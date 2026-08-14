الصفقة متاحة أمام الأهلي الآن!.. نجم الاتحاد "خارج حسابات" ينز فيسينج

اتخذ الألماني الشاب ينز فيسينج، المدير الفني لعملاق جدة الاتحاد، قرارًا حاسمًا في "مستقبل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد بدأ موسمه الجديد 2026-2027، تحت القيادة الفنية لفيسينج؛ بالفوز (4-1) على نادي الجزيرة الإماراتي، في التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا "النخبة".