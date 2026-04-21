Goal.com
مباشر
Legacy Spain 3 GFX (withouw WCHQ)Getty/GOAL
Thomas Hindle

الإرث: كيف غير ديفيد بيكهام وجه كرة القدم الأمريكية إلى الأبد.. "أنا هنا لأحدث فرقًا"

إرث كأس العالم
ديفيد بيكهام
الدوري الأمريكي
إنجلترا
الولايات المتحدة الأمريكية
لوس أنجلوس جالاكسي
كأس العالم
فقرات ومقالات

هذا هو "ليغاسي"، سلسلة المقالات والبودكاست التي تقدمها GOAL في إطار العد التنازلي لبطولة كأس العالم 2026. كل أسبوع، نستكشف القصص والروح التي تميز الدول التي تشكل هوية كرة القدم العالمية. هذا الأسبوع، نلقي الضوء على اللحظة التي توقفت فيها دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) عن التفكير بشكل محدود — لأن أيقونة عالمية واحدة قررت أن تكون السباقة...

قالوا إنه ”ذاهب إلى هوليوود ليصبح نصف نجم سينمائي“.


هذه كانت على الأقل كلمات رئيس نادي ريال مدريد رامون كالديرون، الذي شرح رحيل ديفيد بيكهام عن النادي في يناير 2007. كان مستقبل قائد منتخب إنجلترا في مدريد معرضًا للخطر منذ شهور. لم يكن بيكهام يلعب كرة قدم متسقة، بعد أن فقد حظوته لدى فابيو كابيلو. ربما كان سيغادر دائمًا.


المشكلة هي أن كالديرون كان محقًا.


كان وصول بيكهام إلى لوس أنجلوس لتوقيع عقد مدته خمس سنوات مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي حدثًا لامعًا. لم يكن قادرًا على تجنب ثقافة المشاهير التي شكلت حياته الكروية لسنوات، وبانضمامه إلى جالاكسي، تبنى هذه الثقافة بكل بساطة. ما كان منتقدوه في إسبانيا يستخدمونه منذ فترة طويلة كسلاح لضربه، أصبح الآن ملكًا لبيكهام، مع القدر المناسب من كرة القدم.


كانت النظرة الأوروبية - ولا تزال - ساخرة للغاية. بالنسبة للبعض، بدا هذا وكأنه هروب، خطوة للتقاعد، قبول بأنه لم يعد قادراً على الاستمرار. لكن عند النظر إلى الوراء، يبدو الأمر أشبه بخطوة رائدة. أراد بيكهام شيئاً جديداً، شيئاً مختلفاً. هناك خط واضح يربط بين قصة شعره، وسياراته الفاخرة، ونظارته الشمسية، ووصوله إلى لوس أنجلوس. لم يكن ذلك عشوائياً. كان ذلك بيكهام.


وبالنسبة لأمريكا، يا لها من صفقة رائعة. كانت دوري كرة القدم الأمريكية لا تزال في مراحلها الأولى. كان هناك ما يشبه الاستقرار في ذلك الوقت، ولكن لم يكن هناك الكثير من الجودة. كانت الدوري لا تزال تبحث عن هويتها. لم يكن بيكهام نقطة البداية. ولكنه كان بالتأكيد المحفز الذي احتاجته دوري كرة القدم الأمريكية. لقد غير وصوله الطريقة التي يُنظر بها إلى الدوري وأجبر الهيكل نفسه على التطور. لم يعد بإمكان دوري كرة القدم الأمريكية أن تظل صغيرة. كان عليها أن تفكر بشكل أكبر، وتسوق نفسها بشكل أفضل، وتبدأ الطريق الطويل والشاق نحو الشرعية العالمية.


  • Real Madrid's British midfielder David BAFP

    الخطوة الصحيحة في الوقت المناسب

    هذه قصة عن كرة القدم الأمريكية ودوري MLS. لكنها أيضاً قصة عن بيكهام. حتى يومنا هذا، لا يزال بيكهام يتعرض للانتقاد في أوروبا بسبب هذه الخطوة. شاهدوا الفيلم الوثائقي عنه، وسترون أنه لا يزال يُنظر إليه بشكل سلبي من قبل البعض بسبب اختياره الذهاب إلى أمريكا. فابيو كابيلو، كما هو معروف، أشار إلى أن اللعب في دوري MLS سيقضي على فرصته في تمثيل المنتخب الوطني.

    السياق مهم. في ذلك الوقت، كانت MLS دوريًا بعيدًا عن الوعي العالمي. كان مستقبل بيكهام في مدريد غير مستقر. لكن الشيء الجيد - والذي غالبًا ما يُنسى - هو أن بيكهام كان لا يزال لاعب كرة قدم ممتازًا كان بإمكانه اختيار أي نادٍ في أوروبا. بالطبع، لم يكن ليتمكن من اللعب في أي نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن ماذا عن إيطاليا؟ فرنسا؟ ألمانيا؟ كانت تلك الدوريات دائمًا ممكنة، وقد جربها لاحقًا على أي حال.

    ثم جاء الاجتماع الذي غير كل شيء. في عام 2006، أخبر تيم ليويك، الذي كان حينها شريكًا في ملكية نادي لوس أنجلوس غالاكسي، مفوض MLS دون غاربر أن لوس أنجلوس مستعدة لاتخاذ خطوة كبيرة واستقدام لاعب أوروبي شهير. وقال إن بيكهام يمكن أن يكون ليس فقط اللاعب الرئيسي في جالاكسي، بل أيضًا وجه الدوري. كانت هناك بعض التفاصيل الفنية - سنعود إليها لاحقًا - لكن غاربر اقتنع بالفكرة.

    لكن ما لم يكن واضحًا على الفور هو النادي الذي سينضم إليه بيكهام. كان فيل أنشوتز، أحد مؤسسي MLS، يمتلك ثلاثة من أصل 13 فريقًا في الدوري في ذلك الوقت. كانت الخيارات مفتوحة نظريًا. لذلك سافر غاربر إلى مدريد مع ليويك ومسؤول تنفيذي آخر في الدوري لتقديم خطة. سيكون بيكهام وجه الدوري. سيجدون طرقًا لجعله يكسب أموالًا طائلة. وكان هناك شعور دائمًا بأن لوس أنجلوس هي المكان المناسب، لا سيما بسبب نمط حياة بيكهام الشهير وحقيقة أن زوجته فيكتوريا كانت أكثر شهرة منه.

    التقى غاربر وبيكهام وفيكتوريا على العشاء. تم عرض الرؤية. تم إقناع بيكهام بسهولة. ولماذا لا يكون كذلك وهو في سن 31؟ كان هذا أمرًا جديدًا، لم يحدث من قبل. لطالما كان بيكهام رائدًا في مجال الموضة. كما أصرت رابطة دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) على أن تبلغ قيمة عقده وقيمته التجارية أكثر من 250 مليون دولار. ربما كان هذا الرقم مبالغًا فيه، لكن الفكرة كانت واضحة: كان هذا تغييرًا في وتيرة حياة شخص ربما أصبح سئمًا من مشهد كرة القدم الأوروبية.

    لكن بيكهام قال إن هذه الخطوة لا تعني بأي حال من الأحوال اعتزاله اللعب: "لن أذهب إلى هناك لأكون نجمًا. أنا قادم إلى هناك لأكون جزءًا من الفريق، لأعمل بجد، وآمل أن أفوز بأشياء. بالنسبة لي، الأمر يتعلق بكرة القدم. أنا قادم إلى هناك لأحدث فرقًا. أنا قادم إلى هناك لألعب كرة القدم"، قال في ذلك الوقت.

    كان ذلك في يناير 2007، وكان كل شيء قد انتهى. عند انتهاء عقده مع مدريد، كان بيكهام سيغادر.


    • إعلان
  • David Beckham Announced As An LA Galaxy PlayerGetty Images Sport

    "قاعدة بيكهام"

    ولكن كانت هناك بعض التفاصيل الفنية.

    الأولى كانت المال. لم تكن MLS، مهما حاولت، قادرة على تحمل تكاليفه. عندما عرض غاربر مشروع الدوري على بيكهام لأول مرة، كان الحد الأقصى لرواتب MLS — إجمالي الأموال المتاحة لتشكيل فريق كامل — حوالي 2 مليون دولار. وبحسب ما ورد، كان بيكهام يكسب حوالي خمسة أضعاف هذا المبلغ في عام واحد فقط في ريال مدريد. كان لا بد من تغيير شيء ما.

    لذلك قامت MLS بخطوة ستستمر تأثيرها إلى ما بعد انتهاء مسيرة بيكهام الكروية. عدلت الرابطة لوائحها المالية ووضعت قاعدة اللاعب المخصص - التي سرعان ما أطلق عليها اسم ”قاعدة بيكهام“ - والتي سمحت للفرق بالتعاقد مع لاعبين خارج حدود السقف المالي المعتاد. سرعان ما أصبح الأمر معقدًا. لكن في الواقع، سمحت هذه القاعدة لفريق جالاكسي بتخصيص مبلغ كبير من المال لضم قائد منتخب إنجلترا. والنتيجة؟ حصل بيكهام على 6.5 مليون دولار سنويًا.

    وحذت أندية أخرى حذوها. أنفقت أندية شيكاغو فاير ونيويورك ريد بولز وإف سي دالاس مبالغ كبيرة في السنة الأولى من سريان القاعدة. وسرعان ما حذت أندية دي سي يونايتد وسبورتنج كانساس سيتي حذوها. انضم كلاوديو رينا إلى ريد بولز. وقع كواوتيموك بلانكو مع فاير. وقع دينيلسون عقدًا مع إف سي دالاس. ولأول مرة، تمكنت MLS من التعاقد مع نجوم بشكل ملموس.

    استقبال بيكهام كان أشبه بالجنون. استغرقت مهامه الإعلامية التمهيدية وحدها ما يقرب من أربع ساعات.

    أليكسي لالاس، المدير العام لفريق لوس أنجلوس جالاكسي آنذاك - نعم، أليكسي لالاس نفسه - ادعى أن وجود بيكهام سيلقي الضوء على الدوري نفسه.

    وقال: ”أحد الأشياء المثيرة للاهتمام التي أعتقد أن الناس سيرونها هو، أولاً، الاهتمام الذي سيجلبه إلى الرياضة وكرة القدم الأمريكية. سيرى الناس الجودة الموجودة هنا، وأنا أدرك تمامًا أن الكثير من الناس في إنجلترا لا يدركون ما يحدث في دوري كرة القدم الأمريكي داخل الملعب وخارجه“. ”لكن الحقيقة هي أن لدينا فرقًا تنافسية، ولاعبين فرديين تنافسيين، ودوريًا جيدًا ومتناميًا. لا يعني ذلك أننا لا نستطيع أن نتحسن، وأنا مستعد لمواجهة فرقنا ببعض فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في أي لحظة“.

    ثم جاء عنصر الشهرة - وهو أمر اعترف لالاس لاحقًا أن فريق جالاكسي لم يكن مستعدًا له تمامًا. كانت زوجة بيكهام، إن لم تكن مشهورة بنفس القدر، فهي بالتأكيد تعمل في نفس المستوى. كما أوضح فيلم بيكهام الوثائقي لاحقًا، كان كلاهما مرتاحين تمامًا بين أكبر الأسماء في العالم. في غضون أسابيع، أقيمت حفلات مع توم كروز وويل سميث، حضرها بيكهام، مرتديًا بدلة أنيقة ومستعدًا للتصوير.

    ومع ذلك، تطلب الأمر بعض التكيف. اعترف زميله في الفريق كريس كلاين لاحقًا أنه كان من الصعب الانتقال من عدم الشهرة إلى الوصول إلى هوليوود بين عشية وضحاها.

    ”كان [بيكهام] رجلاً نبيلاً ومهذباً للغاية، شخصاً أراد أن يكون جزءاً من الفريق. ولكن حتى في الأسابيع الأولى، كنا نتلقى دعوات لحضور حفلات أقامها توم كروز وويل سميث. كان الأمر كله مربكاً بعض الشيء“، قال.



  • 2011 MLS Cup - PortraitsGetty Images Sport

    نجاح باهر في الولايات المتحدة

    داكس مكارتي يتذكر ذلك جيدًا. كان فريقه FC دالاس يلعب ضد لا جالاكسي في يوم صيفي حار عام 2008 عندما قرر زميله أدريان سيريو ملاحقة بيكهام. في بداية الشوط الأول، اندفع الكندي بأظافره، بعد أن غادرت الكرة الملعب، وضرب بيكهام. نهض الإنجليزي على الفور وبدأ في الدفع.

    قال مكارتي لموقع GOAL: ”لقد قام بتدخل عنيف على بيكهام لا أعتقد أنه سينساه قريبًا. كان التدخل على حدود الاعتداء، وحصل على بطاقة حمراء. نهض [بيكهام] على الفور وواجه اللاعب... كان من الواضح في تلك اللحظة أنه مهتم بالأمر“.

    توافق تلك اللحظة تمامًا مع خطاب بيكهام. لعدة أشهر، كان يصر على أنه لم يأت إلى دوري MLS لقضاء عطلة. كان بيكهام يحب كرة القدم، وكان مصممًا على إثبات أنه لا يزال قادرًا على اللعب بمستوى عالٍ. كانت طموحاته أكبر من ذلك.

    قال في عام 2007: ”أريد تغيير التاريخ، حقًا“.

    لكن على أرض الملعب، كانت النتائج متباينة. الأرقام لا تبعث على التفاؤل. على مدار خمسة مواسم - مع فترات إعارة إلى ميلان وإصابات متفاوتة - خاض بيكهام 117 مباراة وسجل 20 هدفًا. لم يختر سوى مرة واحدة ضمن أفضل 11 لاعبًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ولم يرشح أبدًا لجائزة أفضل لاعب ولم يفز أبدًا بجائزة أفضل لاعب في العام في فريق لوس أنجلوس جالاكسي.

    كانت هناك توترات في غرفة الملابس أيضًا. تولى بيكهام منصب قائد الفريق من أيقونة المنتخب الأمريكي لكرة القدم لاندون دونوفان عند وصوله، وهو قرار اعترف دونوفان لاحقًا أنه ”ما كان يجب أن يتخذه“ بعد ما يقرب من عقدين من الزمن.

    ومع ذلك، كانت هناك نجاحات ملموسة. فاز بيكهام بكأسين من كأس MLS وكأسين من Supporters’ Shields، وساعد في تحويل فريق جالاكسي المتعثر إلى منافس قوي.

    لكن تأثيره الأكبر كان خارج الملعب. شهد فريق جالاكسي ارتفاعًا في مبيعات التذاكر الموسمية، وحصل على رعايات كبرى، وشهد ارتفاعًا في أعمال مجموعة الملاك. على مستوى الدوري، ارتفع متوسط الحضور من حوالي 15500 في العام الذي سبق وصول بيكهام إلى 18800 في العام الذي غادر فيه.

    من الصعب قياس الانطباع. لكن على الأقل، ساعد وجود بيكهام في إقناع عالم كرة القدم الأوسع بأن هناك كرة قدم شرعية تُلعب خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية. كان هناك نجوم من قبل — مثل بيليه الذي لعب مع فريق نيويورك كوزموس في دوري NASL القديم — لكن قلة من الأسماء العالمية حذت حذوه. تقريبًا كل الشخصيات البارزة التي انضمت لاحقًا إلى دوري MLS فعلت ذلك في دوري ساعد بيكهام في إضفاء الشرعية عليه. يبرز تييري هنري من بينهم.

    قال بيكهام في عام 2011: ”هذا جيد للعبة، وجيد للرياضة في هذا البلد. أنا وتيري واجهنا بعضنا البعض لأننا فعلنا ذلك من قبل مع مانشستر يونايتد وأرسنال... لذا سيتحدث الناس عن ذلك. هذا يمنح كرة القدم في هذا البلد الكثير من الدعاية في بلدان مختلفة“.


  • TOPSHOT-FLB-MLS-MIAMI-VANCOUVERAFP

    ميامي وميسي وما تلا ذلك

    كان هناك جزء أخير. كجزء من صفقة بيكهام الأصلية مع جالاكسي، مُنح الحق في شراء امتياز توسعة بسعر مخفض. كانت MLS لا تزال في طور النمو آنذاك. كان هناك 13 فريقًا عندما وصل بيكهام، وكانت الدوري لا تزال تتعافى من خسارة ناديين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. خلال مسيرته الكروية، انضم ستة فرق أخرى. منذ البداية، كان هناك شعور بأن بيكهام سيمتلك ناديًا في نهاية المطاف.

    كانت الشروط بسيطة. سيكلفه ذلك ”فقط“ 25 مليون دولار، وكان كل سوق متاحًا باستثناء مدينة نيويورك.

    برزت ميامي كالوجهة الأكثر منطقية. كانت المدينة تتمتع بجذور كروية عميقة، وكان نادٍ سابق — ميامي فيوجن — قد جرب حظه بالفعل قبل أن ينهار. في عام 2014، مارس بيكهام خياره وأعلن بوضوح عن نيته في جلب فريق إلى جنوب فلوريدا. كان ذلك صفقة مربحة حتى في ذلك الوقت، خاصةً أن LAFC دفع 110 ملايين دولار مقابل مكانه في الدوري في نفس الوقت تقريبًا.

    لم تكن طموحات بيكهام متواضعة أبدًا. نعم، كان يريد أن يكون النادي - الذي سمي لاحقًا إنتر ميامي - قادرًا على المنافسة. ولكن كان هناك أيضًا شعور بأن ذلك سيعكس رؤيته الخاصة للرياضة التي تحركها الشهرة. كان هذا كرة القدم كترفيه، مبني على أكبر الأسماء في اللعبة.

    وهذا يقودنا إلى صيف عام 2023. كان ليونيل ميسي قد سئم الحياة في باريس. لم يكن يرغب أبدًا في أن يكون لاعبًا في باريس سان جيرمان بعد أن اضطر إلى مغادرة برشلونة بسبب الانهيار المالي للنادي. كانت الشائعات تدور منذ فترة طويلة حول انتقاله إلى دوري MLS. وفي أوائل أغسطس، أصبح ذلك حقيقة.

    إذا كان وصول بيكهام في عام 2007 قد أحدث تحولًا، فإن وصول ميسي كان بمثابة زلزال. دفعت له ميامي راتباً سخياً ووفقاً للتقارير، ضمنت له حصة في ملكية النادي عند تقاعده. في تطور مناسب، فعل بيكهام لميسي ما فعلته دوري كرة القدم الأمريكية له من قبل، وهو إعداد مستقبل تجاري له بعد انتهاء مسيرته الكروية.

    وهذا، في النهاية، هو السبب في استمرار إرث بيكهام. هو من بدأ أولاً. هو من غير القواعد. وبعد ما يقرب من عقدين من الزمن، سار أكبر لاعب في العالم على الطريق الذي ساعد في إنشائه.

    عندما وصل بيكهام في البداية، وصف دون غاربر هذه الخطوة بعبارات عامة.

    قال غاربر: ”ديفيد بيكهام هو أيقونة رياضية عالمية ستتجاوز رياضة كرة القدم في أمريكا“. ”قراره بمواصلة مسيرته الحافلة في دوري كرة القدم الأمريكي هو دليل على أن أمريكا تتحول بسرعة إلى ’أمة كرة قدم‘ حقيقية مع دوري كرة القدم الأمريكي في قلبها“.

    بعد مرور ما يقرب من 20 عامًا، يبدو أن غاربر كان على حق.