بعد رفضه التجديد مع الأهلي.. يوفنتوس يقدم عرضه الأخير إلى فرانك كيسييه "الموافقة أو الانسحاب من الصفقة"

منذ 3 أسابيع.. ودّع النجم الإيفواري فرانك كيسييه، عملاق جدة الأهلي؛ حيث أصبح لاعبًا حرًا، بإمكانه التوقيع مع أي نادٍ "مجانًا".
وانضم كيسييه إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم أساسًا، صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الكتالوني برشلونة، بشكلٍ رسمي.
منذ 3 أسابيع.. ودّع النجم الإيفواري فرانك كيسييه، عملاق جدة الأهلي؛ حيث أصبح لاعبًا حرًا، بإمكانه التوقيع مع أي نادٍ "مجانًا".
وانضم كيسييه إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم أساسًا، صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الكتالوني برشلونة، بشكلٍ رسمي.
وفي هذا السياق.. اختار النجم الإيفواري فرانك كيسييه، عدم تجديد عقده مع عملاق جدة الأهلي؛ وذلك بعدما رأى أن فترته في المملكة العربية السعودية، انتهت بشكلٍ رسمي.
واتفق كيسييه مع وكيل أعماله، على إعطاء "الأولوية"؛ للعودة إلى الملاعب الإيطالية مجددًا، والذي لعب فيها لسنواتٍ عديدة سابقة.
واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ تحرك نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسييه، وذلك بعد رحيله عن عملاق جدة الأهلي.
تحركات يوفنتوس جاءت من خلال فريدريك ماسارا، المدير التنفيذي لفريق الكرة بالنادي؛ والذي يرتبط بعلاقة قوية مع جورج أتانجانا، وكيل أعمال كيسييه.
ماسارا قدّم عرضًا إلى وكيل كيسييه، للتعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات، مقابل راتب 3.5 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد؛ إلا أن النجم الإيفواري رفضه، بشكلٍ رسمي.
بعدها.. قدّم مدير يوفنتوس التنفيذي عرضًا جديدًا، لحسم صفقة نجم الأهلي السابق؛ مقابل راتب 4.5 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد، ولمدة 3 سنوات أيضًا.
لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. فوفقًا لما ذكرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو"؛ يُعد راتب الـ4.5 مليون يورو هو الحد الأقصى الذي يستطيع العملاق الإيطالي يوفننتوس، تقديمه إلى النجم الإيفواري فرانك كيسييه.
الصحيفة الإيطالية شددت على أن يوفنتوس، لا يريد الإخلال بالتوازنات الداخلية؛ خاصة أنه تجاوز الحد الأقصى من الرواتب في عمليات أخرى، مثل تجديد عقود مانويل لوكاتيلي وويستون ماكيني.
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النجم الإيفواري فرانك كيسييه البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الإسباني برشلونة.
صفقة كيسييه كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ12.5 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.
ومع الفريق الأهلاوي.. سجل كيسييه 26 هدفًا وصنع 15 آخرين، خلال 119 مباراة رسمية في مختلف المسابقات الرسمية؛ سواء محليًا، أو على المستوى القاري.
ولعب النجم الإيفواري دورًا كبيرًا للغاية، في تتويج الأهلي بلقبي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 و2025-2026؛ إلى جانب كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي المنصرم.