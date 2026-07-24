الإعلان عن جدول دوري روشن 2026-2027 .. تعرف على مباريات الجولة الأولى والأخيرة وموعد القمم والديربي

وشهدت الجولة الأولى وقوع الهلال ضد الفيصلي، والدرعية مع الأهلي، والنصر مع الفتح، والاتحاد ضد الخلود، والشباب مع القادسية في أبرز اللقاءات.

أما الجولة الأخيرة من عمر الدوري، الجولة 34، يستضيف فيها الأهلي نيوم، ويصطدم الهلال مع النصر، والخليج مع القادسية، الشباب والدرعية، والتعاون والاتحاد.







