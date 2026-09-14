بعد مزاعم الإصابة المزمنة واتهامات التضارب الفاضح .. عضو شرف الأهلي يوضح حقيقة رفض التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش

لاعب الوسط الكرواتي انتهى عقده مع النصر بنهاية يونيو 2026، وبينما كانت هناك رغبة متبادلة للتجديد بين الطرفين، اختلفا على مدة العقد الجديد، ليضطر برزو للرحيل مجانًا.

وخلال الساعات الماضية، أعلن نادي السد تعاقده مع لاعب وسط العالمي السابق لمدة موسم وحيد، في صفقة انتقال حر.

تلك الصفقة تسببت في الهجوم على الأهلي وإدارته وأعضاء شرفه، كون الفريق يعاني في مركز الوسط ومع ذلك لم يتحرك لضم بروزوفيتش رغم أنه كان صفقة مجانية وعلى دراية بدوري روشن السعودي، ما يعني أنه كان سينخرط مع نجوم الراقي سريعًا.

أما عن السبب الذي قيل عن رفض الراقي التعاقد مع بروزوفيتش، فبحسب الصحفي عوض الرقعان، اجتمع الرئيس التنفيذي للأهلي أحمد الشنقيطي وأعضاء شرف النادي في منزل أحدهم، لمناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي، ومنها صفقة الكرواتي.

وخلال الاجتماع، أخطر الشنقيطي أعضاء الشرف أنه وصلته معلومات عن معاناة بروزو من إصابة مزمنة، يصعب على إثرها إشراكه في مباراتين أو ثلاث متتالية، لذلك تم رفض التعاقد معه.



