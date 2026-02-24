Goal.com
Salvador Pérez و Carlos Martínez

ترجمه

الإرث: برشلونة يعود إلى قلب آمال إسبانيا في كأس العالم بعد أن تضافر مع ريال مدريد لتحقيق الفوز في 2010

هذا هو Legacy، البودكاست والمسلسل التلفزيوني من GOAL الذي يتابع العد التنازلي لكأس العالم 2026. كل أسبوع، نستكشف القصص والروح الكامنة وراء الدول التي تحدد شكل اللعبة العالمية. هذا الأسبوع، نعود إلى اللحظة التي أصبح فيها ناديان دولة واحدة. في عام 2010، سيطرت إسبانيا على العالم، وتم بناء تاجها في كل من برشلونة ومدريد. أسلوب أحدهما وقوة الآخر امتزجا في مزيج مثالي. بعد مرور ستة عشر عامًا، ومع ظهور جيل جديد في كاتالونيا، هل يمكن لبرشلونة أن تصبح الآن القلب الوحيد لـ La Roja؟

2010 - عام لا يزال يتردد صداه في قلوب مشجعي كرة القدم الإسبانية. سيطر برشلونة وريال مدريد على الساحة العالمية، ليس فقط على مستوى الأندية ولكن أيضًا على مستوى المنتخب الوطني.

شهدت كأس العالم في جنوب إفريقيا تتويج إسبانيا بطلة للعالم، وكان جزء كبير من هذا النجاح يعود إلى لاعبي هذين العملاقين في الدوري الإسباني. كان عامًا مليئًا بالموهبة والاستراتيجية والرؤية. أثبتت إسبانيا أن المزيج الصحيح بين فلسفة اللعب والجودة الفردية والتماسك الجماعي يمكن أن يحكم العالم.

اليوم، بعد 16 عامًا، مع اقتراب كأس العالم 2026، يتردد سؤال في جميع أنحاء كاتالونيا وإسبانيا: هل حان وقت برشلونة الآن؟ هل يمكن للنادي الكتالوني أن يعزز مكانته كأفضل فريق في أوروبا ويصبح مرة أخرى العمود الفقري للمنتخب الإسباني؟

    تأسيس فريق بطل

    لفهم تأثير برشلونة وريال مدريد في عام 2010، يجب النظر عن كثب إلى المنتخب الإسباني. اثنا عشر لاعبًا من أصل 23 لاعبًا استدعتهم لا روخا للمشاركة في كأس العالم جاءوا من هذين الناديين، وسمح هذا التجمع للمواهب لإسبانيا بلعب كرة قدم متوازنة ومهيمنة بهوية واضحة.

    من ريال مدريد، كان الركائز الأساسية هي إيكر كاسياس، حارس مرمى يتمتع بردود فعل خارقة للطبيعة وقيادة لا شك فيها؛ وسيرجيو راموس، مدافع ذو حضور مهيب، قادر على القيادة من الخلف والتقدم في اللحظات الحاسمة؛ وراؤول ألبيول وألفارو أربيلوا، لاعبان تكتيكيان موثوقان يوفران التوازن؛ وزيبي ألونسو، مايسترو في خط الوسط قادر على التحكم في وتيرة المباراة بتمريرات دقيقة ورؤية ثاقبة.

    من برشلونة، كان التأثير حاسمًا بنفس القدر، حيث كان يتألف من فيكتور فالديس، حارس المرمى المعروف بأمانه وتوزيعه النظيف للكرة؛ كارليس بويول، قلب الفريق الذي كان مثالاً للجهود والالتزام؛ جيرارد بيكيه، المدافع المركزي ذو الذكاء التكتيكي والمهارات القيادية؛ سيرجيو بوسكيتس، المحور المثالي، المسؤول عن استعادة الكرة وتوزيع اللعب؛ تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا، مهندسا تيكي تاكا، القادران على إدارة الكرة، وخلق المساحات، والتحكم في وتيرة المباراة؛ وبيدرو، الجناح السريع ذو القدرة الكبيرة على إنهاء الهجمات، القادر على تغيير مسار المباراة في ثوانٍ.

    عرف فيسنتي ديل بوسكي كيف يجمع بين أفضل ما في العالمين، دقة برشلونة وسيطرته مع قوة مدريد وصلابته. سيطرت إسبانيا على الكرة، وضغطت على الملعب، واستفادت من كل خطأ يرتكبه الخصم. هذا المزيج جعل إسبانيا عمليًا لا يمكن إيقافها.

    لم يكن الفوز باللقب العالمي مصادفة؛ بل كان نتيجة تخطيط دقيق وموهبة عالمية وأسلوب لعب تم تنفيذه بشكل مثالي. بالنسبة لبرشلونة، كان موسم 2010 بداية عصر ذهبي تسعى الآن إلى تكراره، هذه المرة مع لاعبين إسبان شباب يتجهون نحو كأس العالم 2026.

    وضع المعايير

    بينما حقق المنتخب الوطني انتصارًا، كان برشلونة المعيار المطلق في كرة القدم للأندية. كان البلوغرانا قد حقق للتو سداسية تاريخية في عام 2009، بفوزه بالدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. على الرغم من أنه لم يفز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى في عام 2010، حافظ النادي على مكانته كرائد عالمي.

    لم يكن أسلوبهم في لعب كرة القدم فعالاً فحسب، بل كان جميلاً أيضاً. كل تمريرة، كل حركة، كل انتقال كان يعكس فلسفة كرة قدم تجمع بين الجمال والدقة. هذا الأسلوب جعل برشلونة نموذجاً يحتذى به في العالم بأسره.

    ومع ذلك، كان هناك تحدٍ يجب التغلب عليه: اعتمادهم على ليونيل ميسي. كان عبقريته لا يمكن إنكارها، لكن رحيل اللاعبين المحليين القادرين على تولي القيادة جعل النادي عرضة للخطر على المدى الطويل. كان من الواضح أن برشلونة يحتاج إلى تطوير المواهب الإسبانية الشابة القادرة على قيادة المشروع واستمراره بعد ميسي من أجل الحفاظ على هيمنته.

    عزز برشلونة فريقه بضم لاعبين من النخبة مثل ماكسويل من إنتر ودميترو تشيجرينسكي من شاختار دونيتسك، لكن صفقة التعاقد الأبرز كانت مع زلاتان إبراهيموفيتش، الذي انتقل من إنتر مقابل 49 مليون يورو بالإضافة إلى صامويل إيتو، مما جعلها أغلى صفقة في تاريخ البلوغرانا.

    بالإضافة إلى ذلك، واصل بيب جوارديولا اتجاهه في استخدام لاعبين شباب واعدين مثل بيدرو وجيفرين سواريز.

    ما بعد ميسي

    رحيل ميسي كان بمثابة فترة معقدة لبرشلونة. فقد كان وجود الأرجنتيني يخفي بعض المشاكل الهيكلية: الانتقال بين الأجيال، ودمج المواهب الشابة، والاستقرار المالي للنادي.

    قال ميسي في مقابلة حصرية مع GOAL في عام 2020: "لطالما قلت إنني أريد إنهاء مسيرتي هنا وأريد البقاء". "كنت أرغب في مشروع ناجح والفوز بالألقاب مع النادي لمواصلة بناء أسطورة برشلونة. الحقيقة هي أنه لم يكن هناك أي مشروع أو خطة منذ فترة طويلة؛ كانوا فقط يقومون بأعمال التوفيق والترقيع حسب الحاجة. كما قلت من قبل، لطالما فكرت في ما هو الأفضل لعائلتي وللنادي".

    في السنوات التي تلت ذلك، عانى برشلونة من تقلبات رياضية ومالية. أصبح الفوز بدوري أبطال أوروبا بعيد المنال، وأصبحت المنافسة في الدوري الإسباني أكثر شدة، وبدأت المنتخب الإسباني في تنويع لاعبيه. أدى عدم وجود جيل متماسك من اللاعبين الإسبان في الفريق الأول لبرشلونة إلى ظهور نقاط ضعف كانت مخفية لفترة طويلة بفضل براعة ميسي.

    كان هذا درسًا قاسيًا في الحاجة إلى التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة للمواهب المحلية، دون الاعتماد على النجوم الفردية. كما اختبر هذا الانهيار مرونة النادي وجماهيره، الذين شاهدوا نهاية العصر الذهبي.

    إعادة الإعمار والتخليص

    أدى وصول هانسي فليك إلى تغيير مسار النادي. مع التركيز على المواهب الإسبانية والانضباط التكتيكي والتطلعات الدولية، بدأ برشلونة في إظهار علامات الانتعاش.

    أصبح موسم 2024-2025 مثالاً على التعويض والمرونة. على الرغم من المشاكل المالية ومحدودية قائمة اللاعبين، أظهر الفريق تماسكًا وإبداعًا وقدرة تنافسية. تحت قيادة فليك، فاز برشلونة بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، وهزم منافسه الأبدي ريال مدريد في كل من هذه البطولات. كانت رسالة واضحة: عاد النادي الكتالوني مرة أخرى ليكون بطلًا.

    كان من الصعب تصور أن يكون ووجيك شتشيسني أحد الشخصيات الرئيسية في عودة النادي إلى الصدارة. بعد إصابة مارك-أندريه تير شتيجن، أعاد برشلونة الحارس البولندي من التقاعد. اشتهر شتشيسني بأسلوب حياته المثير للجدل الذي غالبًا ما كان يعكس أداءه على أرض الملعب، لكنه ظل دون هزيمة بعد عودته، وأصبح أحد أعمدة الفريق غير المتوقعة.

    لكن القصة لم تخلو من الدراما. في دوري أبطال أوروبا، وصل برشلونة إلى الدور نصف النهائي حيث واجه إنتر في مباراة تعتبر بالفعل واحدة من أكثر المباريات شهرة في الآونة الأخيرة. على الرغم من خروجه من البطولة، أظهر الفريق شخصية قوية وكثافة عالية ولحظات من كرة القدم على أعلى مستوى، مما أوضح أنه مستعد مرة أخرى للتنافس بين نخبة أوروبا.

    برشلونة العمود الفقري الجديد

    تاريخياً، كان برشلونة وريال مدريد أكثر من مجرد ناديين؛ فهما قلب كرة القدم الإسبانية. لطالما وفرا معظم اللاعبين للمنتخب الوطني، وتؤثر أدائهما بشكل مباشر على جودة المنتخب الإسباني.

    هذا الترابط المتبادل يخلق توازنًا دقيقًا؛ فالمنافسة بين الناديين تضمن بقاء مستوى اللاعبين عاليًا، ونجاح أحدهما يقوي المنتخب الوطني. إذا واجه برشلونة أو ريال مدريد أزمة رياضية أو مؤسسية، فإن إسبانيا تشعر بذلك على الساحة الدولية. لهذا السبب، فإن إعادة إحياء برشلونة تحت قيادة فليك لها تأثير إيجابي ليس فقط على النادي، ولكن أيضًا على طموحات المنتخب الإسباني نحو 2026.

    تمامًا كما في عام 2010، يسعى برشلونة إلى أن يكون العمود الفقري لإسبانيا. يمكن أن يوفر المزيج بين المواهب الشابة وفلسفة اللعب الواضحة لإسبانيا نواة قوية لكأس العالم 2026، بقيادة بيدري وغافي، المسؤولين عن التحكم في خط الوسط والحفاظ على الاستحواذ على الكرة وقيادة الهجوم؛ وداني أولمو، اللاعب المبدع القادر على الوصول من الخط الثاني؛ فيران توريس ولامين يامال، اللذان يوفران التوازن الهجومي والقدرة على تسجيل الأهداف؛ وجوان جارسيا، الذي أصبح ثابتًا بين القائمين وقائدًا من الخلف.

    من ثلاثة لاعبين من برشلونة كانوا جزءًا من تشكيلة يورو 2008، رفع ديل بوسكي العدد إلى ثمانية في جنوب إفريقيا بعد عامين، سبعة منهم كانوا أساسيين في المباراة النهائية ضد هولندا. كان لاعبا قلب الدفاع في برشلونة، لاعب محوري، لاعبان في خط الوسط، ومهاجمان تحت قيادة جوارديولا هم من بدأوا المباراة الأهم في تاريخ كرة القدم الإسبانية، ولعبوا تيكي تاكا كما يفعلون كل أسبوع.

    أحدث تشافي وبوسكيتس ثورة في خط الوسط، حيث تألقوا بفعالية تمرير الكرة الرائعة، مدعومين بهجمات بويول الأمامية، وحضور إنييستا وبيكيه. كان للمنتخب الإسباني هوية لا لبس فيها، حيث كان الاستحواذ على الكرة والتحولات السريعة أمرًا بالغ الأهمية طوال كأس العالم، مدعومًا بجودة فنية مطلقة. أخذت إسبانيا زمام المبادرة وعرضت كرة قدم رائعة بقيادة إنييستا.

    الهدف واضح: تكرار صيغة 2010 مع لاعبي برشلونة، وضمان التناغم والتفاهم التكتيكي والهوية الجماعية القوية التي تسمح لإسبانيا بالمنافسة على أعلى مستوى.

    الاختبار النهائي

    في عام 2010، كان تشافي وإنييستا يتحكمان في خط الوسط، بينما يقوم بيدري وغافي بهذا الدور اليوم؛ وكان بويول وبيكيه يقودان الدفاع، بينما برز غارسيا الآن كقائد دفاعي حديث؛ وكان بيدرو وديفيد فيلا يضفيان الحيوية على الهجوم، بينما يؤدي يامال وفيران وظائف مماثلة في عام 2026. تُظهر هذه أوجه التشابه أن برشلونة اليوم يسعى إلى تكرار صيغة النجاح، مع تكييفها مع كرة القدم الحديثة، مع وجود لاعبين إسبان مستعدين لقيادة المنتخب الوطني نحو عام 2026.

    وستكون كأس العالم الاختبار النهائي. يطمح برشلونة إلى ترسيخ مكانته مرة أخرى كأساس إسبانيا، من خلال توفير لاعبين يتشاركون الهوية التكتيكية ويمكنهم تنفيذ الاستراتيجية بدقة.

    إذا وصل بيدري وغافي ويامال وأولمو وفيران وغارسيا إلى أفضل مستوياتهم، يمكن أن يكون لدى إسبانيا فريق متماسك ومبدع وتنافسي قادر على استعادة الهيمنة التي بدأت في عام 2010. التخطيط ضروري للحفاظ على الهوية وحماية المواهب الشابة وضمان بقاء النادي تنافسيًا على المستوى الأوروبي. عندها فقط سيكون لدى لا روخا نواة صلبة للتنافس على أعلى مستوى.

    العودة إلى القمة؟

    كان عام 2010 عامًا تاريخيًا: سيطر ريال مدريد وبرشلونة على كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، تاركين إرثًا لا يُمحى. أدى المزيج بين الأساليب والموهبة والرؤية التكتيكية إلى وصول إسبانيا إلى قمة كرة القدم العالمية.

    اليوم، يواجه برشلونة تحديًا مشابهًا وهو يعيد بناء نفسه بعد رحيل ميسي، بينما يتغلب على المشاكل المالية ويعزز المواهب الإسبانية الشابة. مع بيدري وغافي ويامال وأولمو وفيران وغارسيا، يمتلك النادي الأدوات اللازمة لكتابة فصل ذهبي جديد يهيمن فيه على أوروبا ويوفر الأساس للمنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

    يبقى السؤال: هل هذه هي لحظة برشلونة؟ ستعتمد الإجابة على الإدارة الرياضية والتكتيكية والاقتصادية. الحماس قائم، والعالم يراقب. الوقت يمر، وكأس العالم 2026 تقترب، والتاريخ يبدو جاهزًا لتكرار نفسه. هذه المرة، سيكون أبطال القصة هم الشباب الإسبان، المستعدون لإعادة برشلونة وإسبانيا إلى القمة.

