الإرث: المكسيك - أرض الأهداف التي استضافت كأس العالم أكثر من أي دولة أخرى

كل مدينة مكسيكية تستضيف كأس العالم لن توفر الملاعب فحسب، بل ستوفر طريقة مميزة للاستمتاع بالمباريات.
في مكسيكو سيتي، كرة القدم تقترب من الأسطورة. إنها نبض مدينة لا يتوقف أبدًا. من أكشاك التامالي التي توقظ الصباح إلى أبواق السيارات التي تحدد إيقاع الحياة، يبدو أن كل شيء في العاصمة ينبض على إيقاع الكرة. المباريات هنا ليست مجرد مباريات؛ إنها انعكاس للأمة نفسها.
سيكون استاد سيوداد دي مكسيكو في مركز الاهتمام، ولكن كل الأحياء المحيطة به، وشاشات المقاهي، والمطاعم المتواضعة ستصبح امتدادًا لهذا الصخب الجماعي.
في غوادالاخارا، يمتزج كرة القدم بالفن والتقاليد. "لؤلؤة الغرب" تتنفس كرة القدم منذ أيام مجد تشافا رييس وشيفاس الذهبية. سيريناد مارياتشي والمشي في شابولتيبيك سيهيئان الأجواء للجماهير من جميع أنحاء العالم. هناك، سيُظهر ملعب أكرون مكسيكاً حديثة ونابضة بالحياة؛ مكسيكاً تتطلع إلى المستقبل دون أن تغفل عن جذورها.
ومونتيري، "سلطانة الشمال"، مدينة تمثل العمل الجاد والطموح والإيمان بالتقدم. في مدرجات استاد BBVA، مع ارتفاع سيرو دي لا سيلا خلفه، ستتردد الأناشيد كالرعد بين الفولاذ والسماء. جماهير مونتيري لا تكتفي بالتشجيع؛ إنها تدفع وتحتضن وتطالب وتجعل الفريق ملكها.
ثلاث مدن. ثلاث طرق لفهم بلد. في كل واحدة منها، سيكون الشعور بالكرة مختلفًا، لكن الرسالة ستكون واحدة: المكسيك مستعدة لتصنع التاريخ مرة أخرى.