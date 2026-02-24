الإرث: برشلونة يعود إلى قلب آمال إسبانيا في كأس العالم بعد أن تضافر مع ريال مدريد لتحقيق الفوز في 2010

لفهم تأثير برشلونة وريال مدريد في عام 2010، يجب النظر عن كثب إلى المنتخب الإسباني. اثنا عشر لاعبًا من أصل 23 لاعبًا استدعتهم لا روخا للمشاركة في كأس العالم جاءوا من هذين الناديين، وسمح هذا التجمع للمواهب لإسبانيا بلعب كرة قدم متوازنة ومهيمنة بهوية واضحة.

من ريال مدريد، كان الركائز الأساسية هي إيكر كاسياس، حارس مرمى يتمتع بردود فعل خارقة للطبيعة وقيادة لا شك فيها؛ وسيرجيو راموس، مدافع ذو حضور مهيب، قادر على القيادة من الخلف والتقدم في اللحظات الحاسمة؛ وراؤول ألبيول وألفارو أربيلوا، لاعبان تكتيكيان موثوقان يوفران التوازن؛ وزيبي ألونسو، مايسترو في خط الوسط قادر على التحكم في وتيرة المباراة بتمريرات دقيقة ورؤية ثاقبة.

من برشلونة، كان التأثير حاسمًا بنفس القدر، حيث كان يتألف من فيكتور فالديس، حارس المرمى المعروف بأمانه وتوزيعه النظيف للكرة؛ كارليس بويول، قلب الفريق الذي كان مثالاً للجهود والالتزام؛ جيرارد بيكيه، المدافع المركزي ذو الذكاء التكتيكي والمهارات القيادية؛ سيرجيو بوسكيتس، المحور المثالي، المسؤول عن استعادة الكرة وتوزيع اللعب؛ تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا، مهندسا تيكي تاكا، القادران على إدارة الكرة، وخلق المساحات، والتحكم في وتيرة المباراة؛ وبيدرو، الجناح السريع ذو القدرة الكبيرة على إنهاء الهجمات، القادر على تغيير مسار المباراة في ثوانٍ.

عرف فيسنتي ديل بوسكي كيف يجمع بين أفضل ما في العالمين، دقة برشلونة وسيطرته مع قوة مدريد وصلابته. سيطرت إسبانيا على الكرة، وضغطت على الملعب، واستفادت من كل خطأ يرتكبه الخصم. هذا المزيج جعل إسبانيا عمليًا لا يمكن إيقافها.

لم يكن الفوز باللقب العالمي مصادفة؛ بل كان نتيجة تخطيط دقيق وموهبة عالمية وأسلوب لعب تم تنفيذه بشكل مثالي. بالنسبة لبرشلونة، كان موسم 2010 بداية عصر ذهبي تسعى الآن إلى تكراره، هذه المرة مع لاعبين إسبان شباب يتجهون نحو كأس العالم 2026.