من أول صيحة فرح في روما عام 1934، إلى آخر دمعة ذرفت في روسيا عام 2018، ومن الملاعب الترابية في شوارع القاهرة إلى أضواء الكشافات في أروع الملاعب العالمية؛ هذه هي قصة مصر في كأس العالم...
الإرث: سعي مصر وراء حلم كأس العالم الذي لا ينتهي
صنع التاريخ
تبدأ القصة في عام 1934، في عالم مختلف تمامًا. لا تلفزيونات، ولا كاميرات - فقط جهاز راديو، يصدر صوتًا متقطعًا بسبب التشويش، ينقل الأخبار بجمل متقطعة، وحلم صغير يتقد في قلوب 11 لاعبًا مصريًا.
سافر المنتخب المصري إلى إيطاليا ليصبح أول دولة عربية وأفريقية على الإطلاق تشارك في كأس العالم. كانت الرحلة طويلة، على متن سفينة قديمة، لكن الحماس تجاوز التعب بعد الفوز في التصفيات على فلسطين.
في روما، واجهت مصر المجر، أحد أقوى الفرق الأوروبية. خسرت مصر 4-2، لكن هدفين مصريين سجلهما عبد الرحمن فوزي دخلوا التاريخ، حيث أصبح أول أفريقي يسجل هدفاً في كأس العالم.
في أزقة القاهرة، تجمع الناس حول أجهزة الراديو، يبتسمون ويصفقون، وتلمع عيونهم بفخر لم يعرفوه من قبل. منذ تلك اللحظة، وُلد الحلم.
إلى حيث ينتمون
وبعد تلك الصيحة الأولى، ساد صمت طويل. اندلعت الحروب، وأغرق صوت المدافع أصوات المباراة. وبينما كانت الأمة منشغلة بإعادة بناء نفسها، كان المصريون يتابعون كأس العالم عبر الصحف فقط.
استمرت أجيال من اللاعبين في الظهور - ومن بينهم صالح سليم وتها إسماعيل وحسن شحاتة ومحمود الخطيب - وفي أفريقيا، كانت مصر هي البطل. لكن كأس العالم ظل بعيد المنال، مثل نجم يمكنك رؤيته ولكن لا يمكنك الوصول إليه أبدًا.
لكن في عام 1990، بعد غياب دام 56 عاماً، عاد الفراعنة أخيراً إلى كأس العالم. بقيادة القائد محمود الجهري، كتبت مصر فصلاً جديداً في تاريخها الرياضي.
كانت التصفيات صعبة، لكن الهدف الذي سجله حسام حسن ضد الجزائر سمح للفريق بكسر حاجز الزجاج. كانت تلك الليلة من نوفمبر، عندما فاضت الشوارع بالناس، ورفرفت الأعلام من كل شرفة، وملأت الهتافات السماء، ليلة لا تُنسى.
في يونيو 1990، عادت مصر إلى إيطاليا - وتحديداً إلى باليرمو - لمواجهة بطل أوروبا، هولندا. انتهى الشوط الأول دون أهداف، لكن في الدقيقة 58، سجل ويم جونك هدفاً للهولنديين بعد تمريرة عرضية من العظيم ماركو فان باستن. لكن بعد ذلك جاءت الدقيقة 83 التي لا تُنسى، عندما تعرض حسام حسن لعرقلة داخل منطقة الجزاء، وأشار الحكم إلى نقطة الجزاء.
تقدم مجدي عبد الغني، أخذ نفسا عميقا، وسدد بقوة... هدف! صرخ المعلق: "هدف لمصر!" بعد سنوات، أصبح ذلك اللحظة مصدر فخر ومرح في آن واحد، حيث استمر عبد الغني في تذكير الجماهير بها في كل مقابلة، وكأنها الإنجاز الكروي الوحيد لمصر.
لكن في تلك اللحظة، كان الأمر أكثر من مجرد هدف؛ كان جسراً من الماضي، من فوزي إلى عبد الغني، من جيل إلى آخر. انتهت المباراة بالتعادل 1-1، لكن في قلوب المصريين، بدا الأمر وكأنه انتصار.
"جدار باليرمو"
في مباراتها الثانية، واجهت مصر منتخب أيرلندا. كانت المباراة مليئة بالتوتر والعرق والصراخ، لكن الدفاع المصري صمد بقوة، حيث تصدى الحارس أحمد شبير لكل كرة وكأن حياته تعتمد على ذلك.
تُذكر هذه المباراة بسوء السمعة بسبب تكتيكات شوبير المتعمدة والاستفزازية لإضاعة الوقت. ربط العديد من مشجعي كرة القدم حول العالم ما فعله حارس مرمى مصر في هذه المباراة بإدخال الفيفا لاحقًا لقاعدة التمريرة الخلفية. على أي حال، انتهت المباراة بالتعادل السلبي، رغم أنها بدت وكأنها انتصار.
بدأ العالم يتساءل: "من هؤلاء الأفارقة الذين يقاتلون كالأسود؟"، بينما أطلقت عليهم وسائل الإعلام لقب "المنتخب المصري الصلب".
ثم جاءت مباراة إنجلترا، وهي مباراة صعبة تعرضت فيها مصر لضغط مستمر، وانتهت بخسارة صعبة بنتيجة 1-0. لكن الفريق لم يعتبرها هزيمة. وكما قال الجهري: "لقد زرعنا البذرة اليوم... وسيحصدها أحد ما غدًا".
غياب طويل آخر
ولكن بعد ذلك، عاد الصمت من جديد. سنوات من المحاولات الفاشلة، ومن الفرص الضائعة في التصفيات. واصلت مصر سيطرتها على القارة الأفريقية بفوزها المتكرر بكأس الأمم الأفريقية، لكن باب كأس العالم ظل مغلقًا.
مرت أجيال، لكن البوابة لم تفتح أبداً. في عام 2010، كانوا قريبين جداً، لكنهم خسروا مباراة الملحق أمام الجزائر في السودان. بكت الأمة بأسرها، لكن حلم مصر لم يمت - بل انتظر فقط بطلاً جديداً لإحيائه...
الصبي الذي أعاد إحياء الحلم
محمد صلاح. فتى من قرية ناجريج الصغيرة، يحمل أحلام الملايين. من فريق المكاولون إلى بازل، ومن تشيلسي إلى فيورنتينا، ومن روما إلى ليفربول، كانت كل مباراة تحمل معنىً خاصاً، وكان كل هدف يروي قصة.
في تصفيات كأس العالم 2018، كان صلاح هو البطل. أعادت أهدافه الأمل؛ وجعلت سحره الناس يؤمنون من جديد. وفي ليلة لا تُنسى في استاد برج العرب، حوّل صلاح هذا الإيمان إلى حقيقة
مع دخول الوقت المحتسب بدل الضائع، كانت النتيجة متعادلة 1-1 بين مصر والكونغو. كان صوت المعلق مدحت شلبي يرتفع مع كل هجمة: "أعطنا شيئًا يا أخي!" ثم، في الدقيقة 94، تعرض تريزيجيه لعرقلة. ركلة جزاء! صرخ شلبي: "الله أكبر!"
أخذ صلاح الكرة، ووضعها على نقطة الجزاء، وابتسم ابتسامة خفيفة، وسجل الهدف. انفجر الملعب، وهزت الضجة مدينة الإسكندرية. تدفق الناس إلى الشوارع بينما كان الأطفال يبكون من الفرح. بعد غياب دام 28 عاماً، كانت مصر في طريقها للعودة إلى كأس العالم.
الألم في كييف
قبل شهر واحد من انطلاق البطولة في روسيا، أضاءت كييف، عاصمة أوكرانيا، استعدادًا لأعظم ليلة في عالم كرة القدم: مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا. كانت كل الأنظار موجهة نحو صلاح، حيث ترددت هتافات «الملك المصري» في أرجاء المدينة قبل انطلاق المباراة. تابعته الكاميرات بينما أشاد المعلقون بموسمه الذي حطم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز. كانت هذه ليلته.
ثم، في لحظة واحدة في منتصف الشوط الأول، انهار كل شيء. اصطدام مع سيرجيو راموس ترك صلاح على الأرض، ممسكًا بكتفه، يتألم. لم يستطع النهوض. تحول وجهه من الألم الشديد إلى البكاء عندما تم استبداله.
ساد الصمت في القاهرة. في المقاهي، تجمدت الشاشات، وفتحت الأفواه في حالة من عدم التصديق. الأطفال الذين كانوا يرقصون قبل دقائق أصبحوا جالسين بلا حراك. كان الأمر كما لو أن مصر كلها سقطت مع صلاح.
بعد أسابيع، عاد صلاح، مصابًا لكن غير منكسر، ليلعب في كأس العالم، قائلاً للعالم: "قد تسقط الأجساد... لكن الأحلام لا تسقط أبدًا."
عودة بائسة
في كأس العالم 2018 بروسيا، عاد منتخب «الفراعنة» بعد غياب دام 28 عامًا. لكن الأمور لم تبدأ على أفضل نحو.
لم يشارك صلاح، الذي كان يعاني من آلام في الكتف، في المباراة الافتتاحية لمصر ضد أوروغواي، واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء. ورغم ذلك، دافع الفريق بثبات وقاتل بقوة وبدا أنه الأقرب للفوز حتى تأخر في النتيجة في الدقيقة 89. لكن الروح التي أظهرها الفريق أشارت إلى أن هذا لن يكون مصيرهم في البطولة
"عندما يعود صلاح، سيتغير كل شيء"، كان هذا هو الشعار السائد قبل المباراة الثانية لمصر، ضد البلد المضيف. تم اختيار صلاح في التشكيلة الأساسية، ووقف مبتسماً قبل انطلاق المباراة. لكن جسده كان لا يزال يتألم.
سجل نجم مصر هدفاً من ركلة جزاء في سانت بطرسبرغ، لكن الفريق كان متأخراً بثلاثة أهداف في تلك المرحلة. انتهت مشاركتهم في البطولة قبل جولة واحدة من النهاية.
سجل صلاح هدفاً آخر في المباراة الأخيرة لمصر في دور المجموعات، ضد السعودية، لكن الهزيمة كانت حتمية. وعاد الفراعنة إلى ديارهم دون أي نقاط تثبت جهودهم.
مخيبات أمل جديدة
بعد روسيا، دخلت قصة كرة القدم المصرية أصعب فصولها. عاد نفس جيل اللاعبين إلى الوطن لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 وأملهم في السماء. لكن الفرح تأجل، حيث خرجت مصر من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا في خروج صدم الملايين.
بعد عامين، في الكاميرون 2021، وفي ظل ظروف صعبة، خاضت مصر المعركة مرة أخرى. لم تكن أداءاتها هي الأفضل، لكن الروح كانت مختلفة. قاد صلاح فريقاً لعب بقلب، حيث تعافى الفراعنة من خسارتهم أمام نيجيريا في مباراتهم الافتتاحية ليقضوا على كوت ديفوار والمغرب والكاميرون في طريقهم للوصول إلى النهائي ضد السنغال.
للمرة الثالثة في البطولة، ذهبت مصر إلى ركلات الترجيح. لكن هذه المرة، لم يحصل صلاح على فرصة تسديد ركلته، حيث حسمت ركلات الترجيح المباراة لصالح السنغال قبل أن يتمكن من التقدم إلى نقطة التسديد.
بعد أسابيع، التقى الفريقان مرة أخرى، وهذه المرة كان على المحك التأهل لكأس العالم 2022. ومرة أخرى، انتهت المباراة بركلات الترجيح. لكن هذه المرة، حصل صلاح على فرصته. بدا هادئاً وواثقاً وسط أشعة الليزر التي كانت تومض على وجهه من المدرجات. لكن عندما سدد الكرة، طارت فوق العارضة إلى سماء الليل.
تجمدت مصر في حالة من عدم التصديق. تلاشى حلم المشاركة في كأس العالم مرة أخرى في لمح البصر. لكن حتى في تلك اللحظة، بقيت الثقة، لأن الأحلام التي بُنيت على مدى قرن من الزمان لا تنهار في ليلة واحدة.
فصل جديد
ثم جاءت تصفيات كأس العالم 2026. لكن هذه المرة، لم يكن صلاح وحده. كان حوله جيل جديد نشأ وهو يشاهده وهو يرتقي، ثم يتعثر، ثم يرتقي من جديد. لم ينظروا إليه كنجم ساطع، بل كأخ أكبر.
كما تغيرت روح الفريق أيضًا. منذ المباراة الأولى ضد جيبوتي، كان من الواضح أن هناك شيئًا مختلفًا. كانت مصر منظمة ومتحمسة ومتحدة. كان صلاح لا يزال يسجل الأهداف، لكنه كان محاطًا بعمر مرموش وأحمد سيد، المعروف باسم زيزو، اللذين كانا يبدعان بجانبه.
كان المدرب حسام حسن يتجول على خط التماس، ويصرخ بحماس: "اضغطوا! لا تتراجعوا!" لكنه لم يكن يكتفي بالتدريب فحسب، بل كان يعيش كل لحظة. أعاد حسن الهوية المفقودة منذ زمن طويل. اختفى الخوف، حيث أصبح اللاعبون الشباب الذين كانوا يشاهدون صلاح على التلفزيون في الماضي يمررون له الكرة الآن على أرض الملعب.
مباراة تلو الأخرى، ظلت مصر غير مهزومة. من أصل 10 مباريات في التصفيات، فازت بثماني مباريات وتعادلت في اثنتين لتتصدر مجموعتها بثقة وهدوء. عند انتهاء المباراة الأخيرة في التصفيات، ابتسم حسام بهدوء من خط التماس. كانت المهمة الأولى قد اكتملت. في هذه الأثناء، احتفل اللاعبون بتواضع، وكأنهم يقولون: "العمل الحقيقي يبدأ الآن".
والآن، تتجه الأنظار جميعها إلى كأس العالم. حسن يخطط بالفعل، وصلاح وعد الجماهير: "هذه المرة، لن يقتصر الأمر على المشاركة فقط".