الإرث: رحلة الجزائر في كأس العالم - من "عار خيخون" إلى الفخر في بورتو أليغري

في عام 2014، لم أكن في الملعب. بدلاً من ذلك، جلست في مقهى متواضع في باب الوعد، محاطاً بالشباب، الذين لم يكن معظمهم قد ولدوا بعد عندما لعبنا في خيخون.
كانت الصور القديمة لبلومي ومادجر معلقة على الجدران، الأبطال الذين هزموا ألمانيا ذات يوم. على شاشة تلفزيون صغيرة، كان العلم الجزائري يرفرف في زاوية البث. همست لنفسي: "هل ستتكرر معجزة خيخون؟". لم أرغب في أن أعيش الحسرة مرتين.
كان الجميع صامتين، باستثناء صوت قلوبهم التي كانت تنبض بالخوف والشك والأمل. أنقذ رايس مبولحي التسديدات كما لو كانت مصنوعة من النار والحديد؛ هاجم إسلام سليماني، بينما لعب مانويل نوير كمدافع عاشر. كانت كل دقيقة معركة؛ كل تمريرة صرخة. كانت المباراة ملحمية، ماراثون.
لم تتمكن ألمانيا من التسجيل في الوقت الأصلي، ولكن في الوقت الإضافي، سجل أندريه شورله هدفاً بعد دقيقتين. خيبة أمل. ثم أضاف مسعود أوزيل هدفاً ثانياً قبل النهاية مباشرة. لكن الجزائر لم تستسلم. في الدقيقة 120، سجل عبد المومن جابو هدفاً. انفجر المقهى. كان ذلك الهدف صرخة فخرنا، ردنا على خيخون.
بكى شاب بجانبي وقال: "عمي، اليوم رفعنا رؤوسنا كما فعلت أنت في عام 1982". نظرت إليه، وأقسم أن خيخون ابتسمت أخيراً. لم نفز بالمباراة، لكننا استعدنا فخرنا.
بعد المباراة، تغيرت نبرة العالم. كتبت بي بي سي سبورت: "الجزائر لم تخسر، بل كسبت احترام العالم"؛ وفي دير شبيجل: "أعاد الجزائريون إحياء شبح خيخون وأعادوا تعريف الفخر والكرامة"؛ وكتب جمال جبالي في الجزيرة: "خيخون كانت مؤامرة؛ بورتو أليغري كانت انتقاماً نبيلاً - لم يكتمل، لكنه مشرف". حتى صحيفة لوموند عنونت: "الجزائر، الفريق الذي جعل ألمانيا ترتجف وتلمح الحافة".
كنا نعلم أننا لم ننتقم بأهداف، لكننا استعدنا الاحترام واستعدنا التاريخ.