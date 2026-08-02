"تواصل مع الأب الروحي لاستعطافه" .. ماضي المدرب السابق للأهلي يعيق خلافته ليايسله رغم رغبة روي بيدرو

بينما كان الحديث في الفترة الماضية عن محاولات لتجديد عقده، الممتد بالفعل حتى نهاية الموسم المقبل 2026-27، فوجئ جمهور الأهلي برحيل ماتياس يايسله عن تدريب الفريق.

رحيل المدرب الألماني جاء برغبة شخصية منه، رغم أنه بدأ مرحلة الإعداد للموسم الجديد (2026-27)، مع الراقي، لكن يبدو أن شركة قلعة الكؤوس لم تفلح في تقديم ضمانات كافية وشروط مالية مرضية له لتمديد إقامته في النادي الجداوي.

وحاليًا التقارير تتحدث عن اقتراب نادي نيوكاسل من إعلان التعاقد مع صاحب الـ38 عامًا، وسط مطالب للأهلي بمقاضاة النادي الإنجليزي والمدرب الألماني أمام الاتحاد الدولي "فيفا"، كونه رحل قبل نهاية عقده.



