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أحمد فرهود

بين الإصابة وعدم صلاحية نجم الأهلي.. منتخب الجزائر غير المقنع ينجو أمام النيجر في ليلة بـ"رائحة رياض محرز"!

فقرات ومقالات
الجزائر
محمد بشير بلومي
رياض محرز
منصف بقرار
إبراهيم مازة
الأهلي
الجزائر ضد النيجر
النيجر
المباريات الودية

الجزائر فازت.. ولكن!

"مباراة ودية ولكنها حملت الكثير من الرسائل المهمة للغاية"؛ حديثنا هُنا عن المواجهة التي جمعت منتخب الجزائر الأول لكرة القدم مع نظيره النيجر، مساء اليوم الثلاثاء.

منتخب الجزائر فاز (2-1) ضد النيجر؛ حيث نجح في قلب تأخُره بهدف نظيف، إلى الانتصار بثنائية في النهائية.

وجاءت ثنائية الجزائر بواسطة محمد البشير بلومي ورامي بن سبعيني، في الدقيقتين 45 و73 تواليًا؛ بينما افتتح منتخب النيجر النتيجة في الدقيقة 12، عن طريق كونان ندري.

وهذا هو الانتصار الثاني للجزائريين، في عهد المدير الفني الوطني إبراهيم حمداني، خلال 3 مباريات دولية حتى الآن؛ سواء كانت رسمية في تصفيات كأس أمم إفريقيا، أو وديًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن التوقف أمامها، بعد فوز الجزائر ضد النيجر..

  • imago-sport-1083814664.jpgABACAPRESS

    إبراهيم حمداني.. منتخب الجزائر لا يقنع رغم عدم الهزيمة!

    لا يزال منتخب الجزائر الأول لكرة القدم لا يقنع عشاقه، تحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب الوطني إبراهيم حمداني؛ الذي تولى منصبه في شهر سبتمبر الماضي، بشكلٍ رسمي.

    ولعب المنتخب الجزائري 3 مباريات "دولية" تحت قيادة حمداني، كما ذكرنا في بداية تقريرنا؛ وذلك على النحو التالي:

    * تصفيات كأس أمم إفريقيا: الجزائر (3-1) زامبيا.

    * تصفيات كأس أمم إفريقيا: بوروندي (2-2) الجزائر.

    * مباراة ودية: الجزائر (2-1) النيجر.

    وفي مباراتي زامبيا وبوروندي، ضمن الجولتين الأولى والثانية من منافسات "المجموعة التاسعة" بتصفيات كأس أمم إفريقيا؛ شاهدنا ثغرات دفاعية واضحة في المنتخب الجزائري، مع سهولة ضرب الظهيرين.

    أما خلال الشوط الأول من مواجهة النيجر "الودية"، والتي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء؛ فقد لاحظنا ما يُمكن تسميته بـ"الاستحواذ العقيم" وصعوبة خلق الفرص، مع استمرار الثغرات الدفاعية المعتادة مع الحمداني.

    وتحسن الأداء في الشوط الثاني، رغم أنه لم يصل للمأمول أيضًا؛ حيث نجح المنتخب الجزائري في قلب تأخُره (0-1)، إلى الفوز بثنائية في النهاية.

    لكن بصفةٍ عامة، ورغم عدم تلقي أي هزيمة مع الحمداني؛ إلا أنه هناك بعض التحفاظات التي تجعل عشاق الجزائر يخشون على منتخبهم، حال مواجهة خصم أقوى من الثلاثي - سالف الذكر -.

  • Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

    إبراهيم مازا.. الإصابة تضرب نجم الجزائر ضد النيجر

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نؤكد أن "خسائر" منتخب الجزائر الأول لكرة القدم ضد النيجر، لم تقتصر على المخاوف بشأن الأداء فقط.

    نعم عزيزي القارئ؛ فقد شهدت هذه المباراة الودية التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء، إصابة النجم الجزائري المتألق إبراهيم مازا.

    مازا تعرض لإصابة على مستوى الكاحل؛ وذلك بعد مجموعة من التدخلات العنيفة للغاية من نجوم النيجر عليه، وخاصة في لعبته المشتركة مع المدافع عمر ساكو في الدقيقة 35.

    وأظهرت الإعادات؛ تدخل ساكو بقوة على كاحل مازا داخل منطقة الـ18 لمنتخب النيجر، مع تجاهل الطاقم التحكيمي احتساب "ركلة جزاء" للجزائر.

    المهم.. يُمكن تلخيص ما حدث بعد هذه التدخلات العنيفة، خاصة من ساكو - كما ذكرنا -؛ على النحو التالي:

    * أولًا: تدخل الجهاز الطبي؛ لمعالجة مازا.

    * ثانيًا: عدم قدرة مازا على إكمال المباراة؛ بسبب الإصابة.

    * ثالثًا: استبدال مازا بزميله محمد البشير بلومي؛ وذلك في الدقيقة 40.

    ومن غير المعروف - حتى الآن -؛ هل ستبعد هذه الإصابة مازا عن ناديه الألماني باير ليفركوزن، أم لا.

  • FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-AL AHLYAFP

    منصف بقرار.. عفوًا يا الأهلي "نجمك لا يصلح لمنتخب الجزائر"!

    الآن.. لنتحدث عن المهاجم الجزائري منصف بقرار؛ الذي انضم إلى العملاق المصري الأهلي صيف عام 2026، قادمًا من نادي دينامو زغرب الكرواتي.

    بقرار أثبت في "ودية" النيجر مساء اليوم الثلاثاء، أنه يحتاج للكثير جدًا؛ وذلك حتى يصبح مهاجمًا أساسيًا أو كـ"بديل أول" على الأقل، في هجوم منتخب الجزائر.

    والحقيقة عزيزي القارئ؛ أن بقرار لم يظهر تفاهمًا جيدًا مع زملائه فوق أرضية الملعب، كما لم يستغل بعض الفرص السهلة التي سنحت له.

    وسنحت بعض الفرص السهلة لبقرار، في الشوط الثاني ضد منتخب النيجر الأول لكرة القدم؛ ولكنه كان يقوم بإنهاء غير جيد على الإطلاق، أمام مرمى الخصم.

    * أرقام منصف بقرار مع منتخب الجزائر الأول:

    - مباريات: 9.

    - مساهمات تهديفية: 2.

    - أهداف: 0.

    - تمريرات حاسمة: 2.

    وأساسًا.. بقرار لا يزال لم يسجل أو يصنع أي هدف، مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال 5 مباريات خاضها، حتى الآن.

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  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    البشير بلومي.. "رائحة" رياض محرز لا تزال في الجزائر!

    أخيرًا.. يجب التطرق إلى النجم الجزائري محمد البشير بلومي، جناح أيمن نادي هال سيتي الإنجليزي؛ وذلك بعد ظهوره في "ودية" منتخب بلاده ضد النيجر، مساء اليوم الثلاثاء.

    بلومي بعد مباراته الدولية الأولى مع منتخب الجزائر، والتي جاءت ضد زامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا؛ قولنا إنه لم ينسينا الأسطورة رياض محرز بعد رغم لمساته الرائعة، وإنه يحتاج إلى بعض الوقت.

    لكن يبدو أن هذا الوقت الذي تحدثنا عنه كان أقل من المتوقع، خاصة أن بلومي يمتلك مهارات فنية كبيرة جدًا؛ كللها بهدفين دوليين بعد ذلك، على النحو التالي:

    * المباراة الدولية الثانية: سجل هدفه الأول بقميص منتخب الجزائر؛ حيث جاء في التعادل (2-2) مع بوروندي، في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

    * المباراة الدولية الثالثة: سجل هدفه الثاني بقميص منتخب الجزائر؛ حيث جاء في الفوز (2-1) مع النيجر، في لقاء ودي.

    ليس ذلك فقط عزيزي القارئ؛ بل أن الهدف الذي سجله بلومي ضد منتخب النيجر الأول لكرة القدم، كان فيه الكثير من رائحة محرز.

    نعم.. نجم هال سيتي الشاب سجل هدفه في الدقيقة 54؛ وذلك من "ركلة حرة" أكثر من رائعة، على حدود منطقة الـ18 للنيجر.

    وبعيدًا عن الهدف؛ أظهر محمد البشير بلومي الكثير من المهارات الفنية الرائعة، بل وغيّر من شكل منتخب بلاده بالكامل في الشوط الثاني.