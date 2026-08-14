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JENS WISSING(C)Getty Images
أحمد فرهود

الصفقة متاحة أمام الأهلي الآن!.. نجم الاتحاد "خارج حسابات" ينز فيسينج

الاتحاد
الأهلي
فواز الصقور
يانز ويسينغ
دوري روشن السعودي
انتقالات

كواليس مثيرة داخل الاتحاد..

اتخذ الألماني الشاب ينز فيسينج، المدير الفني لعملاق جدة الاتحاد، قرارًا حاسمًا في "مستقبل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد بدأ موسمه الجديد 2026-2027، تحت القيادة الفنية لفيسينج؛ بالفوز (4-1) على نادي الجزيرة الإماراتي، في التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا "النخبة".

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    نجم الاتحاد يخرج من حسابات ينز فيسينج

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي" مساء اليوم الجمعة، عن خروج الظهير الأيمن فواز الصقور، من حسابات الألماني الشاب ينز فيسينج، المدير الفني لعملاق جدة الاتحاد.

    الصحيفة أوضحت أن فيسينج، لا يُمانع رحيل الصقور عن صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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  • عقبة أمام رحيل فواز الصقور عن الاتحاد

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "الميدان الرياضي" تحدثت عن أزمة، تعرقل رحيل الظهير الأيمن المخضرم فواز الصقور عن عملاق جدة الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    هذه الأزمة هي راتب الصقور الضخم مع الاتحاد؛ والذي لن يتحصل عليه مع أي فريق آخر، حال رحيله.

  • صفقة فواز الصقور متاحة الآن أمام الأهلي

    المثير في الأمر أن خبر صحيفة "الميدان الرياضي"؛ يأتي في أعقاب المفاجأة الذي أعلن عنها الصحفي الرياضي خالد الزهراني، في الأيام القليلة الماضية.

    الزهراني أكد في خبره المفاجئ؛ أن عملاق جدة الأهلي استفسر عن فواز الصقور، ظهير أيمن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    استفسار الأهلي عن الصقور؛ يأتي لبحث إمكانية التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، لحل أزمة الظهير الأيمن.

    وبالتالي.. فإن قرار الألماني الشاب ينز فيسينج، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول، بالاستغناء عن الصقور؛ قد يكون خطوة مهمة نحو انتقاله إلى الغريم الأهلاوي، إذا ما تم الاتفاق على الراتب وتم التحرك رسميًا لحسم الصفقة.

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  • Fawaz Al-SqoorGetty

    مسيرة فواز الصقور في عالم الساحرة المستديرة

    فواز الصقور البالغ من العمر 30 سنة، بدأ مسيرته في نادي نجران؛ قبل الانتقال منه إلى الوحدة، ثم الفريق العاصمي الشباب.

    ولعب الصقور 3 مواسم ونصف مع الشباب؛ لينضم بعدها إلى عملاق جدة الاتحاد، وتحديدًا في يناير 2024.

    ولم يستطع الظهير الأيمن المخضرم، إثبات نفسه بقوة مع العميد الاتحادي؛ لتتم إعارته إلى ناديه السابق الشباب، من يناير إلى يونيو 2026.

    ومع الاتحاد بصفةٍ عامة؛ لعب الصقور 50 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها هدفين وصانعًا 6 آخرين.

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