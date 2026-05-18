الإعلان يوم الأحد.. أنباء عن رحيل بيب جوارديولا نهائيًا عن مانشستر سيتي!

ووفقًا للتقرير، بدأ نادي مانشستر سيتي بالفعل في إخطار رعاته بأن القرار سيُعلن رسميًا قريبًا. ويُقال أيضًا إن الأمر أصبح سرًا مكشوفًا داخل الدائرة المقربة من جوارديولا بأن المدرب الإسباني سيغادر «السكاي بلوز» هذا الصيف بعد عشر سنوات، ولن يكمل مدة عقده الذي من المقرر أن يستمر حتى عام 2027.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، سيؤكد مانشستر سيتي رحيل جوارديولا في وقت قريب من مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام أستون فيلا يوم الأحد.

لا يزال بإمكان فريق جوارديولا تحقيق الثلاثية المحلية: فقد فاز بالفعل بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، ولا يزال لقب الدوري في متناول اليد.

لتحقيق ذلك، يجب على مانشستر سيتي الفوز على بورنموث يوم الثلاثاء وعلى أستون فيلا بعد خمسة أيام، مع الأمل في تعثر متصدر الدوري آرسنال أمام كريستال بالاس في الجولة الأخيرة.