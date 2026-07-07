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Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions EliteGetty Images Sport
أحمد فرهود

بعد جدل رحيله.. الأهلي يتوصل إلى "اتفاق جديد" مع ماتياس يايسله

الأهلي
ماتياس يايسله
دوري روشن السعودي
انتقالات

كواليس مثيرة من داخل البيت الأهلاوي..

تحرك مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي، لتأمين مستقبل الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

يايسله تولى القيادة الفنية للأهلي، صيف عام 2023؛ حيث يرتبط بعقدٍ مع الفريق الأول حتى 30 يونيو 2027، بعد التجديد.

  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    الأهلي يتفق مع ماتياس يايسله لتجديد عقده

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الثلاثاء، عن دخول مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي، في مفاوضات مكثفة مع الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، بشكلٍ رسمي.

    الصحيفة أعلنت أن هذه المفاوضات، التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية؛ أسفرت عن توصل الإدارة الأهلاوية لاتفاق مع يايسله، لتجديد عقده بالفعل.


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  • Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    مدة عقد ماتياس يايسله "الجديد" مع الأهلي

    واستكمالًا لخبرها.. تحدثت صحيفة "عكاظ" عن مدة العقد الجديد؛ الذي سيربط المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، بفريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    وأشارت الصحيفة إلى أن يايسله؛ سيوقع على عقود تربطه بالأهلي، حتى 30 يونيو 2030.

    وشددت الصحيفة على أن الأهلي، يريد استكمال مشروع يايسله؛ سواء على المستوى المحلي، أو قاريًا وعالميًا.

  • Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    جدل كبير أحيط بـ"مستقبل" ماتياس يايسله

    المثير في الأمر أن أنباء عديدة ترددت، بعد نهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ بشأن إمكانية رحيل المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، عن فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    وبالفعل.. تلقى يايسله عروضًا عديدة، بعد فترته "الناجحة" مع الأهلي؛ سواء كان ذلك من بلاده ألمانيا، أو بعض الفرق الأوروبية الأخرى.

    وأكثر الأندية التي ارتبط اسم يايسله بها، كان العملاق الإيطالي ميلان؛ الذي استقر على التعاقد مع المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، في النهاية.

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  • Matthias Jaissle Al AhliGetty Image/ Goal AR

    "إنجازات" ماتياس يايسله مع الأهلي

    المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله تولى قيادة عملاق جدة الأهلي، صيف عام 2023؛ حيث نجح في تحقيق 3 ألقاب رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، على النحو التالي:

    * موسم 2024-2025: دوري أبطال آسيا "النخبة".

    * موسم 2025-2026: كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا "النخبة".

    وبناء على ذلك.. سيُشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2029 بـ"النظام الجديد"؛ وهو الأمر الذي سيعطي زخمًا رياضيًا واقتصاديًا أكبر، لهذا الكيان الرياضي العظيم.