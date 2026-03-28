الإجراء المفاجئ الذي اتخذه يوليان ناجلسمان يؤتي ثماره على الفور - لينارت كارل يترك بصمته الأولى في منتخب ألمانيا

في المباراة ضد سويسرا، لوحظ منذ البداية مدى التركيز الذي أولته منتخب ألمانيا على الكرات الثابتة. وقد جاء الهدف الأول لألمانيا نتيجة لعملية هجومية مدروسة بشكل ممتاز: تم تنفيذ ركلة ركنية من الجهة اليسرى إلى جوشوا كيميش، الذي مرر الكرة إلى فلوريان فيرتز دون أن يحاول حتى الالتفاف نحو المرمى. استلم فيرتز الكرة على خط التماس وأرسلها بدقة إلى القائم الثاني، حيث تفوق جوناثان تاه على سيلفان فيدمير وسجل بضربة رأس هدف التعادل 1-1. "إذا قمت بذلك بسرعة وتبدلت بسرعة، فستفاجئ الخصم على حين غرة. هذا هو أصعب شيء يمكن الدفاع عنه"، أشاد مدرب بوروسيا دورتموند السابق إدين تيرزيتش بعد المباراة على قناة RTL.

كما جاء هدف التقدم 3-2 الذي سجله فيرتز، الذي قدم أفضل مباراة له على الإطلاق بقميص المنتخب الوطني وشارك بشكل مباشر في جميع الأهداف الأربعة لألمانيا، من كرة ثابتة. أرسل سيرج غنابري ركلة ركنية قصيرة مرة أخرى إلى فيرتز، الذي بقي دون أي مضايقة من الدفاع السويسري، فمررها بشكل قطري، وخطا خطوتين نحو المرمى وسدد الكرة بشكل رائع من حافة منطقة الجزاء إلى الزاوية البعيدة.

لكن حتى الكرات الثابتة التي لم تؤد إلى أهداف أثرت في المباراة. خاصة ركنيات كيميش التي كانت تصل في كثير من الأحيان بشكل خطير ومزعج للحارس جريجور كوبيل عند القائم الأول.

هذه القوة المكتسبة حديثًا لم تأتِ من فراغ: قبل بضعة أسابيع، عززت المنتخب الألماني صفوفه بالهولندي ألفريد شرويدر، الذي يعرفه ناجلسمان بالفعل من الفترة التي قضياها معًا في نادي هوفنهايم. كان الهدف هو منح مدرب الكرات الثابتة مادس بوتجريت مزيدًا من الحرية، حتى يتمكن من التركيز بشكل كامل على هذه المهمة الخاصة: "لقد اخترناه ليكون خبيرًا إضافيًا، حتى يتمكن مادس بوتجريت من التركيز بشكل كامل على المواقف الثابتة خلال التدريبات. نتوقع أن تكتسب المواقف الثابتة أهمية أكبر في كأس العالم هذه. لذلك نريد التركيز عليها بشكل أكبر في التدريبات والاستعدادات"، أوضح ناجلسمان. نجاح كامل.