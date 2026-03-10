الإرث: رحلة الجزائر في كأس العالم - من "عار خيخون" إلى الفخر في بورتو أليغري

كان القطار الإسباني يتجه شمالاً نحو خيخون، محملًا بمشجعين من مختلف أنحاء العالم؛ الألمان بقبعاتهم، والإسبان المتحمسين، ومجموعة صغيرة من الجزائريين يرفعون الأعلام رغم التعب والمسافة التي قطعوها. نظرت إليهم وفكرت: "كم من القصص يحمل هذا القطار، من أحلام وذكريات ودموع لم تأتِ بعد".

اشتريت نسخة من صحيفة El Pais على متن القطار. كان العنوان الرئيسي: "مباراة سهلة للألمان. لا توقعات بمفاجآت". في مجلة Kicker، قرأت: "الجزائر لديها الحماس... لكن كرة القدم تتطلب أكثر من الحماس". ابتسمت. لم أكن أعرف ما إذا كانت غطرستهم ستجعلهم يستخفون بنا، لكنني كنت متأكداً من أن داخل كل جزائري شيء لا يجب الاستخفاف به أبداً.

كان الملعب يغلي، والعشب يتلألأ تحت شمس باهتة، كما لو أن السماء نفسها تنتظر معجزة. الجزائر باللون الأخضر، تقف وجهاً لوجه مع الألمان ذوي الوجوه القاتمة. كان رباح مادجر يلمع كالسيف، بينما كان لخضر بلومي يبتسم بثقة رجل يعرف أن التاريخ يحابي الشجعان.

قفزت من مقعدي بعد هدف مادجر الافتتاحي، وسقط قلمي من يدي وصرخت كما لم أصرخ من قبل. رأيت العلم الجزائري يرفرف في ملعب أوروبي لأول مرة. ثم جاء هدف التعادل الألماني... توتر، للحظة، لكن بلومي كان هناك - هدف! الجزائر 2، ألمانيا 1.

لم نصدق ما كنا نراه. حتى الصحفيون الألمان صمتوا لبضع ثوان قبل أن يكتبوا في حيرة. في اليوم التالي، تحدثت الصحف بصوت العالم. لوموند: "الجزائريون لقنوا الألمان المتعجرفين درساً في الكرامة"؛ الغارديان: "هذه المباراة ستغير نظرة أوروبا إلى كرة القدم الأفريقية"؛ بيلد: "لقد صدمونا... لم نتوقع هذا أبداً. إهانة لألمانيا".

في تلك الليلة، لم ننم. غنى المشجعون الجزائريون في شوارع خيخون حتى الفجر. لم نكن مجرد فائزين، كنا أول عرب يهزمون ألمانيا في كأس العالم.