرافي بل كان خدعة سياسية عبقرية لإنقاذ وحدة البلاد، فعندما نالت الدولة استقلالها وانفصلت عن كولومبيا الكبرى في عام 1830 وجد القادة السياسيون أن اختيار اسم العاصمة القديمة كيتو لتسمية الدولة الجديدة قد يثير حساسية ومشاكل سياسية بالغة مع بقية المدن والمقاطعات الكبرى المنافسة لها مثل جواياكيل وكوينكا.

    ولتجنب الصراعات الداخلية استقر الرأي على اختيار اسم جغرافي محايد يجمع كل الأقاليم دون تمييز فتم اعتماد اسم جمهورية الإكوادور رسميًا لتخليد الميزة الجغرافية التي تصنع الهوية الفريدة للبلاد وتذيب الفوارق بين مدنها.


    المنتخب .. صعود تكتيكي في القارة اللاتينية


    لم تكن الإكوادور تاريخيًا من القوى التقليدية في قارة أمريكا الجنوبية بل ظلت لسنوات طويلة تكافح لمجاراة الجيران مثل البرازيل والأرجنتين.

    لكن الطفرة الحقيقية بدأت مع مطلع القرن 21 حيث سجل المنتخب حضوره المونديالي الأول في نسخة عام 2002 ومنذ ذلك الحين تحول الفريق إلى رقم صعب بفضل الكرة البدنية السريعة والمنظمة.

    تميز المنتخب الإكوادوري دائماً بالصلابة على ملعبه المرتفع عن سطح البحر لكن الجيل الحالي أثبت قدرته الكبيرة على مقارعة الكبار في أي مكان وأي ملعب.


    من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في الإكوادور؟


    يقود خط وسط الفريق النجم مويسيس كايسيدو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي والذي يعد الرئة الحقيقية للمنتخب ومحرك اللعب الأساسي.

    يمتاز كايسيدو بقدرته الفائقة على قطع الكرات وبدء الهجمات المعاكسة بدقة متناهية تحت الضغط مما يجعله واحدًا من أغلى وأهم لاعبي الوسط في العالم حاليًا.

    ويبرز معه في الخطوط الدفاعية المدافع الصلب بييرو هينكابي نجم نادي باير ليفركوزن الألماني المعار لآرسنال والذي يعطي الفريق عمقًا تكتيكيًا وصلابة نادرة أمام أقوى خطوط الهجوم في المونديال بفضل دقة تمريراته وقراءته الممتازة للملعب.


    موهبة تستحق المتابعة


    تتجه جميع الأنظار في الوقت الحالي نحو الجوهرة الشابة كيندري بايز لاعب خط الوسط الهجومي الصاعد والذي خطف الإعجاب في سن مبكرة للغاية.

    بايز الذي يبلغ من العمر 19 عامًا في المونديال الحالي يمتلك مهارات فردية استثنائية ورؤية ثاقبة للملعب تجعله الأمل الأول للجماهير الإكوادورية لصناعة الفارق وقيادة الجيل الجديد نحو آفاق كروية غير مسبوقة.


    حظوظ الإكوادور في البطولة


    تدخل الإكوادور المنافسات الحالية ضمن المجموعة الخامسة وهي تمتلك تشكيلة شابة وقوية قادرة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

    أسفرت القرعة عن وضع الفريق في اختبارات تكتيكية وبدنية متباينة تبدأ بمواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار الذي يتميز بالصلابة البدنية والسرعة مما يتطلب من رفاق كايسيدو حسم معركة خط الوسط مبكرًا.

    وتستمر الرحلة بلقاء منتخب كوراساو القادم من منطقة البحر الكاريبي وهو منافس غامض يبدو الأسهل على الورق لكنه يتطلب تركيزًا ذهنيًا لتفادي أي مفاجآت غير محسوبة بالأخص أن مدربه هو المخضرم ديك أدفوكات.

    وتختتم الإكوادور مباريات دور المجموعات بالاصطدام الأصعب والمصيري أمام المنتخب الألماني المرشح الأول لصدارة المجموعة في مباراة ستحتاج إلى أعلى درجات الانضباط التكتيكي والدفاعي.

    التوازن الكبير بين قوة الدفاع البدني وحيوية خط الوسط يمنح الفريق أفضلية واضحة وإذا نجح المدرب في حصد النقاط من المواجهتين الأوليين فإن المنتخب سيضمن بنسبة كبيرة مقعده في الدور التالي متجاوزًا عقبات الدور الأول بنجاح.


