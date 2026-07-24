كشفت رابطة الدوري السعودي عن جدول مباريات دوري روشن في موسمه المقبل 2026-2027 مساء الجمعة، وذلك عقب الكشف عن المعايير التي على أساسها تم اعتماد جدول المسابقة في وقت سابق من نفس اليوم.
الإعلان عن جدول دوري روشن 2026-2027 .. تعرف على مباريات الجولة الأولى والأخيرة وموعد القمم والديربي
الجولة الأولى والأخيرة
وشهدت الجولة الأولى وقوع الهلال ضد الفيصلي، والدرعية مع الأهلي، والنصر مع الفتح، والاتحاد ضد الخلود، والشباب مع القادسية في أبرز اللقاءات.
أما الجولة الأخيرة من عمر الدوري، الجولة 34، يستضيف فيها الأهلي نيوم، ويصطدم الهلال مع النصر، والخليج مع القادسية، الشباب والدرعية، والتعاون والاتحاد.
مواعيد الديربيات
ديربي الهلال والنصر كما ذكرنا يقام إيابًا بالجولة الأخيرة على ملعب الأول، ولكن لقاء الذهاب في ملعب النصر سيكون بالجولة السابعة عشر.
أما ديربي جدة بين الأهلي ونظيره الاتحاد، فسيقام في الجولتين 15 و32 على التوالي.
وبخصوص قمة الاتحاد والهلال، سيلعب الذهاب في الجولة الثامنة بالرياض، والإياب في جدة بالجولة 25.
قمم أخرى
في الجولة الثانية يستضيف القادسية نظيره الاتحاد، والجولة الثالثة شاهدة على قمة الهلال ضد الأهلي، وفي الخامسة يلعب الاتحاد مع النصر.
يستضيف القادسية الأهلي في الجولة السادسة، والأهلي يستضيف النصر بالتاسعة التي تشهد صدام الاتحاد والشباب أيضًا.
ويمكن مطالعة الجدول كاملًا من هنا عبر موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
السبب وراء الكشف عن المعايير
ويأتي الإعلان عن معايير الجدولة قبل الكشف عن الجدول بحسب البيان عبر موقع الرابطة وحساباتها الرسمية بهدف توضيح الأسس المعتمدة في توزيع المباريات وتسلسلها، في ظل ما تشهده الروزنامة الرياضية للموسم المقبل من كثافة استثنائية في الالتزامات الدولية والقارية والمحلية، وبما يعزز وضوح آلية بناء الجدول لدى الأندية والجماهير ووسائل الإعلام.
وأشارت الرابطة أنه تم عقد ورشة عمل مع جميع الأندية لعرض الية الجدولة والرزنامة، كما أُتيحت فرصة لجميع الأندية لمشاركة طلباتها في ما يخص تسلسل المباريات وجدولة المواعيد.
المشاركات الخارجية والتوقفات الدولية
وتشارك ثمانية أندية سعودية خلال الموسم المقبل في أربع بطولات خارجية، بالتزامن مع توقفات الاتحاد الدولي لكرة القدم ومشاركات المنتخب السعودي، التي تستحوذ على نحو 80 يوماً من الروزنامة، إلى جانب استضافة كأس آسيا 2027، التي تتطلب ما يزيد على 44 يوماً، دون احتساب مدة تسليم الملاعب قبل انطلاق البطولة.
كما تتضمن الروزنامة 59 يوماً مخصصة لمختلف البطولات السعودية والقارية، و43 يوماً لفترات الراحة بين المباريات. وفي ضوء تداخل هذه الالتزامات، يتوفر أمام الرابطة 102 أيام فعلية لجدولة 306 مباريات ضمن 34 جولة من دوري روشن السعودي.
المعايير
اعتمدت الرابطة عشرة معايير رئيسية لبناء الجدول، من أبرزها عدم خوض أي نادٍ أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجها، وأن يخوض كل نادٍ خلال أول جولتين وآخر جولتين من الموسم مباراة على أرضه وأخرى خارجها. كما اشترطت المعايير ألا تقل فترة الراحة بين مباراتين متتاليتين للنادي الواحد عن يومين، بصرف النظر عن المسابقة التي يشارك فيها، بما يراعي سلامة اللاعبين وانتظام مشاركات الأندية في مختلف البطولات.
وصُنفت الأندية إلى أربعة مستويات؛ يضم المستوى (ألف) والمستوى (باء) خمسة أندية لكل منهما، فيما يضم المستوى (جيم) والمستوى (دال) أربعة أندية لكل منهما.
ويهدف التصنيف إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن في تسلسل المباريات، بحيث لا يواجه أي نادٍ أندية المستوى «ألف» في جولتين متتاليتين بما يحد من تكدس المواجهات الصعبة خلال فترات زمنية متقاربة، ويُحتسب التقييم بناءً على نتائج ثلاثة مواسم، باستخدام أوزان زمنية ثابتة تمنح وزناً أكبر للموسم الأخير.
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