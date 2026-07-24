انتهت ودية الأهلي بطل آسيا ضد نظيره البرتغالي فيتوريا جيمارايش مساء الجمعة بانتصار الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل.
الأهلي يسقط وديًا بالثلاثة .. ويعلق النشاط في لعبتين
ماذا حدث ضد فيتوريا؟
ودخل الأهلي اللقاء بتشكيلة من الصانبي في حراسة المرمى، محمد عبد الرحمن، ديميرال، محمد سليمان بكر، بالعبيد، أتانجانا، المطيري، إنزو ميو، ماتيوس جونسالفيس، أبو الشامات، والبريكان.
وانتهى الشوط الأول على وقع تقدم النادي البرتغالي بثلاثية نظيفة، ليقوم المدرب الألماني ماتياس يايسله بعدة تغييرات ريكاردو ماتياس، ريان حامد، والجهني بين الشوطين، ما أسفر عن هدف الفريق الوحيد عن طريق ماتيوس بعد دقيقة من بداية الشوط.
واستمرت تبديلات وتجارب يايسله على صعيد الاسماء والمراكز في الشوط الثاني، ولكن بدون تغيير على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز فيتوريا بثلاثة أهداف مقابل واحد.
قرارات مهمة بخصوص اليد والسلة
وقالت صحيفة "الرياضية" إن إدارة النادي الأهلي تتجه إلى تعليق نشاط الفريق الأول لكرة السلة للرجال وكرة اليد في الموسم الجديد، بينما ستستمر جميع الفئات السنية في كلتا اللعبتين إضافة إلى الطائرة.
ويأتي ذلك بحسب الصحيفة ضمن رؤية تهدف إلى تطوير قطاع الألعاب المختلفة، وتعزيز تنافسية النادي على أسس مستدامة، مع التركيز على إعداد المواهب المحلية، وبناء منظومة رياضية قادرة على تحقيق النجاح على المدى الطويل.
وذكرت "الرياضية" أن النادي سيعلن عن شراكات جديدة تهدف إلى إعادة تنشيط الرياضات الفردية، بما في ذلك الرياضات القتالية، التنس، السباحة، الجمباز، بما يسهم في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة الرياضية.
فيما يضع النادي حاليًا اللمسات النهائية لإتمام شراكة استراتيجية مع وزارة التعليم لتقديم برامج رياضية بعد الدوام المدرسي في ألعاب كرة السلة، اليد، الطائرة، في عدد من أحياء جدة.
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