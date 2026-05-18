وفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، فإن رحيل جوارديولا عن النادي الإنجليزي الكبير أصبح شبه مؤكد في نهاية الموسم الحالي.
الإعلان يوم الأحد.. أنباء عن رحيل بيب جوارديولا نهائيًا عن مانشستر سيتي!
ووفقًا للتقرير، بدأ نادي مانشستر سيتي بالفعل في إخطار رعاته بأن القرار سيُعلن رسميًا قريبًا. ويُقال أيضًا إن الأمر أصبح سرًا مكشوفًا داخل الدائرة المقربة من جوارديولا بأن المدرب الإسباني سيغادر «السكاي بلوز» هذا الصيف بعد عشر سنوات، ولن يكمل مدة عقده الذي من المقرر أن يستمر حتى عام 2027.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، سيؤكد مانشستر سيتي رحيل جوارديولا في وقت قريب من مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام أستون فيلا يوم الأحد.
لا يزال بإمكان فريق جوارديولا تحقيق الثلاثية المحلية: فقد فاز بالفعل بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، ولا يزال لقب الدوري في متناول اليد.
لتحقيق ذلك، يجب على مانشستر سيتي الفوز على بورنموث يوم الثلاثاء وعلى أستون فيلا بعد خمسة أيام، مع الأمل في تعثر متصدر الدوري آرسنال أمام كريستال بالاس في الجولة الأخيرة.
- Getty Images Sport
ما هي الخطوة التالية لبيب جوارديولا بعد رحيله عن مانشستر سيتي؟
كان جوارديولا قد مدد عقده في نوفمبر 2024 حتى صيف عام 2027، لكن المدرب السابق لبايرن ميونخ سيغادر مانشستر الآن في نهاية هذا الموسم.
الآن، من المتوقع أن يغادر المدرب البالغ من العمر 55 عامًا مانشستر في نهاية هذا الموسم، بعد أن وصل في عام 2016. خلال فترة توليه المنصب، قاد سيتي إلى ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وفي عام 2023، إلى فوزه الذي طال انتظاره بدوري أبطال أوروبا.
كان جوارديولا قد أعلن بالفعل العام الماضي أنه يعتزم أخذ استراحة من التدريب بعد انتهاء فترة عمله مع مانشستر سيتي. ومع ذلك، بحلول نهاية أبريل، ظهرت تكهنات بأنه قد يتولى منصب مدرب المنتخب الإيطالي، وهو المنصب الذي لا يزال شاغرًا بعد أن فشل الأتزوري مرة أخرى في التأهل إلى كأس العالم.
مانشستر سيتي: هل يمكن أن يحل إنزو ماريسكا محل بيب جوارديولا؟
وفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، يُعتبر إنزو ماريسكا المرشح الأوفر حظًا لخلافة جوارديولا في مانشستر سيتي. ويُعتبر الإيطالي على دراية بالنادي، حيث تولى تدريب فريق تحت 23 عامًا في موسم 2020/2021، كما شغل منصب مساعد مدرب جوارديولا في موسم 2022/2023. وبعد رحيله عن تشيلسي في وقت سابق من هذا العام، لا ينتمي ماريسكا حاليًا إلى أي نادٍ، وبالتالي فهو متاح للتعيين.
كما تذكر صحيفة "ديلي ميل" المدرب الناجح لفريق بايرن ميونخ، فينسنت كومباني، كخيار آخر. إن فترة كومباني الطويلة كلاعب في مانشستر سيتي (2008-2019) تجعله مرشحاً منطقياً، لكن آمال مانشستر تبدو ضئيلة: فقد مدد البالغ من العمر 40 عاماً عقده مع بايرن ميونخ حتى عام 2029 في أكتوبر الماضي، ولا يزال يركز على مشروعه في ميونخ.