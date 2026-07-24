الأهلي يسقط وديًا بالثلاثة .. ويعلق النشاط في لعبتين

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيلة من الصانبي في حراسة المرمى، محمد عبد الرحمن، ديميرال، محمد سليمان بكر، بالعبيد، أتانجانا، المطيري، إنزو ميو، ماتيوس جونسالفيس، أبو الشامات، والبريكان.





وانتهى الشوط الأول على وقع تقدم النادي البرتغالي بثلاثية نظيفة، ليقوم المدرب الألماني ماتياس يايسله بعدة تغييرات ريكاردو ماتياس، ريان حامد، والجهني بين الشوطين، ما أسفر عن هدف الفريق الوحيد عن طريق ماتيوس بعد دقيقة من بداية الشوط.

واستمرت تبديلات وتجارب يايسله على صعيد الاسماء والمراكز في الشوط الثاني، ولكن بدون تغيير على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز فيتوريا بثلاثة أهداف مقابل واحد.







