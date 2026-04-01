"ضربة مونديالية مرتقبة وهذا الفريق قد يخطفه من الأهلي"! .. كواليس مثيرة عن مستقبل روجر إيبانيز

وفي هذا السياق.. كشفت شبكة "ESPN" عن أن النجم روجر إيبانيز، قلب دفاع عملاق جدة النادي الأهلي؛ لم يضمن مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، حتى الآن.

الشبكة أكدت أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول؛ لديّه شكوك كبيرة في ضم إيبانيز، للقائمة النهائية التي ستخوض المونديال.

وقام أنشيلوتي باستدعاء مدافع الأهلي، إلى قائمة منتخب البرازيل، في التوقف الدولي الأخير "مارس 2026"؛ حيث واجه السامبا كل من فرنسا وكرواتيا، وديًا.