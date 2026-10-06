بين الإصابة وعدم صلاحية نجم الأهلي.. منتخب الجزائر غير المقنع ينجو أمام النيجر في ليلة بـ"رائحة رياض محرز"!

"مباراة ودية ولكنها حملت الكثير من الرسائل المهمة للغاية"؛ حديثنا هُنا عن المواجهة التي جمعت منتخب الجزائر الأول لكرة القدم مع نظيره النيجر، مساء اليوم الثلاثاء.

منتخب الجزائر فاز (2-1) ضد النيجر؛ حيث نجح في قلب تأخُره بهدف نظيف، إلى الانتصار بثنائية في النهائية.

وجاءت ثنائية الجزائر بواسطة محمد البشير بلومي ورامي بن سبعيني، في الدقيقتين 45 و73 تواليًا؛ بينما افتتح منتخب النيجر النتيجة في الدقيقة 12، عن طريق كونان ندري.

وهذا هو الانتصار الثاني للجزائريين، في عهد المدير الفني الوطني إبراهيم حمداني، خلال 3 مباريات دولية حتى الآن؛ سواء كانت رسمية في تصفيات كأس أمم إفريقيا، أو وديًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن التوقف أمامها، بعد فوز الجزائر ضد النيجر..